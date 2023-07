WRC – Ράλλυ Εσθονίας: Μετά από σένα ποιος;

Ο Kalle Rovanpera σημειώνει την τρίτη σερί νίκη του στην Εσθονία και φέτος τη δεύτερη σε αγώνα του WRC, όντας σε σχέση διαρκείας με το πόντιουμ. Αυξάνει τη διαφορά από τους θεωρητικά διώχτες του στο κυνήγι του τίτλου και πηγαίνει στη Φινλανδία με δικαίωμα και στο λάθος.

Γεγονός πως Παγκόσμιος χωρίς νίκη εκεί στα άλματα, ιστορικά θεωρείται πως έχει κάνει τη μισή δουλειά, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για Φινλανδό όπως ο οδηγός της Toyota. Το αστέρι και του WRC σήμερα, και ευτυχώς, γιατί motorsport χωρίς προσωπικότητες είναι όπως στο ποδόσφαιρο χωρίς τη Βραζιλία με καλό δεκάρι και όπως η F1 χωρίς Ferrari και με πιλότο καταξιωμένο στην καρδιά των τιφόζι. Το αυτοκίνητο είναι το εργαλείο και οι άνθρωποι κάνουν τηδιαφορά στην αποδοχή του κοινού που είναι το ζητούμενο τουλάχιστον από τους μεγάλους κατασκευαστές που εμπλέκονται. Όπως η Toyota και η Hyundai και τον Αύγουστο στη Φινλανδία, οι Κορεάτες από τον Lappi περιμένουν τη διαφορά. Ο Esappeka που σήμερα στον επίλογο έβαλε δύσκολα στον Neuville, ελέγχοντας με μαεστρία τον αποδεδειγμένα ανήμπορο για το παραπάνω Evans.

Βάθρο λοιπόν με Rovanpera, Neuville και Lappi, με τους Evans, Suninen, Loubet, Katsuta και Tanak να ακολουθούν. Γεγονός πως συνολικά στον αγώνα, ενδιαφέρον δεν προέκυψε ούτε στις μικρότερες κατηγορίες με τον παλιό, τον Andreas Mikkelsen να κερδίζει, ελέγχοντας τους νεότερους. Η νέα γενιά εκφράζεται καλύτερα στο «ενιαίο» με Ford Fiesta και αυτή την παρέα θέλεις να τη δεις τέρμα γκάζι στη Φινλανδία, αλλά και εδώ σε εμάς, και κρίμα που δεν έχουμε έτοιμο πλήρωμα να τους δυσκολέψει στο JWRC.

Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, χαμηλές στην Εσθονία και χάρη στην CosmoteΤV έχουμε το τέλειο αντηλιακό. «Μουσική» με DJ Ζαν Μαρί Παπαδόπουλο και συνδυάζονται εξαιρετικά τα ουσιαστικά του σχόλια, οι χρόνοι και ο ήχος των σύγχρονων κινητήρων με τη φωνή των συνοδηγών, από τα in car .

H σειρά εκκίνησης είναι αντίστροφη από τη γενική κατάταξη και σε πρώτη φάση, ο χρόνος σημείο αναφοράς είναι από τον Solberg Jr, όντας πρώτος στο δρόμο. Ο Pajari κερδίζει εδώ οριακά τον Mikkelsen που ακολουθεί το πλάνο του σε σχέση με το πρωτάθλημα, ενώ σε αυτό το απόλυτο τεστ ταχύτητας, ακολουθούν Solberg και Lindholm. Ο Φινλανδός, πιστοποιεί και την αξιοπιστία του συνολικά βελτιωμένου Hyundai i20 Ν Rally2.

Στα WRC1, ουδείς υποτιμάει το bonus βαθμών, όταν για αυτή την παρέα είναι και το πρεστίζ που τους υποχρεώνει να οδηγήσουν ειδικά μπροστά σε ένα εξαιρετικό κοινό, όπως στην Εσθονία.

Συνθήκες ιδανικές και ο Rovanpera συνεχίζει στον υψηλό ρυθμό που του επιτρέπει να είναι ο ταχύτερος και στην Pοwer Stage. Ακολουθεί ο Evans, ταχύτερος (επιτέλους) απο τον Lappi, και η είδηση συνδέεται με το πρόβλημα στον κινητήρα του Neuville και με την απορία του Tanak για το χρόνο του, παρά την προσπάθεια του. Ο Εσθονός, εκφράζοντας έτσι και τη δυσαρέσκεια του σε σχέση με το Puma, που δεν εξελίσσεται.

Το Yaris, το i20 N και το Puma του Tanak, όλα Hybrid, θα τα δούμε αύριο στα άλματα και αμέσως μετά στα άρματα. Για τη διάκριση στον επετειακό δικό μας αγώνα. Στα 70 χρόνια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τον Σεπτέμβριο (7-11)._Σ.Χ.

Πρωτάθλημα Οδηγών

Kalle Rovanpera: 170 βαθμοί, Elfyn Evans: 115 βαθμοί, Thierry Neuville: 112 βαθμοί, Ott Tanak: 102 βαθμοί, Sebastien Ogier: 98 βαθμοί

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών

Toyota Gazoo Racing WRT: 331 βαθμοί, Hyundai Shell Mobis World Rally Team: 274 βαθμοί, M-Sport Ford World Rally Team: 195 βαθμοί

