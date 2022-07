WRC – Ράλλυ Εσθονίας: Κάποτε θα συμβεί

Χωμάτινη διαδρομή, τύπου 1000 Λίμνες, καμία σε σχέση με Ράλλυ Ακρόπολις και δεν θα είναι έκπληξη αν η Hyundai με το i20 σπάσει επιτέλους το σερί της Toyota. Να θυμίσουμε πως στην Εσθονία ο Rovanpera σημείωσε την πρώτη του νίκη στο WRC, αλλά το προβάδισμα του στη βαθμολογία δεν του αφήνει περιθώρια στο να παρεί ρίσκα.

Ο χαρισματικός Φινλανδός που κέρδισε πρόσφατα και το Σαφάρι, έχει σημειώσει στο μπλοκάκι του τον αγώνα στην πατρίδα του που ακολουθεί, ενώ σε περίοπτη θέση βρίσκεται και το δικό μας ΕΚΟ Ακρόπολις Ράλλυ που λατρεύει. Οι Evans, Katsuta και ο Lappi που επιστρέφει θα αναλάβουν τις εχθροπραξίες με τους τρεις της Hyundai.

Ειδικότερα, στον Solberg jr ταιριάζει η Εσθονία, αγώνας όπου ο Tanak θεωρείται φαβορί, με τον Neuville να μη διαλέγει, αλλά να πυροβολεί αδιακρίτως.

.@OttTanak will be out for redemption at his home rally 🇪🇪#WRC | #WRCLive | #RallyEstonia | @RallyEstonia | #WRCWatchNow pic.twitter.com/lFqDwMkTFM

— World Rally Championship (@OfficialWRC) July 12, 2022