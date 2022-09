Υπερήφανη η ΓΓΑ για την επιτυχία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Ενημερωτικό δελτίο εξέδωσε η ΓΓΑ για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022

Διοργανώσαμε το κορυφαίο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στα 69 χρόνια ιστορίας του.

Ο φετινός Αγώνας ήταν η καλύτερη και πιο άρτια διοργάνωση στα 69 χρόνια ιστορίας του «Ράλλυ των Θεών», έπειτα από την περσινή επιστροφή στο WRC, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Υφυπουργείου Αθλητισμού με τη στήριξη του Πρωθυπουργού και όλης της Κυβέρνησης.

70 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή – Τερμάτισαν 53 πληρώματα.

303 χλμ σε 16 Ειδικές Διαδρομές σε ΟΑΚΑ, Λουτράκι και στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με «καρδιά» του Αγώνα το Service Park στη Λαμία.

Εκκίνηση με την εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο ΟΑΚΑ, όπου το κεντρικό στάδιο «μεταμορφώθηκε» σε ασφάλτινη πίστα 1,95χλμ με 16 στροφές, μία γέφυρα κι ένα άλμα.

8 ημέρες για την κατασκευή της 200 εργαζόμενοι

1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι

4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο

120 τόνοι χάλυβα

1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία

Παγκόσμια η προβολή της Ελλάδας, με 65.000 θεατές στο ΟΑΚΑ και 300 εκατομμύρια τηλεθεατές στις 150 χώρες όπου μεταδόθηκε ο αγώνας.

544 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τεχνικοί από 32 χώρες και από τις 5 ηπείρους (Αργεντινή, Καναδά, Μεξικό, Βολιβία, Κίνα, Ιαπωνία, Λίβανο, Κένυα, Ν. Ζηλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Εσθονία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Κύπρο, Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία, Φινλανδία, Ουκρανία, Αυστρία, Ρωσία, Λιθουανία, Λετονία, Ιρλανδία).

Για τη διεξαγωγή του 4ήμερου Αγώνα εργάστηκαν περισσότεροι από:

400 εθελοντές

450 κριτές

700 αστυνομικοί

100 νοσηλευτές

100 πυροσβέστες

210 στελέχη του Ερυθρού Σταύρου

Εκατοντάδες στελέχη των Δήμων, των Περιφερειών και των χορηγών.

Το κόστος της διοργάνωσης καλύπτεται

55% από χορηγίες

10% από την τοπική αυτοδιοίκηση

35% από το Υφυπουργείο Αθλητισμού

και εντός των επόμενων εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί, όπως και πέρυσι, αναλυτικός απολογισμός της διοργάνωσης, ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν τι ξοδεύτηκε, πού και ποια ήταν τα οφέλη.

Το κοινωνικό πρόσωπο

Η διοργάνωση έδωσε μεγάλο βάρος και στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, ως όχημα ευαισθητοποίησης, πολιτισμού και παιδείας, με πράξεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης, τον κοινό αξιακό κώδικα του αθλητισμού με την κοινωνία.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν τα 210 στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και οι 400 εθελοντές που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τοπικούς φορείς προσφοράς και εθελοντισμού. Για τους εθελοντές διοργανώθηκαν πριν από τον Αγώνα ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

Επιπλέον, στη μεγάλη γιορτή της εκκίνησης στο ΟΑΚΑ προσκλήθηκαν και συμμετείχαν μέλη Κοινωνικών Δομών, Ενεργών Πολιτών και Εθελοντικών Οργανώσεων, που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως:

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Η Πίστη – σύλλογος για παιδιά με καρκίνο

ΑμΚΕ Καρκινάκι – για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας

Φιλοξενία Ουκρανών Προσφύγων στη Ραφήνα

Be My Hero – εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

Παιδικά Χωριά SOS

Make a Wish – οργανισμός εκπλήρωσης ευχών παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες

Άλμα Ζωής – Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού

Η Χαρά – κέντρο ατόμων με σοβαρές αναπηρίες (βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down)

Φλόγα – σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλαστική ασθένεια

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία

Αλληλεγγύη – εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ Ηρακλείου Κρήτης

Σύνδεσμος μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου & Νόμου Ηρακλείου.

Παράλληλες δράσεις

Στο πλαίσιο του Αγώνα, διεξήχθη για 2η συνεχή χρονιά ο Παγκόσμιος Τελικός eSports WRC, συνδέοντας και τον Ηλεκτρονικό Αθλητισμό με τη μεγαλύτερη εκδήλωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Επιπλέον, διεξήχθη για 1η φορά και ο εθνικός τελικός, με συμμετοχές αθλητών από τα σωματεία της υπό σύστασης Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού –είμαστε η 1η χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίσαμε και ρυθμίσαμε νομοθετικά το συγκεκριμένο, ταχέως εξελισσόμενο, πεδίο- και ο Πρωταθλητής Ελλάδας συμμετείχε κατόπιν στον παγκόσμιο τελικό eSports.

Αρχής γενομένης στις 28 Ιουλίου, με αφετηρία την Κρήτη, ξεκίνησε ένα μεγάλο οδοιπορικό του ειδικά διαμορφωμένου φορτηγού EKO Acropolis Rally Road Safety Truck με στόχο να μεταφερθούν μηνύματα Οδικής Ασφάλειας και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με τους κινδύνους που κρύβουν οι λανθασμένες οδηγικές συνήθειες. Το φορτηγό, που επισκέφθηκαν χιλιάδες πολίτες, έκανε «στάσεις» στη Χαλκίδα, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, την Αθήνα, τη Λαμία και σήμερα βρίσκεται στην Κοζάνη.

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο επενδύουμε πολλά αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγώνα. Από πέρυσι πήραμε τη διάκριση των 2 αστεριών της FIA και φέτος στοχεύσαμε στα 3 αστέρια με το πρόγραμμα in the loop, της συγκέντρωσης και ανακύκλωσης των πλαστικών καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.