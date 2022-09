Ταξιδέψαμε μέχρι το Παρίσι για να δούμε από κοντά την αποκάλυψη του πρωτότυπου μοντέλου Dacia Manifesto, αλλά και να μάθουμε από τους ανθρώπους της Dacia πώς οραματίζονται την εταιρεία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Dacia Manifesto : Πολλά παραπάνω από ένα πρωτότυπο

Τι είναι λοιπόν το Dacia Manifesto; Ο λόγος για ένα compact και πολύ μοντέρνο πρωτότυπο μοντέλο, κατασκευασμένο για εξορμήσεις στην ύπαιθρο, αποδοτικό όσον αφορά την οικονομία, αλλά και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον.

Ουσιαστικά, όμως, το Manifesto είναι θα λέγαμε ένα πεδίο δοκιμών για νέες ιδέες, αυτό που ορίζουμε ως «brainstorming», καθώς ορισμένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προορίζονται να ενσωματωθούν στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής της Dacia. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το Manifesto αποτελεί μια δήλωση των υπευθύνων της εταιρείας, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να υποστηρίξουν ένα πελατολόγιο οδηγών που αναζητούν τον ορισμό των best value for money προτάσεων, χωρίς όμως να αυτό να συνδυάζεται με την έννοια του low cost.

Ταυτόχρονα, όμως, όπως μας εξήγησαν στο Παρίσι, τα μοντέλα της γκάμας τους θα αφορούν πολύ τους λάτρεις των τις υπαίθριων εξορμήσεων, διευρύνοντας παράλληλα τις αξίες και τα χαρακτηριστικά πάνω στα οποία έχει χτιστεί η εμπορική επιτυχία των αυτοκινήτων της Dacia. Με αυτό το πρωτότυπο η Dacia κάνει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας ένα όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή η αγάπη για τις εκδρομές στη φύση κτλ.

«Στην Dacia μας αρέσει να είμαστε αυθεντικοί. Καθώς αναπτύσσαμε και εξερευνούσαμε νέες ιδέες, νιώσαμε ότι έπρεπε να τις ξεπεράσουμε από τρισδιάστατες προσομοιώσεις, και να δούμε πώς μοιάζουν στην πραγματική ζωή! Εκτός από αντικείμενο της δουλειάς ενός σχεδιαστή, το πρωτότυπο Manifesto ενσωματώνει το όραμά μας και συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών – ορισμένες αποτελούν ακραίες μορφές στην εφαρμογή τους, αλλά εξακολουθούν να είναι προσιτές για τους πελάτες μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές σε μελλοντικά μοντέλα της Dacia». Λόγια του David Durand, Design Director της Dacia

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σειρά προϊόντων που ενισχύει τη δέσμευση της μάρκας, εστιάζοντας στα βασικά και προσαρμόζοντας τα μοντέλα μας για υπαίθριες δραστηριότητες. Πέρα από τα μοντέλα μας, εργαζόμαστε επίσης πάνω σε πρωτοποριακές λύσεις που ταιριάζουν ακόμη περισσότερο με τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των πελατών μας. Το πρωτότυπο Manifesto είναι ένα “εργαστήριο” που μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε και να προσομοιώσουμε την εφαρμογή νέων ιδεών. Η έκδοση που μπορείτε να δείτε σήμερα θα συνεχίσει να εξελίσσεται, καθώς εμείς θα συνεχίζουμε την αναζήτηση! Μη χάσετε λοιπόν τα επόμενα μοντέλα: θα είναι όλο και πιο έξυπνα, περισσότερο προσαρμοσμένα στις υπαίθριες δραστηριότητες, και ακόμη πιο Dacia!», είπε χαρακτηριστικά ο Lionel Jaillet, Product Performance Director της Dacia.

Dacia Manifesto : Η πρώτη γνωριμία

Το πρωτότυπο Dacia Manifesto, λοιπόν, επαναπροσδιορίζει την έννοια των «βασικών», προσφέροντας μια ακόμα πιο απλουστευμένη και πιο αυθεντική εμπειρία. Τίποτα δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα στους επιβάτες και στο περιβάλλον – ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα, ούτε παρμπρίζ. Η ενσωμάτωση με τη φύση είναι καθολική, ενώ όσο οι επιβάτες του απολαμβάνουν τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, έχουν στη διάθεσή τους και μία επιφάνεια εργασίας στη θέση της πίσω πόρτας, που εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες, δημιουργώντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό μοντέρνου αλλά και πρακτικού πακέτου.

Την ίδια ώρα, μπορούν να είναι συνδεδεμένοι χάρη στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του smartphone τους: η απλή, αποτελεσματική και οικονομική προσέγγιση που η Dacia ονομάζει «Φέρτε τη δική σας συσκευή» (Bring-Your-Own-Device) καθιστά δυνατή την πλήρη ενσωμάτωση ενός smartphone στο ταμπλό και στον υπολογιστή του αυτοκινήτου. Αυτό το σύστημα είναι ήδη διαθέσιμο σε αρκετά από τα μοντέλα της μάρκας και θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Το Manifesto παρουσιάζει ακόμα μία καινοτομία η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας: το YouClip, ένα απλούστατο σύστημα το οποίο εξασφαλίζει τη χρήση μιας πληθώρας εύχρηστων και φορητών αξεσουάρ. Τέλος, και καθώς συχνά η έννοια του «cool» υπερκαλύπτει εκείνη της χρηστικότητας, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένα μονό φωτιστικό σώμα -«γιατί να χρησιμοποιούμε δύο, καθώς το ένα παρέχει όλο το φωτισμό που χρειαζόμαστε;»- που μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν ένας δυνατός φακός χειρός!

Με δεδομένο τώρα ότι τα αυτοκίνητα της Dacia, όπως το Duster, το Jogger και το Sandero Stepway, για παράδειγμα, ενδείκνυνται για υπαίθριες εξορμήσεις, έτσι και το πρωτότυπο Manifesto ενσωματώνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα όχημα εκτός δρόμου, όπως η κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, η ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση από το έδαφος, οι μεγάλοι τροχοί και ένα αμάξωμα φτιαγμένο να αντέχει στη χρήση, ακόμα και στο πιο κακοτράχαλο έδαφος.

Σημειώστε ότι είναι πλήρως αδιάβροχο, ενώ μπορείς να πλύνεις το εσωτερικό του με το λάστιχο, την ώρα που τα αφαιρούμενα καλύμματα των καθισμάτων μετατρέπονται στη στιγμή σε sleeping bags. Η σχάρα οροφής μπορεί να μεταφέρει κάθε είδος φορτίου, καθώς οι μπάρες μεταφοράς προσαρμόζονται σε κάθε τύπο διαμόρφωσης. Θυμίζουμε εδώ ότι η Dacia έχει ήδη υιοθετήσει τις πρωτοποριακές αυτές αρθρωτές μπάρες οροφής στο Sandero Stepway και Jogger, και σύντομα θα τοποθετηθούν και στο Duster.

Μια αποκλειστική και αφαιρούμενη μπαταρία τροφοδοτεί με ρεύμα μια οικιακή παροχή, μετατρέποντας έτσι το Manifesto σε πηγή ενέργειας για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που χρειάζεται παροχή ρεύματος.

Dacia Manifesto : ECO-SMART

Με το πρωτότυπο Manifesto, η μάρκα προβάλλει το όραμά της για ένα αυτοκίνητο με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς είναι μικρό και ελαφρύ, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Ένα μεγάλο μέρος του πρωτότυπου μοντέλου είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό και υλικά που προέρχονται από χρησιμοποιημένα και κατεργασμένα πολυμερή, που ονομάζονται «Starkle». Στο εσωτερικό τοποθετούνται επίσης φυσικά υλικά, όπως ο φελλός που καλύπτει το ταμπλό, ενώ, όπως και στα τελευταία μοντέλα της Dacia, οι διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου λάμπουν διά… της απουσίας τους.

Τα πρωτοποριακά ελαστικά χωρίς αέρα είναι ακόμα ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό, καθώς στοχεύουν τόσο στη φιλικότητα προς το περιβάλλον όσο και στην οικονομία. Η θεμελιώδης αρχή είναι η αντοχή στο χρόνο: τα συγκεκριμένα ελαστικά δεν κινδυνεύουν από κλατάρισμα και διαρκούν όσο και το ίδιο το αυτοκίνητο._ Μ. Σαλ.