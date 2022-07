WRC – Ράλλυ Εσθονίας, 2η ημέρα: Toyota show

Παρασκευή βράδυ, τέλος πρώτου σκέλους στο Ράλλυ Εσθονίας και μετά από 1+8 ειδικές διαδρομές, προηγείται ο συνήθης ύποπτος.

Ο Kalle Rovanpera το πρωί άνοιξε το δρόμο με υπομονή και ψυχραιμία αφήνοντας έδαφος στον Elfyn Evans που προηγήθηκε κερδίζοντας όλες τις ειδικές διαδρομές του πρώτου loop (τέσσερις στο σύνολο), συν μία ακόμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του service. Στην επανάληψη, ο Φινλανδός επικεφαλής της βαθμολογίας και περσινός νικητής πίεσε κερδίζοντας τις επόμενες δύο ειδικές διαδρομές, ενώ στο τέλος της ημέρας ο Elfyn Evans δεν απέφυγε το λάθος, που του κόστισε πολύτιμο χρόνο, εν αντιθέσει με τον Φινλανδό που πήρε μία ακόμα νίκη σήμερα σε ειδική διαδρομή ανεβαίνοντας έτσι στο πρώτο σκαλί της προσωρινής κατάταξης του αγώνα.

Στα αποτελέσματα της ημέρας, Rovanpera και Evans με τα Toyota GR Yaris Rally1, φιγουράρουν στο 1-2, όταν ο Espapekka Lappi είναι τέταρτος και ο Takamoto Katsuta, επίσης με Toyota, έβδομος. Ανάμεσα τους τα Hyundai, με τον Ott Tanak στη θέση 3 να βλέπει το βάθρο και τον Thierry Neuville, που οδηγεί όταν δεν γκρινιάζει, να έχει χάσει την επαφή με την κορυφή, στη θέση 5, σχεδόν 73 δλ. μακριά από την κορυφή.

Ο Ott Tanak ξεκίνησε καλά, αλλά το i20 N Rally1 έβγαλε τα γνωστά μικρά προβλήματα, που όταν απέναντι σου έχεις την ταξιαρχία της Toyota αρκούν για να χάσεις την επαφή. Το κυριότερο, την εμπιστοσύνη με το αυτοκίνητο σου, στοιχείο που δεν προκύπτει σε σχέση με τους Thierry Neuville και Oliver Solberg που βρέθηκε εκτός στην SS8.

Ευτυχώς για τους Κορεάτες, ο Teemu Suninen με το i20 Ν Rally2 είναι σε θέση βολής και απειλεί τον Andreas Mikkelsen με το Skoda Fabia Rally2 Evo.

Ανταγωνιστικό το i20 R5 όπως το χαρακτηρίζουμε με την παλιά μέτρηση και αν αποδειχθεί και αξιόπιστο, η χαρά θα είναι μεγάλη για τον Λάμπρο Αθανασούλα και τον Μάνο Στεφανή που ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους για το δικό μας ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με τα i20 της Hyundai Ελλάς, σε λιγότερο από δύο μήνες.

Αν δεχτούμε ότι έστω στη σκιά της Toyota, η Hyundai όσο ζει ελπίζει, δεν είναι το ίδιο για τη Ford. Ταχύς τηρουμένων των αναλογιών ο Craig Breen, αλλά είχε τη στιγμή του και βρέθηκε εκτός στο πρώτο loop των ειδικών διαδρομών, πληγώνοντας το Puma του, όταν οι άλλοι τρεις (Adrien Formaux, Gus Greensmith και Pierre-Louis Loubet) έχουν κατά νου το πως θα ελέγξουν τον Takamoto Katsuta. «Τόσο καλά» και ευτυχώς για εμάς και το θεσμό στην Ελλάδα, το Ford Puma Rally1 θα οδηγήσει ο Sebastien Loeb συμμετέχοντας μάλιστα και στα σχετικά τεστ τον Αύγουστο.

Το πρόγραμμα, αύριο Σάββατο, περιλαμβάνει 9 ειδικές διαδρομές και ως συνήθως είναι το δεύτερο σκέλος που κρίνει τους αγώνες.

Scores on the boards after Friday 🏆 at @RallyEstonia 🥳 Full results at https://t.co/fD9Uk4KUwu ⏱#WRC | #WRCLive | #RallyEstonia pic.twitter.com/fO3z3QGd1x

— World Rally Championship (@OfficialWRC) July 15, 2022