WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας: Αυτό είναι σωστό…

Πολύ κοντά μεταξύ τους οι τρεις από τους τέσσερις οδηγούς της Toyota, με τον Evans να χάνει χρόνο χωρίς ενδοσυνεννόηση και με ένα λάστιχο πληγωμένο. Για όσους πιστούς, καμία έκπληξη για τον Katsuta που έχει την ταχύτητα αναζητώντας ακόμα και τη νίκη, αρκεί να αποδεικνύεται αξιόπιστος.

Ο Katsuta που κέρδισε τη δεύτερη ε.δ. του αγώνα, -η πρώτη σήμερα- και ολοκλήρωσε στην κορυφή το πρωινό σκέλος της ημέρας. Στο κατόπι του, οι καλύτεροι του θεσμού, με διαφορά ούτε δέκα δευτερόλεπτα από τον Sordo. Ο Ισπανός, στη θέση No 6 με το Hyundai του, πριν τον προδώσει το υβριδικό σύστημα του κινητήρα στη συνέχεια. Στο «πρώτο μισό» της ημέρας, ο Neuville φαίνεται κερδισμένος που ανοίγει τον χορό σε ένα ελάχιστα υγρό οδόστρωμα που εξασφαλίζει πρόσφυση. Ο Katsuta, ο Neuville και τρεις παγκόσμιοι σε απόσταση αναπνοής. Ακολουθούν τα Ford, παιδεύεται ο Evans.

Ο Neuville γλιστράει και χάνει χρόνο, ο Rovanpera πυροβολεί, ο Katsuta ακολουθεί και ελέγχει τον Tanak, σε αρκετές περιπτώσεις με τον Ogier σε «καβγά» διαρκείας μεταξύ τους. Αναζητώντας τα όρια των i20 Ν και GR Yaris σε απόλυτη ισορροπία των δυνατοτήτων τους, σε ένα κλασικό χωμάτινο τερέν.

Το τρίποντο, από τον Ogier με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει, πυροβολώντας στην τελευταία, ένατη ειδική διαδρομή του αγώνα.

Αυτό έφερε τον Γάλλο στη δεύτερη θέση, ένα «δεύτερο» από τον Rovanpera και 3,7 δλ. μπροστά από τον Katsuta! Μέχρι στιγμής, πλήρες βάθρο από την Toyota με τους χωρίς ολόκληρο πρόγραμμα παγκόσμιους στο «1-2».

Είδηση και από τον Sordo που είναι ανταγωνιστικός παρά τα προβλήματα και μάλιστα προηγείται του Neuville, τελευταίος από την παρέα των διεκδικητών, με γεγονός τις μικρές διαφορές που εκτοξεύουν το ενδιαφέρον.

Διαφορές που εν τέλει δεν κρίθηκαν, αλλά επηρεάστηκαν και από τη σειρά στο δρόμο, ειδικά το απόγευμα, στην επανάληψη των ε.δ.

Τα Rally1 της Ford, τα δύο Puma, με τους Fourmaux και Munster να ακολουθούν στοχεύοντας να συγκεντρώσουν βαθμούς το Σάββατο, στο ιδιαίτερα πονηρό σκέλος του αγώνα. Με σύνολο ειδικών όπου ο Evans, που έχει τοποθετήσει το Yaris ανάμεσά τους, χωρίς προβλήματα θα παίξει το τελευταίο του χαρτί διεκδικώντας βαθμούς, ώστε να μη χάσει την επαφή του με τον Neuville στο κυνήγι του τίτλου.

Συναγωνισμός και ανάμεσα στα WRC2 με τα Skoda Fabia RS των Solberg Jr και Greensmith να έχουν ανάμεσα τους τον Rossel με το C3, με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ακολουθεί ο Gryazin με το δεύτερο C3 που οριακά ελέγχει τον Ισπανό Solans, πρώτος από την αρμάδα των GR Yaris Rally2 που ταλαιπωρούνται στον πρώτο τους φετινό αγώνα, σε καθαρό χωμάτινο τερέν.

Η μεγαλύτερη ήμερα του αγώνα, ουσιαστικά με δική της κατάταξη, σημαντική στη βαθμολογία, αλλά και σε σχέση με τη γενική την Κυριακή με την ολοκλήρωση.

Υπολογίστε τέσσερις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και μια SS, την Lousada, το βράδυ στις 20:05, σύνολο που αθροίζει 145 χιλιόμετρα ε.δ.

Η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την CosmoteTV και τη συχνότητα sport9HD, τις παρακάτω ώρες και ημέρες:

Σάββατο 11.05.2024

SS15 Montim 2: 17.30

SS16 Amarante 2: 18.30

SS17 Paredes 2: 20.05

SS18 Lousada: 21.00

Κυριακή 12.05.2024

SS20 Fafe 1: 10.30

SS21 Cabeceiras de Basto 2: 11.30

SS22 Fafe 2 Wolf Power Stage: 14.00

Kalle Rovanperä & Jonne Halttunen finished as our overnight leaders after a phenomenal Friday 👏#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/9ieDNpW6eS

— World Rally Championship (@OfficialWRC) May 10, 2024