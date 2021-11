Citroen Deal Now με δέσμευση τιμής

Η Citroën Hellas αντιλαμβανόμενη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, με το πρόγραμμα «Citroen Deal Now», δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της που προβαίνουν σε παραγγελία να «δεσμεύσουν» τη λιανική τιμή αγοράς.

Η Citroën πιστή στην εταιρική της υπογραφή «Inspired By You», είναι μία εταιρεία που συνδέεται άρρηκτα με τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή και τη μετακίνησή τους, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν εύκολη την απόκτηση και τη χρήση ενός νέου αυτοκινήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε το πρόγραμμα «Citroen Deal Now».

Οι διαρκείς ανατιμήσεις και η περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω της αρρυθμίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν είτε οnline ή στις εκθέσεις Citroën σε όλη την Ελλάδα, να πραγματοποιήσουν test drive και να κλείσουν το δικό τους «Citroën Deal Now», με δέσμευση τιμής. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα μοντέλα της Citroën με τους προηγμένους κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, καθώς και στα 100% ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid.

Η Citroën για πάνω από 100 χρόνια εμπνέεται από τη διαρκή επιθυμία των ανθρώπων για μετακίνηση και ελευθερία, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση και αυθεντικότητα για να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Έτσι επιβεβαιώνει την εταιρική της δέσμευση και καλύπτει πλήρως τις επιθυμίες των πελατών της για απαράμιλλη ευκολία και ηρεμία σε κάθε διαδρομή, σεβόμενη πάντα τους πελάτες της. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën ή την επίσημη ιστοσελίδα της Citroën, www.citroen.gr ή την ιστοσελίδα https://offers.citroen.gr/dealnow/