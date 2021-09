GP Ρωσίας: 100ή νίκη του Hamilton

O Lando Norris ήταν επικεφαλής για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρά το γεγονός ότι είχε χάσει την πρωτοπορία αγώνα στην εκκίνηση από τον Carlos Sainz. O 21 ετών Βρετανός πήρε την ευθύνη της απόφασης να παραμείνει στην πίστα με σλικ ελαστικά καθώς η βροχή έκανε την εμφάνισή της στους τελευταίους γύρους.

Ο Norris δήλωσε ότι η McLaren δεν τον είχε ενημερώσει ότι η βροχή θα ενταθεί τόσο πολύ. Ο Hamilton καταδίωκε για αρκετούς γύρους το συμπατριώτη του, χωρίς να μπορεί να επιτεθεί στο στεγνό ασφαλτοτάπητα.

Λίγο πριν ο επτάκις Πρωταθλητής αποφάσισε να ακούσει την εντολή της Mercedes, την οποία είχε αψηφήσει νωρίτερα, η μισή πίστα ήταν βρεγμένη και η άλλη μισή στεγνή. Ωστόσο η βροχή εντάθηκε πάρα πολύ στα τελευταία λεπτά και ο Norris έμεινε ανυπεράσπιστος, υδρολισθαίνοντας εκτός πίστας σε πολλά σημεία.

Μάλιστα, ο Βρετανός οδηγός της McLaren δεν κατάφερε να διατηρήσει το μονοθέσιό του στην είσοδο του pit lane καθώς εισήλθε στα pits και κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον των αγωνοδικών οι οποίοι αποφάσισαν να τον επιπλήξουν απλά, χωρίς να του δώσουν ποινή. Εντέλει ο Norris τερμάτισε στην 7η θέση και πήρε τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

Πέραν του Hamilton, ο μεγάλος κερδισμένος του αγώνα ήταν φυσικά ο Max Verstappen, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με απρόσμενο, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος τρόπο, καθώς πριν την έλευση της βροχής ο Ολλανδός βρισκόταν στην 7η θέση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολλανδός ελαχιστοποίησε τη βαθμολογική απώλεια από τον Hamilton, ο οποίος πέρασε ξανά επικεφαλής με την 5η φετινή νίκη του. Ενόψει του GP Τουρκίας, η βαθμολογική διαφορά μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου είναι μόλις 2 βαθμοί.

Lewis celebrates his 100th in Sochi #RussianGP #F1 pic.twitter.com/UM0Z7PJP2T

14 years, 108 days after his first win…

Στην εκκίνηση, φάνηκε και πάλι ότι ο κάτοχος της pole position έχει μειονέκτημα στην πίστα του Sochi λόγω της μεγάλης ευθείας μέχρι το πρώτο φρενάρισμα. O Carlos Sainz κατάφερε να περάσει στην πρωτοπορία

Αρχικά, ο αγώνας δεν έδειχνε ότι θα καταλήξει στα χέρια του Hamilton. Ο Βρετανός ήταν συντηρητικός στο πρώτο φρενάρισμα του αγώνα, έωοντας στριμωχτεί στην εσωτερική, πίσω από τον Norris και έχασε αρκετές θέσεις, για να καταλήξει στην 7η θέση.

Ο Hamilton κατάφερε στους πρώτους γύρους κατάφερε να περάσει τον Alonso και να βρεθεί 6ος, αλλά στη συνέχεια έμεινε παγιδευμένος σε ένα τρενάκι μονοθεσίων, όπου όλοι είχαν DRS πίσω από τον 3o, George Russell, και δεν είχε τη δυνατότητα να επιτεθεί στους προπορευόμενούς του.

Η Williams δεν είχε το ρυθμό αγώνα για να ακολουθήσει τους δύο πρωτοπόρους οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν αρκετά. Ωστόσο, τα εμπρός ελαστικά του Sainz ξεκίνησαν να παρουσιάζουν graining και στο 13o γύρο, ο Norris κατάφερε να προσπεράσει τον Ισπανό και να τεθεί επικεφαλής.

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Lance Stroll είχε ξεκινήσει τη διαδικασία των pit stop, προσπαθώντας -επιτυχημένα όπως αποδείχθηκε- να κάνει το undercut στον Russell, ο οποίος αποτελούσε το εμπόδιο στο τρενάκι αυτοκινήτων.

Η Ferrari επίσης αναγκάστηκε να καλέσει τον Sainz στα pits, γεγονός που άφησε τις δύο McLaren στις δύο πρώτες θέσεις ξανά, με τον Hamilton να είναι κολλημένος πίσω από τον Daniel Ricciardo, γεγονός που επέτρεψε στον Norris να επεκτείνει τη διαφορά του στα 10 δλ. από το συμπατριώτη του.

Στο μεταξύ, πριν ξεκινήσουν τα pit stop, ο Verstappen είχε εισέλθει στην πρώτη δεκάδα και κατάφερε να πλησιάσει κάποια στιγμή τον Hamilton σε λιγότερα από 3 δλ. Ο Ολλανδός είχε καταφέρει να περάσει εμπρός από τους Valtteri Bottas και Charles Leclerc οι οποίοι είχαν επίσης εκκινήσει από τις πίσω θέσεις.

Η McLaren χειρίστηκε πολύ καλά τον κίνδυνο του undercut από την Mercedes, καλώντας αυτή πρώτη τον Ricciardo στα pits στον 22ο γύρο, ενώ οι μηχανικοί της γερμανικής ομάδας βρίσκονταν ήδη στο pit lane με έτοιμα τα ελαστικά του Hamilton, o οποίος βρισκόταν 12 δλ. πίσω από τον Norris.

Οι περισσότεροι οδηγοί που είχαν κάνει pit stop νωρίς βρέθηκαν πίσω από τον Bottas, ο οποίος προσπαθούσε να επεκτείνει όσο μπορούσε το πρώτο του stint, έχοντας εκκινήσει με τη σκληρή γόμα.

Ωστόσο, βρισκόμενος πίσω από άλλα μονοθέσια, ο Φινλανδός αντιμετώπισε υπερβολική υποστροφή και δεν είχε τη δυνατότητα να σημειώσει την ανάκαμψη που θα ήθελε ο ίδιος και σχεδίαζε η Mercedes, όταν αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κινητήρα του, γεγονός που τον έστειλε στις πίσω θέσεις της σειράς εκκίνησης.

Ο Hamilton, παραμένοντας στην πίστα 4 γύρους περισσότερους από τον Ricciardo και έχοντας καλύτερο ρυθμό, πέρασε μπροστά από τον Αυστραλό. Την ίδια στιγμή κάλεσε στα pits και η Red Bull τον Verstappen. Δύο γύρους αργότερα (στον 28ο), η McLaren κάλεσε στα pits τον Norris, γεγονός που άφησε επικεφαλής τον Perez, με τον Alonso πίσω του.

Η διαφορά μεταξύ των δύο Βρετανών ήταν στα 8 δλ. Ο Norris έφτασε και πέρασε τον 3o εκείνη τη στιγμή, Leclerc, ο οποίος επίσης επέκτεινε όσο μπορούσε το πρώτο του stint, καθώς ο Hamilton είχε ξεπεράσει το εμπόδιο του Gasly και είχε βρεθεί ακριβώς πίσω του.

Με τους Leclerc, Perez και Alonso να πραγματοποιούν τα pit stop τους στο ζευγάρι γύρων 35 και 36, οι Norris και Hamilton έμειναν στην πίστα μόνοι τους μπροστά, για να δώσουν τη μάχη τους, κινούμενοι έως και 2 δλ. ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό στην πίστα.

Ο Hamilton κατάφερε να καλύψει τη διαφορά που τον χώριζε από τον συμπατριώτη του αρκετά γρήγορα, αλλά όταν έφτασε πίσω από τη McLaren δεν είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει αρκετά για να επιχειρήσει κάποια επίθεση.

Ο Norris οδηγούσε άψογα, αφήνοντας τον Hamilton να πλησιάσει στα αργά κομμάτια, όπου δε μπορούσε να επιτεθεί και χρησιμοποιούσε τη χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση της McLaren για να παραμείνει μπροστά στις ευθείες.

Πίσω τους, εκτυλίχθηκε μια εκπληκτική μάχη για το 3ο σκαλί του βάθρου μεταξύ Perez και Alonso, οι οποίοι είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Sainz και Ricciardo. O Ισπανός οδηγός της Ferrari, έχοντας κάνει pit stop πολύ νωρίς, έβλεπε την απόδοση των ελαστικών του να πέφτει.

Μόλις έξι γύρους πριν την καρό σημαία, οι πρώτες ψιχάλες βροχής άρχισαν να πέφτουν σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας (στροφές 5, 7 και 10) και ο Norris βγήκε εκτός στην 5, αλλά ο Hamilton δεν είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το λάθος του νεαρού, που το επανέλαβε στον επόμενο γύρο.

Η Mercedes, προβλέποντας επιδείνωση της βροχής, κάλεσαν τον Hamilton στα pits για ενδιάμεσα ελαστικά, ωστόσο εκείνος τους αψήφησε, επιμένοντας στη μάχη του με τη McLaren, καθώς είχε ακριβώς μπροστά του τον Norris. Εντέλει όμως, εισήλθε στα pits με 4 γύρους να απομένουν για την καρό σημαία.

Ο Norris δεν είχε ενημερωθεί από τη McLaren ότι η βροχή θα ενταθεί πολύ και αποφάσισε, σε συνεννόηση με το βρετανικό pit wall, να ρισκάρει και να παραμείνει στην πίστα. Ωστόσο η βροχή έγινε εξαιρετικά έντονη και ο Βρετανός δε μπορούσε πια να διατηρήσει το μονοθέσιο στην πίστα.

Με αυτό τον τρόπο έχασε την ευκαιρία να σημειώσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στην F1 και ήταν απαρηγόρητος μετά τον τερματισμό…

The moment a first #F1 win finally slipped away from Lando Norris#RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb

— Formula 1 (@F1) September 26, 2021