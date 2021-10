Στην Ειδική Διαδρομή «Άγιοι Θεόδωροι» με Toyota RAV4 Hybrid

Ο Λευτέρης Μανιαδάκης μας ξεναγεί σε μία από τις αγαπημένες ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στα πηδάλια του διαχρονικού SUV της ιαπωνικής μάρκας.

Ακροπολική περιήγηση

Βρεθήκαμε στην Ειδική Διαδρομή «Άγιοι Θεόδωροι» στην Κορινθία, η οποία σε πρόσφατη ψηφοφορία της επίσημης ιστοσελίδας του WRC αναδείχθηκε 3η πιο δημοφιλής ανάμεσα σε όλες τις διαδρομές του θεσμού.

Για να… δέσει το γλυκό της διαχρονικότητας, επιλέξαμε ένα από τα κλασικά SUV της αγοράς, το Toyota RAV4, σε υβριδική έκδοση.

Από τη στιγμή που η Toyota και το περιοδικό μας έχουν ως κοινό αγωνιστικό παρονομαστή το «Γίνε Πρωταθλητής», η συνέχεια ήρθε εντελώς φυσικά.

Έπειτα από σύντομο τηλεφώνημα, ο πρώτος «Γίνε» -και μετέπειτα δις τιτλούχος της Α/5, δυσκολότερης κλάσης των ελληνικών ράλλυ-, Λευτέρης Μανιαδάκης, μας περίμενε στην Κινέτα, έτοιμος για μια ξεχωριστή, εκτός δρόμου ξενάγηση.

Ζήτημα προσέγγισης

Η πέμπτη γενιά του Toyota RAV4 έχει διαφοροποιηθεί εμφανισιακά από τους προκατόχους της. Οι έντονες ακμές και η διχρωμία δίνουν τον τόνο για το πρώτο SUV, που βασίστηκε στην ευέλικτη πλατφόρμα GA-Κ.

Στο εσωτερικό του, η ευρυχωρία είναι χαρακτηριστική (χωρητικότητα αποσκευών 580 λίτρα) και ταυτόχρονα η σύνθεση των υλικών στο ταμπλό, η εργονομία του ψηφιακού πίνακα οργάνων 4,2 ιντσών και η χρηστικότητα της κεντρικής οθόνης 8 ιντσών βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Στην έκδοση που οδηγήσαμε, το Toyota RAV4 εφοδιαζόταν με το υβριδικό σύνολο της μάρκας. Ένας 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας 2,5 λίτρων και ισχύος 178 ίππων -με άμεσο και έμμεσο ψεκασμό- συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 88 kW (περίπου 120 ίπποι), ο οποίος διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα 6,5 Αμπερώρια.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις AWD-i, όπως αυτή της διαδρομής μας, για τη ροπή των πίσω τροχών φροντίζει ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας ισχύος 40 kW (55 ίπποι), με τη συνολική ισχύ του συστήματος να είναι 222 ίπποι.

Σε κάθε έδαφος

Για την κίνηση στην άσφαλτο, ο Λευτέρης Μανιαδάκης μας είπε: «Πρόκειται για πολύ ισορροπημένο αυτοκίνητο. Η δύναμη δεν του λείπει, και βγαίνει σωστά στο δρόμο. Είναι ένα σύγχρονο υβριδικό SUV, με συστήματα υποβοήθησης που μπορούν να διατηρήσουν εντός ορίων ασφάλειας τον μέσο οδηγό, στον οποίο άλλωστε αποτείνεται».

Η τετρακίνηση και η απόσταση 190 χιλιοστών από το έδαφος συνεισφέρουν ώστε το Toyota RAV4 να μη δυσκολεύεται εκτός δρόμου.

Ο Λευτέρης σχολιάζει σχετικά: «Για χάρη της φωτογράφισης προσπαθήσαμε ηθελημένα να προκαλέσουμε πλαγιολισθήσεις, και το αυτοκίνητο διαχειριζόταν άψογα κάθε κατάσταση. Οι αναρτήσεις είναι πολύ καλές, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα σε δύσβατα σημεία, όπου περάσαμε χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Το τιμόνι προσφέρει καλή αίσθηση σε κάθε συνθήκη, στο φρενάρισμα ή σε στροφές».

Όπως παρατηρεί ο οδηγός μας, το υβριδικό σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στο θετικό αποτέλεσμα: «Κλιμακώνει ωραία, ιδιαίτερα σε φάσματα στροφών όπου ένας παραδοσιακός κινητήρας εσωτερικής καύσης θα υστερούσε, ή θα είχε καθυστέρηση απόκρισης. Το παραπάνω γκάζι του ηλεκτροκινητήρα είναι ωραίο σε περιπτώσεις όπως αυτή και, προφανώς, μειώνει την κατανάλωση στην κίνηση εντός πόλης».

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται χάρη σε αυτόματο κιβώτιο CVT, με την επιλογή προφίλ (Normal, Eco, Sport και Trail Mode για κλείδωμα της τετρακίνησης) να ορίζει το βαθμό παρέμβασης σε γκάζι, φρένο και απόκριση τιμονιού.

«Το κιβώτιο κλιμακώνει σωστά, ενώ στο Sport τραβάει ψηλά τις στροφές και κάνει πιο γρήγορα τις αλλαγές, οπότε δεν υπάρχει υστέρηση. Νομίζω ότι τα αυτόματα κιβώτια αυτής της κατηγορίας οχημάτων έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, που αν έχεις στη διάθεσή σου χειροκίνητο, δε θα κάνεις κάτι καλύτερο».

Έχοντας στην κατοχή του κατά το παρελθόν τρία Toyota RAV4, ο Λευτέρης Μανιαδάκης αναγνωρίζει και την εξέλιξη του ιαπωνικού SUV με την πάροδο των ετών.

Συμπερασματικά, ποια είναι η γνώμη του για την πέμπτη γενιά του μοντέλου; «Σύστημα διεύθυνσης, διαφορικά και αναρτήσεις έχουν εξελιχθεί πολύ, ενώ οι ισχυροί κινητήρες διατηρούν τις καλές επιδόσεις. Η μετακίνηση έχει γίνει πιο άνετη, αφού όλα γίνονται χωρίς να χρειάζεται προσπάθεια από την πλευρά του οδηγού».

Και με κατανάλωση που για να ξεπεράσει τα 7 λίτρα/100 χλμ. χρειάζεται… προσπάθεια από την πλευρά του οδηγού, θα προσθέσουμε.

Τελικά, ποιος είπε πως υβριδική τεχνολογία και οδηγική ευχαρίστηση δεν πάνε μαζί, και μάλιστα, σε κάθε τερέν;

Who is who

Λευτέρης Μανιαδάκης

Ημερομηνία γέννησης: 18 Ιουνίου 1974

Επάγγελμα: Τουριστικές και αθλητικές επιχειρήσεις

1ος αγώνας: Ράλλυ Άνοιξης 2000 με Toyota Corolla AE111

Κυριότερες επιτυχίες: Κυπελλούχος Α/5 2004 και 2005 με Toyota Yaris

Άγιοι Θεόδωροι: Τα έχουν όλα

Πρόκειται για ειδική διαδρομή με εμβληματικό χαρακτήρα για τους ελληνικούς αγώνες και το Ράλλυ Ακρόπολις.

Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Λευτέρη Μανιαδάκη.

«Την έχω ζήσει από παιδί, στις εποχές του Group B, έμαθα να οδηγώ εδώ και ως αγωνιζόμενος, έχω συμμετάσχει σε διάφορες εκδοχές της, με Toyota Yaris ή Mitsubishi Lancer EVO», μας είπε. «Τα έχει όλα, αφού περιλαμβάνει γρήγορα και τεχνικά κομμάτια. Διαθέτει ωραίο τερέν, που συνολικά, αν και υπάρχουν σκληρά σημεία, δεν ταλαιπωρεί πολύ το αυτοκίνητο. Σε όποια εκδοχή και αν χρησιμοποιείται, είναι “ειδικάρα”», σχολιάζει ο νικητής του πρώτου «Γίνε Πρωταθλητής», που έκανε το ντεμπούτο του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 2000 με Toyota Corolla AE111.

Κλείνοντας τα μάτια, ο Λευτέρης Μανιαδάκης θυμάται την πιο όμορφη ανάμνησή του από Ράλλυ Ακρόπολις: «Όταν είδα νύχτα τα Quattro εδώ. Πρώτα εμφανίζονταν οι προβολείς και έπιαναν την κορυφογραμμή. Μετά άκουγες το θόρυβο των κινητήρων, οι οποίοι -όπως και τα φώτα- χάνονταν για λίγο, προτού τους ξανακούσεις σε κομμάτια με τελικές ταχύτητες και τα αυτοκίνητα περάσουν από μπροστά σου, “ουρλιάζοντας”. Αυτή είναι από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της ζωής μου».

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας: 2.487 κ.εκ. + 2 ηλεκτρικά μοτέρ > Συνδυαστικής Ισχύς: 222 ίπποι > Συνδυαστική ροπή: 221 Nm στις 3.600-5.200 σ.α.λ. > Κιβώτιο: Αυτόματο CVT > Κίνηση: Στους 4 τροχούς (AWD-i) > Ανάρτηση εμπρός: Γόνατα ΜακΦέρσον > Ανάρτηση πίσω: Διπλά ψαλίδια > Mηκ.xΠλ.xYψ.: 4.600×1.855×1.685 χλστ. > Mεταξόνιο: 2.690 χλστ. > Απόσταση από έδαφος: 190 χλστ. > Αποσκευές: 580-1.690 λτ. > Τροχοί: 17-19 ιντσών > Bάρος: 1.650 κιλά > 0-100 Χλμ./ώρα*: 8,1 δλ. > Τελική ταχύτητα*: 180 χλμ./ώρα > Μέση κατανάλωση δοκιμής: 6,7 λτ./100 χλμ. > Εκπομπή CO2: 128 γρ./χλμ. > Τιμή από: 36.570 ευρώ

*Μετρήσεις κατασκευαστή