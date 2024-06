Το ηλεκτρικό Fiat 600e στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν οι δύο εκδόσεις του

Ήγγικεν η ώρα για την έλευση και στην ελληνική αγορά του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Fiat 600e.

Καλά «δεμένη» στο άρμα του ομίλου Stellantis, η Fiat πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα στη σύγχρονη ιστορία της με στόχο την επανατοποθέτηση της πάλαι ποτέ κραταιάς αυτοκινητοβιομηχανίας από το Τορίνο στην κατηγορία Β. Και μάλιστα, όπως επιτάσσουν πλέον οι καιροί, όχι με ένα συμβατικό μοντέλο χάτσμπακ αμάξωμα και θερμικούς κινητήρες κάτω από το εμπρός καπό, αλλά με μια αμιγώς ηλεκτρική πρόταση που γλυκοκοιτάζει ανοιχτά και δίχως περιστροφές τα οχήματα της κατηγορίας SUV. O λόγος για το νέο Fiat 600e, το οποίο είναι διαθέσιμο πλέον και στην ελληνική αγορά.

Το Fiat 600e, το οποίο δανείζεται το όνομά του από το πρώτο «600» που είδαμε τη δεκαετία του 1950, διαθέτει ένα σαφώς πιο αιχμηρό και πεπλατυσμένο εμπρός μέρος σε σχέση με τον μικρό του αδελφό, το 500e, σε συνδυασμό με μία χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή και ένα μεγάλο logo στο κέντρο με τον αριθμό «600». Την ίδια στιγμή, η κομψή και συγκρατημένα δυναμική σιλουέτα του νέου 600e ενισχύεται από τους μεγάλους τροχούς (σ.σ.: με ζάντες έως και 18 ίντσες), τις μαύρες ματ ποδιές στο πλάι και τους αντίστοιχους χρωματισμούς στα τόξα των θόλων των τροχών.

Από πλευράς μεγέθους, το αποκλειστικά 5θυρο και βέβαια 5θέσιο νέο Fiat 600e είναι ξεκάθαρα ένα ακόμα γνήσιο τέκνο της κατηγορίας B-SUV, με μήκος αμαξώματος που φτάνει τα 4.171 χλστ., πλάτος 1.781 χλστ. και ύψος 1.523 χλστ. Το δε μεταξόνιό του φτάνει τα 2.562 μ., ενώ αξιομνημόνευτη είναι και η απόσταση του πλαισίου από το έδαφος, που αγγίζει για την περίσταση τα 199 χλστ.

Στην καμπίνα, το Fiat 600e ενσαρκώνει την ποπ αισθητική πτυχή της ιταλικής μάρκας, χάρη σε πολλά χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν έως και 8 διαφορετικά χρώματα τόσο για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου, όσο και του… ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα, το κάθισμα οδηγού είναι εξοπλισμένο ακόμα και με λειτουργία μασάζ πλάτης, για χαλάρωση μετά από ένα μακρύ ταξίδι ή μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Το νέο Fiat 600e προσφέρει, επίσης, καθίσματα από συνθετικό δέρμα Ivory και δυνατότητα θέρμανσης σε τρεις σκάλες.

Τα βελούδινα πατάκια, τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα που αθροίζουν επιπλέον λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο πίσω μέρος (360 έως και 1.231 λίτρα), οι θύρες USB Type A και Type C και η δυνατότητα ασύρματης φορτιστής για smartphone συμπληρώνουν τον εξοπλισμό για άνετη και ευχάριστη οδηγική εμπειρία στο εσωτερικό που δεν κρύβει αισθητικά τις σχέσεις του με το ηλεκτρικό 500e.

Από εκεί και πέρα, τα κυρίαρχα στοιχεία στην καμπίνα -πέραν των αποθηκευτικών χώρων για μικροαντικείμενα με χωρητικότητα 15 λίτρων- είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών εμπρός από τον οδηγό και η μεγάλη οθόνη αφής των 10,25 ιντσών ψηλά στο κέντρο του ταμπλό, η οποία εξασφαλίζζει πλήρη συνδεσιμότητα αλλά και πρόσβαση σε μια πλειάδα ρυθμίσεων και λειτουργών του οχήματος.

Την ίδια στιγμή, το νέο Fiat 600e προσφέρει υποβοηθούμενη οδήγηση επιπέδου 2, με το Adaptive Cruise Control (ACC), το Intelligent Speed Assist και το Blind Spot Detection να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην προηγμένη σουίτα συστημάτων του ιταλικού μοντέλου. Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσει κανείς το σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση ποδηλατών και πεζών, τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιπέδων συγκέντρωσης του οδηγού, τους αισθητήρες 360° και την κάμερα οπισθοπορείας 180°.

Νέο Fiat 600e: Με ηλεκτρική καρδιά

Το νέο Fiat 600e τροφοδοτείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς και ανήκει στη νέα γενιά μονάδων του ομίλου Stellantis. Η ονομαστική ισχύς του είναι 115 kW, δηλαδή 156 ίπποι, ενώ η μέγιστη ροπή του φτάνει τα 260 Nm. Αυτές οι τιμές είναι ικανές να εξασφαλίσουν τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα και επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα στο αμάξωμα βάρους 1.520 κιλών σε 9,0 δλ.

Ο συγκεκριμένος ηλεκτροκινητήρας με τον κωδικό Μ3 υποστηρίζεται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου με βάρος 339 κιλών, με μικτή χωρητικότητα 54 kWh και ωφέλιμη 51 kWh. Σύμφωνα με την Fiat, αυτός ο συσσωρευτής ενέργειας νέας γενιάς εξασφαλίζει αυτονομία με μία φόρτιση που υπερβαίνει σε μικτές συνθήκες τα 400 χλμ. βάσει του προτύπου WLTP αλλά και τα 600 χλμ. σε αστικές συνθήκες κίνησης.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του νέου 600e υποστηρίζει φόρτιση ΑC έως και τα 11 kW και DC έως τα 100 kW. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Fiat, η φόρτιση στα 3,7 kW (AC) από 0% έως και 100% ολοκληρώνεται σε 16 ώρες και 10 λεπτά, ενώ σε παροχή 11 kW σε 5 ώρες και 45 λεπτά. Την ίδια στιγμή, σε συνεχές ρεύμα 100 kW, η φόρτιση της μπαταρίας από το 20% στο 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά.

Οι δύο εκδόσεις του νέου Fiat 600e

Το νέο B-SUV των Ιταλών θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: την (600e)RED που χρησιμοποιεί ως «βάση» το κόκκινο χρώμα ως σήμα κατατεθέν, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, και στην 600e La Prima, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα που θυμίζουν φυσικά τοπία της γειτονικής μας χώρας και φέρουν τις ονομασίες Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy και Sky of Italy. Εκτός από αυτά, διατίθεται σε μαύρο, κόκκινο και λευκό χρώμα, όπως και η έκδοση RED.

Περιλαμβάνοντας και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του πρώτου είναι €28.190 (σ.σ.: η βασική τιμή είναι 38.990€, ποσό από το οποίο αφαιρείται η κρατική επιδότηση των 9.000€ καθώς και η τρέχουσα έκπτωση της Fiat ύψους 1.800€) και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολείς Full LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, infotainment με οθόνη αφής 10”, αυτόματο κλιματισμό, ambient light, σύστημα διατήρησης της λωρίδας κίνησης, αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και ασύρματο κλειδί.

Για την πολυτελή έκδοση la Prima, η τιμή ορίζεται στα €31.890 συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και της τρέχουσας έκπτωσης της Fiat (τιμή χωρίς «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και έκπτωση: 42.690€) και στον εξοπλισμό προστίθενται ζάντες 18”, ενεργό cruise control, περιμετρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με μασάζ, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands-free λειτουργία και ασύρματο κλείδωμα με αισθητήρα εγγύτητας.