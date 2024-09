ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Η επόμενη ήμερα

Κακά τα Ψέματα από τον «Στρατισίνο», με γεγονός ότι επιβάλλεται να επιστρέψει η αφετηρία του αγώνα στην Ακρόπολη και η SS στο ΟΑΚΑ, και είναι ιερή υποχρέωση να βρούμε τρόπους να γεμίσει το στάδιο.

Αξιοποιήστε τη δυναμική του χρυσωρυχείου για ένα τετραήμερο φεστιβάλ του παγκόσμιου motorsport στο ΟΑΚΑ, Ολυμπιακό κόσμημα που ξεπερνάει το WRC και το ERC…

Αν δε θέλετε να το αναθέσετε σε έντιμους με εμπειρία, δημιουργικούς όπως είναι η ομάδα Τρακουσέλη, οι Ευ Ζην κ.ά., ευκολάκι για τύπους όπως ο Αθανασούλας και ο Παπαζαφειρόπουλος. Ο Άγιος Χριστόφορος, ο προστάτης, η εγγύηση των χορηγών που έρχονται και μένουν, και αμφισβητείται ότι ενθουσιάστηκαν στον Σείριο, όπου περιορίστηκε η δυναμική τους, όπως προκύπτει από έντιμο και συναισθηματικά δομημένο ρεπορτάζ. Άλλοθι ότι η ΕΚΟ συμφώνησε πριν. Σε ποιο πλάνο; Μπορούν να γίνουν θαύματα στο ΟΑΚΑ, πράγματα που δεν έγιναν με ισχυρές δικαιολογίες το 2023, οπότε χάθηκε η ευκαιρία του πραγματικού εορτασμού των εβδομήντα ετών. Διαδικασία όπου απαιτείται όραμα και η οποία δε συνάδει με πολιτικά τερτίπια.

Δημιουργική άσκηση υψηλού επιπέδου, αρκεί να ξεφύγουμε από τη συναισθηματική πίεση και την υποστήριξη της μεγάλης ιδέας, όπως εμφανίζεται, με τη μελαγχολία να προκύπτει από την πιθανότητα της οργάνωσης του Ράλλυ τα επόμενα χρόνια με επίκεντρο το Λουτράκι.

Στο Καζίνο, λοιπόν, το ΕΚΟ-ΡΑ/WRC;

Με ό,τι είδαμε στο χώρο ανασυγκρότησης, όπου ο «Παπ», ο bro μου, ο Νίκος Παπασταθόπουλος, ο γίγαντας καθηγητής αγωνιστικού ήθους, ετοιμαζόταν για το Ωνάσειο, και ο Δήμος ο dirt, νερουλάς; … Με τον Μητσέα, τον Start, χαλαρά…

Σωστά, λοιπόν, και καλά κάναμε και πήγαμε στους Αγίους και στα Πίσια και μέχρις εκεί, αλλά χωρίς επαναλήψεις στα βράχια, κ. Ανίτα. Να κάνουμε π.χ. τρεις και δεκατρείς φορές Θήβα, και δύο κοντό Οινοχώρι και μόνο κατηφόρα την Ελάτεια (το συνδετικό Ρεγγίνι-Ελάτεια σύγχρονος Ταρζάν) και με την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και εμείς αυτόν τον Promoter-καψούρη με το Ελευθεροχώρι. Το όνειρό του εφιάλτης μας, και άντε γεια, αποδεδειγμένα άστοχε.

Φίλε τους, μπες στο RAV4 του Άγγελου Ζήβα σε Ελευθεροχώρι-2, don’t worry, θα κάτσει πίσω ο Συνετός, και να συζητήσουμε και για τα τηλεοπτικά πλάνα σας.

Εκτός και αν το σύγχρονο WRC, όντας σε κατιούσα, κάθετη πτώση-ευθύνη τους, έχει πρέσβη τον σε τριήμερο εκτός εαυτού Οζιέ, μέσα από τη στρατηγική της απαξίωσης. Repetition ε.δ. όπου της αξίζει. Καλά τα βράχια και ο χαρακτήρας, αλλά με μέτρο. Τόσο όσο, όπως οριακά φέτος. Με πλάνο Σείριο κ.ά., που κόστισαν, όπως το Καρούτες-Out και Ταρζάν-In την Παρασκευή, μια εργάσιμη ημέρα σε μια δύσκολη εποχή, επιλογή που σκοτώνει το συναίσθημα του θεατή και θολώνει το μεράκι του κριτή. Οι περισσότεροι κριτές, σε διήμερη απασχόληση, όλοι εθελοντές των σαράντα ευρώ την ημέρα, αρκετοί σε οτέλ χωρίς αστέρι, και είναι ντροπή του οργανισμού, κ. Αριστοτέλη, και εσένα όμως, Νικόλα, με ευθύνη των ειδικών, που γνωρίζουν πως δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά-ιεροτελεστία. Με την ευθύνη τους στα κόκκινα, που λιώνει τα μέταλλα των auto τους, καίει την επιδερμίδα τους και τσακίζει τα στομάχια τους. Ανεπαρκείς; Το ακούσαμε και αυτό, για όσους μας κάνουν μάγκες με ανανέωση μόνο από συγγενείς τους, που έρχονται και φεύγουν τρέχοντας απογοητευμένοι. Περί εθελοντών, είχε κάποτε πλάνο και κέφι η Πασαλή, αλλά όλο αυτό δυστυχώς το πλήγωσε ο Αυγενάκης, οπότε απομάκρυναν τη Χριστίνα Νικολοπούλου, και άντε γεια και σε σχέση με τον αθώο, τον περαστικό εθελοντή τύπου 2004, με γεγονός όμως ότι δεν προκύπτει αυτού του είδους η προσέγγιση στο σκληρό ροκ του ΡΑ.

Στη Λαμία…

… έβγαλαν μέταλλο, προσέφεραν 5άστερη φιλοξενία σε value for money για βραβείο σε εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού, όταν και αν εκεί ξαναμάθουν τι σημαίνει ΡΑ. Ό,τι ήξερε η Κουντουρά σε εποχή της επιβίωσης του αγώνα στο ERC με στυλοβάτη τον Seajets Μάριο Ηλιόπουλο, υπερπροσπάθεια του Δημήτρη Μιχελακάκη, που τον οδήγησε στην εντατική της ζωής. Επιβίωση τότε με Παύλο και Ανίτα μέχρι το κόλπο γκρόσο για όσκαρ του Θείου να εμπλέξει την πολιτεία, ευαισθητοποιώντας τον Αυγενάκη που φόρεσε κράνος, δέθηκε και απογειωθήκαμε. Αλήθειες, αγαπητοί, και είδε, κατάλαβε και υποστήριξε ο ex-ΕΟΤ Φραγκάκης, τέρμα γκάζι, και είναι άγνωστο αν άφησε τα παθιασμένα καύσιμά του στον διάδοχό του.

Αν δεν υπάρχει ο χώρος στο σέρβις παρκ, καμία αμφιβολία ότι ο Αυγενάκης θα ήθελε δέκα sec συνεννόησης με τον Χ.Σ., το θηρίο, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ώστε να φτιάξουν χώρο. Μιμηθείτε τον και, αν σας ξεπερνάει η αύρα του Λευτέρη και τσακίζει στομάχια το management για σεμινάριο του Κερερέ, βρείτε τον Χρυσόστομο Καρέλλη να σας ξεναγήσει. Λάμπει ο Χ.Κ., άπλετο το φως στα Καμένα Βούρλα, και έχω «υπηρετήσει» εκεί σε αγώνα με Στρατάρχη Τάσο Αθανασίου. Αχανές το περιβάλλον, φιλοξενεί και paddock F1, και ποτέ δεν ξέρεις σήμερα, που ο Βρούτσης δίνει πολιτικό χρώμα στα εσωτερικά της ΟΜΑΕ και στηρίζει Ψαρράκου, και άραγε πόσο αθώο είναι όλο αυτό;

Με φουλ του χιούμορ, το καλό είναι ότι «με αγώνα F1 στον Μπράλο», αφού η φαντασία δεν είχε ποτέ όρια, όπως και η υποθετική εντύπωση… ότι ο πρόεδρος Τάκης θα περιορίσει τις μετακινήσεις του. Όπως και ο «θεούλης», ο Άγγελος Πάρχας, ο άνθρωπος-κίνηση στο ΡΑ, θα σώσει τα μαλλιά του. Αν ζούσαν οι πραγματικές ΤΕ του Κ.Κ., θα τον είχα απαγάγει αυτόν τον τύπο, που είναι και gentleman κοσμηματοφύλακας. Σπάνιος.

Γεγονός πως οι ειδικοί γνωρίζουν, ενώ δεν κρύβεται η παθιασμένη έκφραση όταν σχολιάζεται ένα σημαντικό κομμάτι μιας διαδρομής που ξεπερνάει την επαγγελματική προσέγγιση.

Καλή συνέχεια, αγαπητοί, οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί άλλωστε αντέχουν σε ερμηνείες. Η έντιμη τάξη ποτέ._ «Στρατισίνο»

ΥΓ.: Υπενθύμιση… Ο Σ.Χ., αριστούχος της σχολής 4Τ, φίλος του κολοσσού Αθανασόπουλου και συνεργάτης του θηρίου Αραβανή, του Βόντα, της Ιερωνύμου και της Χατζηγιάννη, οι κυρίες professors PR, με άριστα στη συνέπεια, συνεργασία με την Toyota 35 ετών, εμπειρία με 21 ΡΑ στο παλμαρέ, τα τέσσερα πλοηγός, τα δύο με το ασφαλέστατο EVO του Πέππα. Αυτός που, αντί ευχαριστώ με σεβασμό, θα κουνήσει δάχτυλο, αγέννητος… Στο Κορωπί βρίσκομαι για τη συνέχεια. Στην έδρα του 4ΤΡΟΧΟΙ.