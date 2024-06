WRC – Ράλλυ Πολωνίας: Flat out

Μετά τις συνθήκες -συχνά σπαστήρι- στη Σαρδηνία, το Ράλλυ Πολωνίας σηματοδοτεί την έναρξη ενός καλοκαιριού με χωμάτινα ράλλυ υψηλής ταχύτητας που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024.

Η Πολωνία επιστρέφει στο ημερολόγιο από το 2017 με τις εξαιρετικές διαδρομές γύρω από το Mikołajki να δίνουν υπεραξία σε σχέση με τη Λετονία και με τη Φινλανδία.

Οι διαδρομές μάλιστα θα είναι πρωτόγνωρες για αρκετούς από τους 43×2 συμμετέχοντες στον αγώνα, συνολικά σε όλες τις κατηγορίες.

Υπολογίστε 9 πληρώματα Rally1, μαζί με το Puma χωρίς υβριδική υποστήριξη στα χέρια του Λετονού Mārtiņš Sesks, λίγες εβδομάδες πριν οδηγήσει το «αληθινό» full-spec στη Λετονία.

Ζηλεύουμε που δεν θα δούμε Rally1 στα χέρια Έλληνα του ΡΑ, αφού κάποιοι ελάχιστοι κρατούν το λόγο τους, όπως και ότι δεν προβλέπεται ακόμα συμμετοχή με GR Yaris σε ελληνικά χρώματα, στο ΡΑ. Το 2025!

Αυτοκίνητα τύπου Rally2 θα χρησιμοποιήσουν 22 πληρώματα, ενώ 11 συμμετέχουν με Rally3.

Μετά τον Mārtiņš Sesks και τους συνήθεις ύποπτους Adrien Fourmaux και Gregorie Munster στο πρώτο τους Ράλλυ Πολωνίας να οδηγούν τα δύο υβριδικά Ford Puma, η λίστα κρύβει εκπλήξεις στα αυτοκίνητα Rally1 σε σχέση με την αρχική, καθώς μετά από ένα ατύχημα που είχαν στις αναγνωρίσεις και τον ελαφρύ τους τραυματισμό τους, οι Sebastien Ogier/Vincent Landais δεν θα καταφέρουν να εκκινήσουν τον αγώνα. Έτσι, οι Elfyn Evans και Takamoto Katsuta από το στρατόπεδο της Toyota δεν θα έχουν μαζί τους τον 8άκις παγκόσμιο στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, αλλά τον Kalle Rovanpera, ο οποίος επιστρατεύτηκε εσπευσμένα (μαζί με τον συνοδηγό του Jonne Halttunen) ήδη από χθες προκειμένου να αντικαταστήσει για την περίσταση το γαλλικό πλήρωμα.

Στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Thierry Neuville έχει πλέον ως βασικό του αντίπαλο τον team mate του στη Hyundai, Ott Tanak, σε βαθμολογικό και όχι μόνο επίπεδο. Στο τρίτο Hyundai θα είναι ο Andreas Mikkelsen, που κάνει την πρώτη του φετινή εμφάνιση σε χωμάτινο τερέν.

Σχετικά μειωμένες οι συμμετοχές μετά τα 45 αυτοκίνητα στη Σαρδηνία, ότι αναμένεται να συμβεί και στην Ελλάδα. Απόντες οι επικεφαλείς του πρωταθλήματος Yohan Rossel και Jan Solans, όπως και οι Pepe López και Nicolas Ciamin.

Στη λίστα, ο Oliver Solberg και το Škoda Fabia RS Rally2, που θα βρουν στο δρόμο τους, το Toyota Yaris του νικητή της Σαρδηνίας Sami Pajari. Αντίστοιχα «παρών» δηλώνει και ο Nikolay Gryazin με Citroën που έχει εγγραφεί και για βαθμούς για πρώτη φορά μετά τη νίκη του στο WRC2 στην Κροατία.

Με Škoda, ο Lauri Joona και ο Gus Greensmith, ενώ άλλοι ικανοί για τη διάκριση είναι ο Pierre-Louis Loubet (Škoda) και ο Teemu Suninen (Hyundai), που ξεκινούν από τη 15η και 16η θέση στον δρόμο, πλεονέκτημα και στον συγκεκριμένο αγώνα.

Το ενδιαφέρον για την παρουσία τοπικών, επικεντρώνεται στον τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης Kajetan Kajetanowicz, που ξεκινά μπροστά από τον Ιρλανδό Josh McErlean, και οι δύο με Škoda.

Με Škoda Rally2 και ο Πολωνός πρωταθλητής του 2019 και του 2021 Mikołaj Marczyk, που θέλει να αφήσει το στίγμα του.

Getting to grips with the Polish stages! 🤘🇵🇱 pic.twitter.com/q1ctbjkrRg

— Oliver Solberg 🍩 (@OliverSolberg01) June 24, 2024