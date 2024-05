Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (χώμα) – Ολυμπιακό Ράλλυ (18-19 Μαΐου): Star Wars

Σε ρυθμούς «Νικηφόρου» το Πρωτάθλημα, και το άστρο του επηρέασε θετικά έναν εξαιρετικό αγώνα, όπου οι έξι στο χρυσό βάθρο και άλλοι επισκίασαν την επετειακή διάστασή του, με τις πενήντα συμμετοχές.

Οργάνωση: ΑΟΛΑΠ

Έγινε αγώνας στον Πύργο και ήταν απολαυστικοί οι πρωταγωνιστές σε κρεσέντο με την πραγματικά πανηγυρική εκκίνηση το Σάββατο το βράδυ, στην πλημμυρισμένη από κόσμο πλατεία Σάκη Καράγιωργα. Όπου την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή και 17, άνθρωποι των αγώνων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης χαιρέτησαν την εναρκτήρια εκδήλωση για το project Safety First, με πιλότο τον Γιάννη Πλάγο, τον ταχύτερο policeman του πλανήτη, που διδάσκει και επικοινωνία.

Rally3, first!

Είναι μαγικό αυτό, που το συναντάς μόνο στο motorsport. Μετά τη σκόνη, παραλειπόμενα οι αστοχίες, που άλλωστε θα διαχειριστεί η ΟΜΑΕ. (Σ.Χ.: Ρεσιτάλ Ψαρράκου, όπως οφείλει στην κρίση στην τελευταία ε.δ.)

Η ουσία αφορά το συναγωνισμό, και ό,τι αντικειμενικά είναι απώλεια για τα πλήκτρα και τις εικόνες μας, όπως οι εγκαταλείψεις των Παπαδημητρίου και Τσολακίδη στο πρώτο σκέλος, εξελίχθηκε ως προσφορά για το συναγωνισμό που λατρεύει ο θεατής και ο σκληροπυρηνικός της περιγραφής.

Ο RS200 Παπαδημητρίου που προηγήθηκε και o On Sale Τσολακίδης σε απόσταση βολής out από νωρίς, και να η ευκαιρία για τον πονοκέφαλο, τα Rally3, ώστε να δείξουν αρετές ανθρώπων και μηχανών με κοινό παρονομαστή την ποιότητα των τεχνικών τους. Η χαρά και των χορηγών τους, και αποδείχθηκε κίνηση Roi Mat η επιλογή της On Sale του Νίκου Κωνσταντόπουλου να στηρίξει και τον Γιώργο Αμούτζα.

Στα κόκκινα η προβολή τους μέσω του «Νικηφόρου», που ξύπνησε το σύστημα με το ταλέντο του, το οποίο εκφράζεται με εξαιρετικά πατήματα, και όχι μόνο με το μέταλλο που παράγει με τα πηγαινέλα ώστε να είναι συνεπής και στις υποχρεώσεις του στο J2US το Σάββατο το βράδυ. Ο Αμούτζας εξέφρασε και αγωνιστικό ήθος πολύπειρου στην κρίση στην τελευταία ΕΔ, όπου καθυστέρησε οριακά στις σταθμευμένες εκτός μάχης Clio των Βιγκόπουλου και Χατζημάρκου.

Την Κυριακή μπορείς…

Συνετός (καταρχήν) ο μουδιασμένος Πασχάλης, που λατρεύεις, καθώς είναι γνήσιος, αξιοποιεί τη σοφία του συνοδηγού του και την υπεραξία από τους μηχανικούς του και εκφράζει την ποιότητα του rallyman, αποφεύγοντας τα πυροτεχνήματα. Σε βαθμολογικό προσανατολισμό ο Καρανικόλας, πυροτεχνουργός με το τσαγανό του Ντατσουναίου ο Θέμης Χαλκιάς, ενώ δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ο Βιγκόπουλος, παρά το Chopard ξυπνητήρι δίπλα του, χάνει το momentum βγαίνει και εγκαταλείπει στην 3/6 ε.δ., που παραλίγο να αποδειχθεί κριτήρια στη συνέχεια.

Σκληρό πόκερ

Καρέ του άσου, λοιπόν, για τη νίκη και, ολοκληρώνοντας το πρώτο σκέλος με τις τρεις ειδικές των περίπου 40 χλμ., ο Αμούτζας ακούει Ηλία (σ.σ.: σε ιεροτελεστία δίπλα στο παλικάρι του, στον Βασίλη Jr, σε αγώνα καρτ o συνοδηγός και μέντοράς του, Γιώργος Ηλιόπουλος) και με περίπου δέκα δεύτερα διαφορά από Παντελή και Καρανικόλα, να η ευκαιρία για προβλέψεις και προγνωστικά που μας είχαν λείψει.

«Έχει πίεση, θα βγει ο Γιώργος. Ο Νώντας, που οδηγεί ως businessman, θα μείνει πιο πίσω. Το έχει σήμερα ο Θέμης, ενώ δεν μπορεί, θα πυροβολήσει ο Πασχάλης στα είκοσι πίσω από την κορυφή, και το ξέρεις. Δεν κρατιέται». Οπότε; «O Πέτρος, παιδιά». Ο Σωτήρης Σκαλτσάς, όταν αναλύει ευστοχεί, οπότε και καταγράφεις. Άλλωστε, κάποιος πρέπει να πληρώσει και τον καφέ που το ενδιαφέρον απαιτεί.

Γίνεται αγώνας, και το χρωστάμε αυτό. Η Ομοσπονδία αξιοποίησε την αύρα ΡΑ, έργο Αυγενάκη-Mιχελακάκη, ικανοί στα μπάκετ και στις τέντες ανταποκρίθηκαν, χορηγοί δραστηριοποιούνται και ο θεσμός-θρύλος ξαναζεί.

Κακά τα ψέματα, ήρθε από την άλλη σκηνή στη δική μας και μας ταρακούνησε ο 27χρονος, επιτέλους με το σωστό όπλο ο άλλος. Ο Πέτρος Παντελή, ένας από εμάς, όντας και σεμνός και ταχύς, όπως υπήρξε ο μέντορας όλων μας, ο κολοσσός Κύπρος Κυπριανού. Δεν τον έχει δει να αγωνίζεται τον Κύπρο ο Πέτρος, ούτε τον Βαχάν, ίσως ούτε τον Ιερόπουλο. Σεμνοί όλοι τους, ταχείς και με στυλ, όπως και ο Π.Π., και μας αρέσει και τον παραδεχόμαστε. Έτσι προκύπτει ο σεβασμός, άλλωστε.

Το ενδιαφέρον στα κόκκινα, και ξαφνικά σου φταίει και το σύστημα της Infomega που αργεί, διαπιστώνεις πως παραμένει ίδιο ως απεικόνιση εδώ και μια ντουζίνα χρόνια, ενώ ψάχνοντας ανακαλύπτεις αλλού για αλλού τους Ιστορικούς, αν και δεν προκύπτει ξεχωριστός αγώνας. Ό,τι να είναι, ό,τι βολεύει, αλλά και ποιος ασχολείται με την αναβάθμιση;

Καθυστέρηση μεγάλη στην ειδική «τρία», ώστε να απομακρυνθεί η πληγωμένη Fiesta R4 κ.ά., οπότε η πίεση ανεβαίνει στο service park. Υψηλού επιπέδου υπολογισμοί από τον Ηλία, έναν σοφό διαχειριστή και της πίεσης και των οδηγιών από ειδικούς που δεν ακούει. Αντίστοιχη μελέτη από τον Πάμπο Λάο, αναλύοντας τους χρόνους από τα πρώτα περάσματα και ερευνώντας πού θα αξιοποιηθεί το μέταλλο του Πέτρου και οι προδιαγραφές της «Κλειώ» σε σχέση με την On Sale Fiesta που έχει όλο το Car Center επάνω του.

Ο συναγωνισμός, η πεμπτουσία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και εντυπωσιάζει η παθιασμένη ενημέρωση του Τόλη Παλάτου, που διαχειρίζεται τα social του οργανωτή. Βροχή οι πληροφορίες.

«Σε 10, Γιώργο», και ο Ηλίας ως αρσενικός παρτενέρ αντικαθιστά περίφημα σε ρόλο υψηλού ρίσκου την κ. Τάνια Μπρεάζου, συνοδηγό του Γ.Α. στο πλατό του Αlpha. Εδώ χωματόδρομος στον Πύργο, και η Fiesta φαίνεται κομψή, αλλά το CC τη μεταμορφώνει σε πολεμική μηχανή.

Πονηρή και κριτήρια η Φολόη, και «εδώ γίνεται λάθος», σχολιάζει ο Ζήβας. Ο Junior της παρέας οδηγεί σε επίπεδο Παπαδημητρίου, που διδάσκει εκεί, και η Fiesta ολοκληρώνει άλλα δύο δεύτερα ταχύτερα της «Κλειώ». Ο Σ.Χ. σχολιάζει: «Κέρδισε ο Γιώργος».

«Δεν ξέρεις τον Πέτρο», το σχόλιο ειδικού μέσω What’s Up από την Κύπρο που ξέρει και επιβεβαιώνεται, με τον Παντελή να απαντάει με 10 γεμάτα δεύτερα στη «Γραίκα 2».

«Oh, mon Dieu…»

Όνειρο ζω – μη με ξυπνάτε, και η διαφορά τους περίπου στο μηδέν για την τελευταία διαδρομή. Το σημαντικό, αποδεικνύονται αξιόπιστοι. Αλάνθαστοι και οι ίδιοι, ξέρουν για διαφορές που αναλύοντας κρύβουν αλήθειες. Αρχοντιά αυτή η σύγχρονη συμπεριφορά, μακριά από ξεπερασμένες αναλύσεις που αφορούν μικρά προβλήματα.

Τελευταία ειδική, ο Παντελή καλύπτει και κερδίζει έναν εξαιρετικό αγώνα υπογράφοντας με τον Πάμπο Λάο μια σπουδαία επίδοση, που εκτοξεύεται σε συνδυασμό με αυτήν των Αμούτζα-Παναγιωτούνη, παλίκαρων και στη διαχείριση της καθυστέρησης στην τελευταία ειδική, που αποδείχθηκε στο σφάλμα του δευτερολέπτου. Χαμένο 1,2 δλ., όπως αποδείχθηκε μελετώντας τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, διαφορά που δεν κρίνει αποτέλεσμα. Χρυσό το βάθρο σε συνδυασμό με τους Χαλκιά-Kομνό με την Eldon’s Clio.

Ο Χατζημάρκος εκτός, ο Καρανικόλας στη θέση τέσσερα, με το χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει. Χαμόγελο και για την επίδοση του «Flandy», που ακούει Giraudet και είναι κάθε μέτρο και καλύτερος.

Τι άλλο; Να ακούς Starlet με Αντώνη Δημόπουλο, να βλέπεις το 208 R2 να χορεύει στα χέρια του gentleman Αντώνη Αγγελόπουλου με τον Χρήστο Δίπλα παραπλεύρως και να χειροκροτείς Γιόκαρη, όπως κάποτε Αργυρίου και Τανούση. Σε πτήση το Starlet.

Με την ευκαιρία, σεβασμό και στην κλασική φτερούγα, με τα ΕVΟ να δίνουν υπεραξία σε χέρια όπως του Αργύρη Τσούλου, με τον ενθουσιώδη συνοδηγό του Πάνο Σπυρογιάννη.

Μας έλειψαν Μπαντούνας, Λαϊνόπουλος, Μοσχόπουλος, που έβαλαν πλάτη στην οργάνωση. Απόντες οι Ρουστέμης και Ξανθάκος. Δεν ολοκλήρωσαν ο Ισμαήλος, που πίεσε μέχρι να ακουμπήσει το EVO, ο εξαιρετικός Πολυκάρπου, που βγήκε αναζητώντας αντίπαλο, και ο Φιλιππίδης, που βρήκε το ρυθμό στα δεύτερα περάσματα.

Next; Kόρινθος από την ΑΛΑΚ και στις 15-16 Ιουνίου.

ΥΓ.: Οι φωτογραφίες από τον Γιώργη Καλφόπουλο, σε αφήγημα Σ.Χ., αναμένοντας την official ενημέρωση από τον Τ.Π.

Φωτογραφίες: Photo R Press, ΑΟΛΑΠ

