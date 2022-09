WRC – Ράλλυ Ν. Ζηλανδίας – 2η ημέρα: Μπροστά ο Evans, από κοντά ο Tanak, προβλήματα και ποινές

Η δεύτερη και πιο απαιτητική ημέρα του Ράλλυ Ν. Ζηλανδίας έκλεισε με τον Elfyn Evans στην πρωτοπορία του αγώνα και τον Ott Tanak 4.8 δευτερόλεπτα πίσω του. Προβλήματα και ποινές στις πιο πίσω θέσεις.

Η βροχή που έρχονταν και έφευγε ανακάτεψε την τράπουλα, ευννοώντας κάποιους και δυσκολεύοντας άλλους. Αυτό, σε συνδυασμό με την σχετική απειρία των πληρωμάτων στις ειδικές της Νέας Ζηλανδίας οδήγησε σε ανατροπές και ένα ενδιαφέρον θέαμα.

Ο Tanak ήταν ο συνολικά γρηγορότερος της ημέρας και έτσι βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Ο Εσθονός διατήρησε έναν πολύ καλό ρυθμό, εκτός από το δεύτερο πέρασμα της Whaanga Coast, όπου οι μεταβαλόμενες συνθήκες των έφεραν σε δυσμενέστερη θέση. Παρ’ όλα αυτά, εκμεταλεύτηκε λάθη των υπολοίπων και ανέκτησε την πρωτοπορία, αν και μόνο 0.2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Elfyn Evans.

Αυτή θα ήταν η κατάταξη των πρώτων δύο θέσεων, αν ο Εσθονός δεν δεχόταν ποινή πέντε δευτερολέπτων, καθώς το υβριδικό σύστημα του i20N του απέδωσε παραπάνω ισχύ από το επιτρεπόμενο όριο στην πρώτη ειδική του αγώνα. Έτσι, ο Tanak έπεσε στην δεύτερη θέση, ενώ στην ίδια παράβαση υπέπεσε και ο ομόσταυλός του, Thierry Neuville. Ο Evans έδειξε σταθερότητα, χωρίς πίεση και λάθη και περνώντας από την βροχή και το χώμα που στέγνωνε με ηρεμία, κατάφερε να περάσει μπροστά.

Τρίτος έκλεισε την ημέρα ο Sebastien Ogier, ο οποίος έδειξε την εμπειρία του, αλλά και καλή διαχείριση ελαστικών, περνώντας για λίγο και πρώτος στην γενική κατάταξη, αφού «πέταξε» στην πέμπτη ειδική. Ένα λάθος του όμως στην αμέσως επόμενη δοκιμασία, έκανε το πίσω δεξί μέρος του Yaris του να συναντήσει ένα δέντρο, σπάζοντας μέρος της πίσω αεροτομής. Ο πολυπρωταθλητής δεν είχε την απαιτούμενη πρόσφυση και έχασε αρκετό χρόνο στην τελευταία ειδική της ημέρας, έχοντας πάντως βελτιώσει την θέση του.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Kalle Rovanpera, ο οποίος φαίνεται να μετρά τις κινήσεις του, ειδικά δεδομένης της σειράς εκκίνησης, η οποία φαίνεται να τον διευκολύνει. Ο νεαρός απέφυγε τις δυσμενείς συνθήκες στην έκτη ειδική, όταν μια μπόρα τον «έχασε» για λίγο και έτσι κατάφερε να μειώσει την διαφορά από την κορυφή. O Gus Greensmith ολοκλήρωσε την ημέρα στην πέμπτη θέση, δείχνοντας καλό ρυθμό και χωρίς λάθη, ειδικά αφότου έμεινε ως ο τελευταίος οδηγός της Μ-Sport στον αγώνα.

Αυτό έγινε καθώς από την κατάταξη των Rally1 απουσίασε το άλλο Puma της M-Sport, εκείνο του Craig Breen. O Ιρλανδός είχε έξοδο στην ίδια στροφή που ο Colin McRae είχε έξοδο πριν 20 χρόνια! Ο Breen ήταν μάλιστα σε τροχιά πρωτοπορίας, δεδομένων των προβλημάτων με τις συνθήκες που είχε ο Tanak, όμως και πάλι ένα λάθος τον είδε να τα χάνει όλα και να κατρακυλά στην 24η θέση της γενικής κατάταξης.

