WRC – Ράλλυ Εσθονίας, 1η ημέρα: Με κρυμμένα τα χαρτιά τους

Η πρώτη, αναγνωριστική θα έλεγε κανείς αγωνιστική ημέρα του Ράλλυ Εσθονίας ξεκίνησε το πρωί με το καθιερωμένο shakedown και ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά με την πρώτη ειδική διαδρομή μήκους 1,66 χλμ., στην οποία όλοι οι οδηγοί ήταν επιφυλακτικοί.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Graig Breen, με το Ford Puma Rally1, σημειώνοντας χρόνο καλύτερο κατά μόλις 0,1 δλ. από το Kalle Rovanpera, που ηγείται στην κούρσα του Πρωταθλήματος Οδηγών, με σημαντική πλέον διαφορά από τους διώκτες του.

Ένα ακόμα Toyota GR Yaris Rally1, εκείνο του Elfyn Evans, φιγουράρει στη θέση 3. Τα δύο Hyundai i20 N Rally1 των Thierry Neuville και Ott Tanak ακολουθούν, έχοντας πίσω τους τα Toyota GR Yaris Rally1 των Esapekka Lappi και Takamoto Katsuta, που στο σημερινό shakedown νωρίς το πρωί είχε τη στιγμή του.

.@TakamotoKatsuta rolled less than 1km from the end of his fourth and final pass of shakedown.

He and co-driver @AaronJ_CoDriver are okay @TGR_WRC now have a race agains the clock to have the car ready for SS1 ⏱@RallyEstonia | #RallyEstonia | #WRC | #WRCLive pic.twitter.com/E37s45TIx6

— World Rally Championship (@OfficialWRC) July 14, 2022