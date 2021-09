Το νέο Jeep Compass κάνει τη διαφορά!

Η απόλυτα επιτυχημένη πορεία του Jeep Compass στην Ευρώπη συνεχίζεται δυναμικά με την ανανεωμένη έκδοση και με σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά το νέο εσωτερικό, τις προηγμένες σε τεχνολογία υβριδικές εκδόσεις 4xe και τα ανταγωνιστικά πακέτα χρηματοδότησης και τιμών με τα οποία διατίθεται.

Το νέο Jeep Compass αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μάρκας στην εξόχως ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης έχοντας ήδη αποσπάσει μερίδιο επί των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας στη γηραιά ήπειρο που φτάνει το 40%. Την επιτυχημένη συνταγή του πρόσφατου παρελθόντος έρχεται να συνεχίσει σήμερα με περισσότερο δυναμισμό από ποτέ η ανανεωμένη έκδοση του Jeep Compass, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα, τα προηγμένα υβριδικά σύνολα 4xe και το εντελώς νέο εσωτερικό του. Και όχι μόνο.

Ένα από τα μυστικά και συνάμα ένας σημαντικός άσσος στο μανίκι του νέου μοντέλου, είναι ο συνδυασμός των δύο βασικών στοιχείων της Jeep. Από τη μία πλευρά ο περιπετειώδης off-road χαρακτήρας και από την άλλη η πρακτικότητα και η πολυτέλεια που κανείς αναζητά από ένα C-SUV της Jeep, αποτελούν σε συνδυασμό τα κυρίαρχα γνωρίσματα του κατασκευαστικού DNA του μοντέλου που με μιας κλέβουν την παράσταση.

Ο νέος σχεδιασμός, παραμένοντας με τη σειρά του απόλυτα πιστός στα στοιχεία που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της Jeep, ανεβάζει σε υψηλό το στιλ, τη φινέτσα και την πολυτέλεια που προσφέρει στους πελάτες. Την ίδια στιγμή, το νέο Compass προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και συναισθήματος, τιμώντας στο ακέραιο τη φιλοσοφία “Go Anywhere, Do Anything” που χαρακτηρίζει σχεδιαστικά εδώ και 80 χρόνια τις προτάσεις της Jeep. Εν προκειμένω, ο πρώτος λόγος ανήκει στην μάσκα-σήμα κατατεθέν με τις επτά γρίλιες και τα νέα φωτιστικά σώματα, που υιοθετούν την τεχνολογία LED και «υπογράφουν» δυναμικά το εμπρός μέρος.

Με νέο, προηγμένο και σύγχρονο εσωτερικό

Η Jeep προικίζει το νέο Compass με ένα premium εσωτερικό, με μοντέρνες γραμμές, προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Όλα τα επιμέρους στοιχεία προσαρμόστηκαν ώστε να προσφέρουν ακόμα περισσότερη άνεση και να κάνουν πιο ευχάριστες τις καθημερινές διαδρομές. Οι καθαρές γραμμές και η κορυφαία επιλογή υλικών συμβάλουν στη δημιουργία ενός κομψού εσωτερικού που αποπνέει υψηλή ποιότητα και διακριτική πολυτέλεια. Η αναβαθμισμένη εργονομία και ο απόλυτα σύγχρονος σχεδιασμός, συνδυάζονται με το πλέον προηγμένο σύστημα πολυμέσων UConnect 5, το οποίο -εκτός των άλλων- προσφέρει ασύρματη λειτουργία mirroring με συσκευές κινητών τηλεφώνων, ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών, αλλά και συμβατότητα με δίκτυα 5G.

Σημείο αναφοράς στην ευρύχωρη και πρακτική καμπίνα του νέου Compass αποτελούν τόσο η οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,25’’ εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού όσο και εκείνη των 8,4 έως και 10,1 ιντσών που υποστηρίζει το σύστημα επικοινωνίας και διασύνδεσης του αυτοκινήτου. Ανάλογα κορυφαίος είναι και ο εξοπλισμός των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος, ενεργό σύστημα διατήρησης της ταχύτητας και της πορείας, αλλά και σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση που παρατηρηθεί κόπωση του οδηγού.

Με προηγμένα μηχανικά σύνολα

Η πολυσχιδής γκάμα κινητήριων συνόλων του νέου Jeep Compass έρχεται να καλύψει όλο το φάσμα των απαιτήσεων και αναγκών έχοντας ως κοινό παρανομαστή την υψηλή απόδοση, τις χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον σε όλες ανεξαιρέτως τις διαθέσιμες εκδόσεις. Ως εκ τούτου, όλες οι διαθέσιμες μονάδες του νέου Jeep Compass πληρούν απόλυτα το περιβαλλοντικό πρότυπο Euro 6D-Final.

Οι νέοι Turbo βενζινοκινητήρες των 1.3 λίτρων προσφέρουν υψηλή απόδοση και άνεση, ενώ παράλληλα έχουν μειωμένες εκπομπές CO2 κατά 27% (κύκλος WLTP) σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο μοντέλο. Διαθέσιμες είναι δύο εκδόσεις: η πρώτη με απόδοση 130 ίππων συνδυάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ η δεύτερη με απόδοση 150 ίππους μεταφέρει επίσης την κίνηση στους εμπρός τροχούς μέσω ενός 6ταχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Σε «στρατόπεδο» της πετρελαιοκίνησης, ο αναβαθμισμένος 1.6 Mutlijet κινητήρας της Jeep αποδίδει 130 ίππους και 320 Nm ροπής μόλις στις 1.500 σ.α.λ. Η αυξημένη απόδοση συνοδεύεται από μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 10%, αλλά και μειωμένες εκπομπές CO 2 κατά 11g/km στο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο WLTP.

Highlight της γκάμας είναι οι εκδόσεις 4xe, οι οποίες αξιοποιούν στο ακέραιο τα κορυφαίο τεχνολογικό υπόβαθρο της Jeep στον τομέα των plug-in υβριδικών μοντέλων. Με απόδοση από 190 έως 240 ίππους, δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για 50 χλμ. και το πλέον αποτελεσματικό σύστημα τετρακίνησης στην ιστορία της Jeep, το νέο Compass 4xe συνδυάζει πλεονεκτήματα, όπως η οικονομία, η αθόρυβη λειτουργία και οι μηδενικές εκπομπές ρύπων ενός ηλεκτρικού οχήματος, με την ελευθερία κίνησης και τις επιδόσεις ενός υβριδικού αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι όλες οι εκδόσεις εκπέμπουν κάτω από 50 gr/km CO2 και έχουν λιανική τιμή προ φόρων κάτω από τις 40.000 ευρώ, προσφέροντας τη μέγιστη απόδοση σε εντός και εκτός δρόμου διαδρομές, με μηδενικό φόρο για τους χρήστες εταιρικών οχημάτων.

Με προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Jeep Unlimited

Το νέο Jeep Compass καθίσταται τώρα ακόμα πιο ευέλικτη με την FCA Bank να προσφέρει το προνομοιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Jeep Unlimited για όλα τα μοντέλα της γκάμας του μοντέλου. Το πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο με τις εκδόσεις με θερμικό κινητήρα όσο και με το plug-in υβριδικό σύνολο της Jeep, προσφέρει απόλυτη ελευθερία επιλογών με τον αγοραστή να απολαμβάνει ιδιαίτερα χαμηλή προκαταβολή και εξίσου χαμηλή μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, η απόκτηση της έκδοσης 1.3 GSE T4 130hp Longitude, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων στον βασικό της εξοπλισμό σύστημα Αυτόνομης Πέδησης Plus με αναγνώριση πεζών και ποδηλάτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προβολείς LED με αισθητήρα φώτων, ασύρματη βάση φόρτισης κινητού, infotainment με οθόνη αφής 8,4’’ & mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και ζάντες αλουμινίου 17’’, μπορεί να πραγματοποιηθεί με μόλις 288 ευρώ τον μήνα σε 48 ισόποσες δόσεις.

Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο σε πέντε εκδόσεις, τις Longitude, Limited, S, Trailhawk και 80th Anniversary, με κάθε μία με ξεχωριστό χαρακτήρα και στιλ, αλλά κοινό παρονομαστή το υψηλό επίπεδο ποιότητας, άνεσης και ασφάλειας. Οι τιμές του μοντέλου ξεκινούν από τα 23.300 ευρώ για την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης των 1,3 λίτρων με τους 130 ίππιυς. Το πετρελαιοκίνητο μοντέλο με τον 1.600άρη Multijet εκκινεί από τα 27.200 ευρώ και το plug-in υβριδικό 4xe από τα 42.900 ευρώ.