Τέλος η σεζόν για τον Loubet

Μια πολύ δύσκολη σεζόν φτάνει σε άδοξο τέλος για τον Pierre Louis Loubet.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, δε θα λάβει μέρος σε άλλους αγώνες φέτος και ήδη ο Κορσικανός, έχει στρέψει το βλέμμα του στο 2022.

Ο Loubet, που συμμετείχε σε 9 αγώνες φέτος με Hyundai i20 Coupe WRC της γαλλικής 2C Competition, με τελευταίο το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, απουσίασε από το πρόσφατο Ράλλυ Φινλανδίας όπου νικητές αναδείχθηκαν οι Elfyn Evans και Scott Martin με Toyota Yaris WRC.

Ο Πρωταθλητής WRC 2 για το 2019 και μέλος της ομάδας FFSA της γαλλικής ομοσπονδίας, είχε δηλώσει κανονικά συμμετοχή για το επερχόμενο Ράλλυ Ισπανίας, στις 14-17 Οκτωβρίου.

Όμως, δε θα αγωνιστεί ούτε εκεί, ούτε στο Ράλλυ Monza, με το οποίο θα πέσει η αυλαία του φετινού WRC στις 19-21 Νοεμβρίου.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, ο λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι ένα ατύχημα όταν τον χτύπησε αυτοκίνητο, όμως απέφυγε τα χειρότερα αποκομίζοντας ένα σπασμένο ισχίο.

Ο τραυματισμός του λοιπόν, δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στα ασφάλτινα Ράλλυ Ισπανίας και Monza, καθώς ο 24χρονος οδηγός θα μπει σε διαδικασία αποκατάστασης, ώστε να είναι έτοιμος το 2022.

“Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα των τελευταίων αγώνων για φέτος: Αποκατάσταση αντί για ολοκλήρωση της σεζόν στο WRC”, ανέφερε ο Loubet.

“Θα μου πείτε “ωχ κακή τύχη”, όμως πιστέψτε με, είμαι πραγματικά τυχερός που έχω απλά ένα σπασμένο ισχίο μετά από χτύπημα από αυτοκίνητο…

“Οπότε ναι, ήταν ένας δύσκολος χρόνος και μια σκληρή σεζόν για εμένα. Όμως ότι δε σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό και ήδη ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά, ώστε να παλέψω και να δείξω τις ικανότητές μου πίσω από το τιμόνι!”

Δείτε την ανάρτηση του Pierre Louis Loubet στο Twitter:

There’s a little change for my end of season’s program: rehab instead of finishing the #WRCseason !

You’re going to tell me « Ohhh bad luck », but believe me, I’m really lucky to just have a broken hip after getting hit by a car…#AllExclusiveCar #AECRacing #WRC @OfficialWRC pic.twitter.com/CQUsxPIVpE

— Pierre-Louis Loubet (@PL_Loubet) October 5, 2021