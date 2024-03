Νέο Audi Q4 Business e-tron – Πόσο κοστίζει

Το Q4 e-tron, το premium ηλεκτρικό SUV της Audi, με τη δυναμική εμφάνιση και τους άνετους χώρους, είναι πλέον διαθέσιμο και σε μια καινούργια έκδοση εξοπλισμού, την Q4 Businesse-tron.

Το Αudi Q4 Business e-tron βασίζεται στο Q4 45 e-tron, η απόδοση του οποίου φτάνει τα 286 PS και τα 545 Nm, που μπορούν να το επιταχύνουν από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,7 δλ. Η μπαταρία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης έχει καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 77 kWh και σε μεικτό κύκλο εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ως και 533 χιλιομέτρων με μια φόρτιση. Η αυτονομία του Q4 45 e-tron απαλλάσσει τον οδηγό του από το οποιοδήποτε άγχος, κάτι που εξασφαλίζει και η ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας του σε ταχυφορτιστή DC: Μια σύνδεση μόλις 28 λεπτών αρκεί προκειμένου το επίπεδο φόρτισής της να αυξηθεί από το 10% στο 80% και να συνεχίσει κανείς απρόσκοπτα το ταξίδι του.

Η έκδοση Business του Q4 45 e-tron ξεχωρίζει και με τον ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό της ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Ζάντες αλουμινίου 19’’, προβολείς και πίσω φώτα LED, Cruise Control με δυνατότητα αναβάθμισης σε αυτόματα προσαρμοζόμενο (ACC) μέσω της υπηρεσίας AUDI Function On Demand, προετοιμασία για ενεργοποίηση εργοστασιακού Navigation μέσω Function On Demand, MMI radio plus με έγχρωμη οθόνη 10.1” με touch operation, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.25”, οπτική & ηχητική υποβοήθηση στάθμευσης εμπρός-πίσω (Audi parking aid plus), σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας με emergency assist, ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση τιμονιού (Power Steering), Audi smartphone interface με λειτουργία Apple Carplay και Android Auto, ηχοσύστημα Audi Sound System (8 ηχεία συμπεριλαμβανομένου κεντρικού & subwoofer, καθώς και ενισχυτή 6 καναλιών), δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 2 διπλών ακτινών, αυτόματο ηλεκτρονικό κλιματισμό

Το Audi Q4 Business e-tron προσφέρεται στην εξαιρετικά προνομιακή λιανική τιμή των 49.580 ευρώ, μαζί με το μεταλλικό χρώμα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην premium κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα ετοιμοπαράδοτα Audi Q4 Business e-tron που θα είναι διαθέσιμα σύντομα θα συνοδεύονται από εγγύηση τιμής, ενώ οι κάτοχοί τους θα επωφελούνται φυσικά και από το πλεονέκτημα του μηδενικού φόρου εταιρικής χρήσης.