Απονομή ΣΙΣΑ: Φωτιά το Σαββατόβραδο

Από τον ΣΙΣΑ, με τον γήινο τρόπο που ταιριάζει στους οικοδεσπότες και στους προσκεκλημένους τους, σημαντικοί για το ελληνικό Ιστορικό Αυτοκίνητο που υπηρετούν…

Με συνέπεια και αυθόρμητα, μακριά απο κλισέ και αποστειρωμένες διαδικασίες. Με στιλ και μηδενικό ύφος από τους περιβόητους ΣΙΣέους, το ιδανικό περιβάλλον πρόκληση και για νέους ανθρώπους και των δύο φύλων και όλων των ειδικοτήτων άνευ διακρίσεων.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, η αγωνία και το δημιουργικό πάθος του Προέδρου του ΣΙΣΑ, Μιχάλη Μουζούκη για την καθιέρωση των πινακίδων που εκδίδει επιτέλους το κράτος για τα ΙΑ. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπαίνει τάξη, δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε ο Έλληνας να διατηρεί το οικογενειακό του κειμήλιο ή να καταθέτει τις οικονομίες του για να διαθέτει ένα αντίστοιχο. Kόσμημα για τον καθένα που έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξαιρετικές εκδηλώσεις. Διαφόρων ταχυτήτων και τύπου με ξεκάθαρες προδιαγραφές, οπότε και επιλέγεις τι σου ταιριάζει. Επιλογή σου και το περιβάλλον και για αυτόν τον πλουραλισμό σε σχέση με τη Regularity διαδικασία, κάποιοι έχουν δουλέψει σκληρά. Ορισμένοι μάλιστα εξελίχθηκαν σε επαγγελματίες οπότε και έχεις υψηλές απαιτήσεις για το τι προσφέρουν αλλά και για τον τρόπο τους.

Άλλωστε χθες το βράδυ στην εκδήλωση για την απονομή στους Πρωταγωνιστές των θεσμών ευθύνη ΣΙΣΑ, δεν δημιουργήθηκε τυχαία η εξαιρετική ατμόσφαιρα που κρατάει αυτούς όλους σε πολυ υψηλά επίπεδα της μεταξύ τους σχέση.

Να ζηλεύουμε, μόνο καλό κάνει αν πραγματικά τιμάς και σέβεσαι ό,τι υπηρετείς και αφορά το αυτοκίνητο και τους ερασιτέχνες φίλους τους ιδιοκτήτες. Μια παρέα απαιτητικών που για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, απαιτείται η αντίστοιχα με τη δική τους, σεμνή και ειλικρινής συμπεριφορά.

Το Σάββατο, τα καταφέραμε…

Ευφυής επιλογή ο χώρος, το Jack‘s Lounge Cafe Bar Restaurant στην Άνω Γλυφάδα με πραγματικό ατού την μπάντα Vertigo που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αγωνιστικό περιβάλλον.

Πολεμικό μάλιστα όταν στο κόκπιτ του καταδιωκτικού βρίσκεις χαλαρούς αλλά και ανεξάντλητους χωρίς συμπλέγματα, όπως οι Κοντοπός, Χατζηκωνσταντίνου, Διαμαντόπουλος, Δημακαρέας που μαθαίνει γρήγορα και εφ’ όλης της ύλης. Στα κόκκινα και οι δικοί μας πλέον οι χωμάτινοι άνθρωποι μας, Βασιλόπουλος-Τζιλάβης. Μαζί τους και άλλοι και κυρίως γοητευτικές, ιδιαίτερα κομψές κυρίες που είχαν και την ευθύνη της οδήγησης, για την επιστροφή.

Περνούν όμορφα οι Regularity Guy’s και δεν κρύβεται, όπως δεν κρύβονται τύποι που κάνουν τη διαφορά συνολικά, παρατηρώντας διακριτικά και ουσιαστικά, ενώ πρωταγωνιστούν σε κάθε δραστηριότητα.

Όπως οι Δελλαπόρτας, Γεωργοσόπουλος, Καλογεράς, Τρίκαρδος, Θεοδοσίου κ.α. Γεγονός ότι εδώ στο χώρο του ΙΑ, δεν κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς για τη σειρά των ονομάτων, η την παράλειψη επίσης σημαντικών… Είπαμε άλλωστε: Όλοι Σημαντικοί.

Επί της ουσίας…

Μια εικόνα χίλιες λέξεις και φόρτισε αρχοντιά και συναίσθημα ο Πρόεδρος Μουζούκης, όταν κάλεσε στη σκηνή για την απονομή, ως συνοδοιπόρους, τον Mr AC3 Αποστόλη Λακασά η ψυχή του σημαντικού Club με εκδηλώσεις που λάμπουν, ένας ανιδιοτελής εραστής του ΙΑ, που σε αφοπλίζει με τακτ και ειλικρίνεια. Tον Regularity master Σπύρο Μουστάκα creator του σχετικού επάθλου και του Ελληνικού Costa Brava, της εκδήλωσης τέρμα γκάζι στην Πίνδο, που επιστρέφει το 2025. Μαζί τους ο εξ ΣΙΣΑ και ΕΟ ΦΙΛΠΑ, ο Σύντροχος Λυμπέρης Παπάζογλου, σήμερα vice του ιδιαίτερα σοβαρού και παρεμβατικού ΠΑΣΜΑ. Ένας γενναιόδωρος, ισόβιος χορηγός μέσω της SP ΤABLEWARE, με το κρύσταλλο να δίνει υπεραξία στα έπαθλα της απονομης του ΣΙΣΑ, χθες Σάββατο 20 Ιανουαρίου. Λίγες ημέρες πριν φορτωθούν τα επτά εργαλεία με τη γαλανόλευκη για το Ιστορικό Μόντε Κάρλο.

Απονομή χθες, ευθύνη ενός δυνατού ΔΣ, Σωματείου που υποστηρίζει το ρόλο του, δημιουργώντας, οργανώνοντας και προβάλλοντας εκδηλώσεις με Ιστορία.

Στη διοίκηση δίπλα στον captain ΜΜ, οι δύο vice ψυχάρες, ο Τάκης Παιδούλιας και ο Γιώργος Βαξεβανιδης. Ο Κος Γενικός, ο Μάκης Μαλάκης, με λίγα λόγια και πολύ δουλειά. Μέλος του ΔΣ : το θηρίο, ο δίμετρες Ακης Αμπασταδο, έτοιμος για Μόντε από παλιά.

Να θυμηθούμε τους Πρωταγωνιστές του 2023 που τιμήθηκαν χθες υποδειγματικά όπως τους ταιριάζει.

We are the champions οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Νικόλας Κοντοπός και η επιτυχία τους παίρνει υπεραξία αφού μοιράζονται το βάθρο οδηγών και συνοδηγών, με τους Χρίστο Χατζηκωνταντινου-Μανώλη Δημακαρέα και Μάκη Κατοχιανό-Γιώργο Χριστακέα.

Στην κατηγορία Touring Trophy Οδηγών Πρωταθλητής ο Γιάννης Κυρανάς, ο M. DS και Συνοδηγών ο Νικόλας Ευσταθίου.

Στην κατηγορία Yangtimer πρωταθλητής-οδηγός ο Ανδρέας Πιταράκης και συνοδηγός ο Ιάκωβος Μελανίτης.

Οι Χρίστος Χατζηκωνσταντίνου-Μανώλης Δημακαρέας Πρωταθλητές του Regularity Master Trophy, οργάνωση, ευθύνη του AC3.

Στο βάθρο του θεσμού, φωτιά από τους οδηγούς Χρίστο Διαμαντόπουλο και Άρη Γεωργοσόπουλο και τους συνοδηγούς Κωνσταντίνο Πιπέρο και Γιώργο Χριστακέα.

Στην Touring επικράτησε στους οδηγούς ο Κυρανάς και στους συνοδηγούς ο Αμπαστάδο.

Στους Youngtimer πρώτοι, στους οδηγούς ο Πιταράκης και στους συνοδηγούς ο Ιάκωβος Μελανίτης.

Η εκτίμηση στον συνοδηγό στη μέγιστη τιμή που του αξίζει.

Με τον ΣΙΣΑ το 2024:

31ος Γύρος Αττικής , 2 Μαρτίου Ανάβαση Βουλας , 13 Απριλίου Classic Legends Rally, 11-12 Μαΐου Ραλλυ Σύρου , 14-16 Ιουνίου Ραλλυ Σαλαμίνας , 14 Σεπτέμβριου 24 Ώρες Ελλάδα , 19-20 Οκτωβρίου Grand Prix, 1 Δεκεμβρίου

Να ευχηθούμε καλό δρόμο, σε πληρώματα και σε έναν οργανωτή που επικοινωνεί-προβάλει το έργο του και δεν περιορίζεται στο να ενημερώνει τυπικά με τον εύκολο, χαμηλής εκτίμησης τρόπο του FB.

Έχουν το σεβασμό μας._ ΣΧ

Φωτογραφίες: Lic Dusepis, actionstudio

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ ΜΑΚΗΣ 4ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 6ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ TOURING TROPHY ΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ TOURING TROPHY ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ YOUNGTIMER TROPHY ΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ YOUNGTIMER TROPHY ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ Σ.Ι.Σ.Α. 2023 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ