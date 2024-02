Το νέο Citroen C5 Aircross διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε υβριδική έκδοση

Το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο των 136 ίππων της Citroen προσθέτει την υβριδική τεχνολογία 48V στη γκάμα του C5 Aircross.

Η Citroën διαθέτει στην Ελλάδα μια νέα υβριδική έκδοση για το C5 Aircross, ισχύος 136 ίππων. Βασισμένο στην πιο πρόσφατη συμπαγή και ελαφριά υβριδική τεχνολογία, αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης διαθέτει μια μπαταρία 48V που επαναφορτίζεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης, έναν βενζινοκινητήρα PureTech 136 ίππων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενήσει το νέο υβριδικό σύστημα, σε συνδυασμό με ένα νέο «εξηλεκτρισμένο» κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη ë-DCS6 και έναν ηλεκτροκινητήρα 21kW. Εκπέμποντας μόνο 127g CO2/km σύμφωνα με τον μικτό κύκλο WLTP, το C5 Aircross Hybrid 136 εκπέμπει 9% λιγότερο CO2 από την μη εξηλεκτρισμένη βενζινοκίνητη έκδοση και αντίστοιχα 12% λιγότερο CO2 από την έκδοση diesel. Το C5 AircrossHybrid 136 έρχεται να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την εξηλεκτρισμένη γκάμα του C5 Aircross, στην οποία εξέχουσα θέση έχει το Plug-in Hybrid των 225 ίππων.

Η νέα τεχνολογία 48V Hybrid

Παρέχει τη δυνατότητα υβριδικής κίνησης, ή ακόμα και αμιγούς ηλεκτρικής, με μηδενικές εκπομπές ρύπων, βελτιωμένη οδηγική άνεση και περιορισμό των εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης.

Την «καρδιά» του υβριδικού συστήματος αποτελεί ο νέας γενιάς 1.2 PureTech κινητήρας βενζίνης, που είναι ειδικά εξελιγμένος για αυτό το κινητήριο σύνολο. Το 40% των εξαρτημάτων του είναι νέο, με τον 3κύλινδρο κινητήρα των 1.199 κ.εκ. να αποδίδει 136 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 230 Nm ροπής στις 1.750 σ.α.λ. Η επιλογή υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας και καδένας χρονισμού συμβάλλει στην απόδοση και τη στιβαρότητα του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης. Το σύστημα έχει προδιαγραφές Euro 6,4 και καθώς λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller, ο κινητήρας έχει βελτιωμένη θερμική απόδοση.

Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ισχύ 21kW (28hp) και ροπή 55 Nm. Επιτρέπει στο C5 Aircross να κινείται με 100% ηλεκτρική ισχύ για χαμηλές απαιτήσεις ροπής, σε χαμηλές ταχύτητες, κατά τους ελιγμούς ή την επιβράδυνση και βοηθά τον βενζινοκινητήρα κατά την εκκίνηση. Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης, λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, γεγονός που μειώνει ταυτόχρονα τη φθορά των φρένων. Μια μίζα ιμάντα, που τροφοδοτείται από το ενσωματωμένο σύστημα 48V, επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα να ξεκινά γρήγορα και με άμεση απόκριση.

Το νέο ηλεκτροκίνητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη ë-DCS6 έρχεται με εξατάχυτο σύστημα διπλού συμπλέκτη αδιάκοπης ροπής και είναι ειδικά σχεδιασμένο για υβριδικά συστήματα. Οι αλλαγές ταχυτήτων είναι αισθητά πιο ομαλές και η οδήγηση είναι πιο άνετη. Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και η ECU είναι όλα ενσωματωμένα σε ένα συμπαγές πακέτο, βελτιστοποιώντας το χώρο κάτω από το καπό. Μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, με διαθέσιμη χωρητικότητα 432Wh, είναι εγκατεστημένη κάτω από το αριστερό μπροστινό κάθισμα, χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος του χώρου αποσκευών ή τον εσωτερικό χώρο στην καμπίνα των επιβατών.

Επιπλέον, χάρη σε έναν μετατροπέα τάσης, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το ηλεκτρικό σύστημα 48V μετατρέπεται σε ισχύ 12V για την τροφοδοσία του ενσωματωμένου εξοπλισμού του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, δύο ξεχωριστά ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα. Το C5 Aircross Hybrid 136 μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για περιορισμένη απόσταση στην πόλη, σε σύντομες διαδρομές, ή κατά τους ελιγμούς. Η υβριδική τεχνολογία 48V βελτιστοποιεί τις επιδόσεις και την κατανάλωση καυσίμου του C5 Aircross, με μέση εξοικονόμηση καυσίμου 15%, σε σύγκριση με τις αυτόματες βενζινοκίνητες εκδόσεις PureTech 130 EAT8. Η αποδοτικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν το όχημα κινείται σε αστικό περιβάλλον, με μέση εξοικονόμηση καυσίμου σχεδόν 20%.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης 48V έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2, με μείωση έως και 9% (13g) σε σύγκριση με τη βενζινοκίνητη έκδοση130YOU!. Το C5 AircrossHybrid 136 επιτυγχάνει 127gCO2/km σύμφωνα με τον μικτό κύκλο WLTP.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει επιπλέον 9kW (περίπου 12hp), βοηθώντας στην επιτάχυνση. Καθώς η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει, το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και θα ικανοποιήσει στο έπακρο τους οδηγούς που θέλουν να βιώσουν την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να χρειάζεται επαναφόρτιση.

Το C5 AircrossHybrid 136 ë-DCS6 διατηρεί στο ακέραιο την άνεση και τα χαρακτηριστικά του C5 Aircross (με την ανάρτηση και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort, την μοναδική ευρυχωρία και χρηστικότητα), μαζί με όλες τις επιλογές εξατομίκευσης που προσδοκούν οι υποψήφιοι αγοραστές και φυσικά με τα αντίστοιχα υψηλά επίπεδα εξοπλισμού. Για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει αναβαθμιστεί με μια ειδική οθόνη, όπου ο οδηγός έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υβριδική οδήγηση, ακριβώς μπροστά στα μάτια του.

Ως προς το επίπεδο εξοπλισμού, το C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις YOU!, YOU! CONNECT, PLUS, MAXκαι στην ειδική έκδοση Ε-SERIES και μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου προσφέρεται με ειδικές εκπτώσεις, μέσω του προγράμματος CITROEN WINTER SALES. Επιπλέον, όπως και όλα τα μοντέλα της Citroën, το C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενώ περισσότερες πληροφορίες τόσο για το μοντέλο, όσο και για το πρόγραμμα CITROEN WINTER SALES είναι διαθέσιμες στο δίκτυο των επίσημων διανομέων της Citroën, καθώς και στο https://www.citroen.gr/