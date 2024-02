WRC: Αυτά είναι τα πληρώματα της Toyota Gazoo Racing για το Ράλλυ Σαφάρι

Η Toyota Gazoo Racing ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Kalle Rovanpera θα οδηγήσει το ένα από τα τρία εργοστασιακά GR Yaris Rally1 στο Ράλλυ Σαφάρι τον επόμενο μήνα (28-31 Μαρτίου).

Τα πηδάλια στα υπόλοιπα δύο «όπλα» της θα αναλάβουν οι Elfyn Evans και Takamoto Katsuta.

Το Ράλλυ Σαφάρι θα είναι έτσι ο δεύτερος κατά σειρά αγώνας στον οποίο ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα δώσει το «παρών» φέτος στο WRC.

Kalle’s coming to Kenya 👀

With one month until the Safari Rally, here is our line-up! 👇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/8GcUwtR3l9

