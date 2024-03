Οδηγούμε στη Δανία την αναβίωση του εμβληματικού Ford Bronco και ταξιδεύουμε νοερά πίσω στο 1966, όταν στις ΗΠΑ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκείνο το σκληροτράχηλο όχημα, εμπνευσμένο από στρατιωτικά αλλά και… σπορ οχήματα της εποχής.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Μιχάλης Σταυρόπουλος

Χάρη στην επιβλητική του παρουσία, το νέο Ford Bronco αποτέλεσε ένα από τα highlight του Tannistest 2023 και, φυσικά, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε οδηγικά, ακόμα και να «παίξουμε» μαζί του στην περίφημη παραλία της Βόρειας Θάλασσας, σε τοποθεσία και ώρα που ταίριαζε τέλεια με το χαρακτήρα του, αλλά και με τον φωτογραφικό φακό.

Το Ford Bronco αποτελεί έναν πραγματικό αμερικανικό θρύλο. Παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ το 1966, αποτελώντας αμάλγαμα δύο διαφορετικών κόσμων, εκείνου των σκληροτράχηλων στρατιωτικών οχημάτων που κατασκεύαζε η Ford, αλλά και του δυναμικού και σπορ χαρακτήρα της Mustang. Στόχος: ένα στιβαρό 4×4 με διασκεδαστική, σπορ συμπεριφορά, που βοήθησε και αυτό με τη σειρά του να ξεκινήσει μια εντελώς νέα κατηγορία οχημάτων περιπέτειας εκτός δρόμου.

Η πρώτη γενιά Bronco, μάλιστα, κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της κερδίζοντας τον αγώνα εκτός δρόμου Baja 1000 του 1969, ένα επίτευγμα που δεν καταρρίφθηκε από κανένα άλλο όχημα 4×4 μαζικής παραγωγής για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Πάνω από 200.000 αντίτυπα της πρώτης γενιάς πουλήθηκαν στις ΗΠΑ, ενώ περισσότερα από ένα εκατομμύριο Bronco κατασκευάστηκαν συνολικά σε πέντε γενιές από το 1966 έως και το 1996.

Ford Bronco: Απόβαση στην Ευρώπη

Το νέο Bronco προσφέρεται πλέον στους Ευρωπαίους πελάτες σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και είναι διαθέσιμο σε δύο έτσι και αλλιώς «hardcore» εκδόσεις, στην Outer Banks και στην Badlands, όπως τη «δική μας», που ξεχωρίζει για τις κορυφαίες ικανότητές της σε ακραίες εκτός δρόμου διαδρομές. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο τροφοδοτούνται από τον κινητήρα Ford EcoBoost V6 των 2,7 λίτρων, που αποδίδει 335 ίππους και μέγιστη ροπή 563 Nm. Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με προηγμένες τεχνολογίες κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των εξελιγμένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης με μακριές και κοντές σχέσεις, του Trail Control και των έως και επτά προφίλ οδήγησης. Έπειτα όμως από τα πρώτα λόγια γνωριμίας μαζί του, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας με την «ψαρωτική» και ιδιαίτερη εμφάνιση, που είναι εμπνευσμένη τόσο από το αυθεντικό Bronco του 1966 όσο και από άλλα μοντέλα της Ford, όπως το F-Series της αμερικανικής αγοράς και τη θρυλική Mustang.

Οι κοντοί πρόβολοι και οι τολμηρές αλλά και λειτουργικές γραμμές το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο, συμβάλλοντας συγχρόνως στις εξαιρετικές off-road επιδόσεις του. Ξεχωρίζει εμπρός από την πλήρους πλάτους μάσκα του και τους εμβληματικούς στρογγυλούς προβολείς, που συνδυάζονται με τις τετραγωνισμένες επιφάνειες του αμαξώματος, οι οποίες καθιστούν πιο ευδιάκριτες τις εξωτερικές γωνίες του οχήματος, για ευκολότερους ελιγμούς και έλεγχο σε απαιτητικές, εκτός δρόμου συνθήκες.

Τα μπροστινά φτερά διαθέτουν επίσης τα αποκαλούμενα «trail sights», τα οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από υπερυψωμένα τμήματα που βοηθούν τον οδηγό να εντοπίζει τις γωνίες του οχήματος, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σημεία πρόσδεσης για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων, όπως είναι σανίδες του σερφ ή κανό, και βάρους έως 68 κιλών. Η στάνταρντ, αφαιρούμενη σκληρή οροφή διαθέτει επένδυση η οποία αποσβένει τους ήχους που φτάνουν στο εσωτερικό και χωρίζεται σε τέσσερα πάνελ με ειδικές ενσωματωμένες τσάντες αποθήκευσης για τα δύο μπροστινά τμήματα. Σημειώστε εδώ ότι και οι τέσσερις πόρτες μπορούν επίσης να αφαιρεθούν πλήρως χρησιμοποιώντας ένα μόνο εργαλείο μέσα σε χρόνο περίπου 8 λεπτών.

Τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο μειώνουν το συνολικό βάρος των θυρών, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ελαφριές για να αφαιρούνται από τους ιδιοκτήτες, ανεξαρτήτως σωματότυπου. Οι ειδικές τσάντες αποθήκευσης που διατίθενται για το Bronco Badlands επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των θυρών μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε να είναι έτοιμες για επανατοποθέτηση μέσα σε λίγα λεπτά. Το Bronco διαθέτει πολλά ακόμα στοιχεία που μπορούν να αφαιρεθούν, όπως είναι η μάσκα και ο εμπρός προφυλακτήρας, και εν συνεχεία να αντικατασταθούν με εναλλακτικές εκδόσεις τους.

Τα πλαστικά πρόσθετα που εφαρμόζονται στα τόξα των θόλων των τροχών είναι σχεδιασμένα για να αποχωρίζονται χωρίς ζημιά σε περίπτωση μιας πρόσκρουσης σε off-road συνθήκες και να αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα. Στο Bronco θα βρεις και αρκετές κρυμμένες λεπτομέρειες, που τιμούν την κληρονομιά του μοντέλου, όπως τα λογότυπα με το άλογο, ένα γραφικό που παραπέμπει στο αυθεντικό μοντέλο του 1966, ένα ανοιχτήρι μπουκαλιών ενσωματωμένο στο εσωτερικό και τις «κρυμμένες» συντεταγμένες GPS, που αφορούν τοποθεσίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για δοκιμές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του μοντέλου.

Σε πλήρη αρμονία με το σκληροτράχηλο και δυναμικό εξωτερικό βρίσκεται η διαμόρφωση του εσωτερικού. Η σχεδίαση του πίνακα οργάνων είναι επηρεασμένη από το Bronco πρώτης γενιάς, με χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση και τον εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, ενώ τα υλικά είναι επιλεγμένα με γνώμονα την αντοχή. Οι χειρολαβές είναι ενσωματωμένες στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα, για την άνεση των επιβατών σε όλες τις συνθήκες. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει μία επιφάνεια ασύρματης φόρτισης, που είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί ένα κινητό τηλέφωνο στη θέση του ακόμα και σε ακραίες γωνίες κλίσης. Οι επιφάνειες του ταμπλό πλένονται και οι φυσικοί διακόπτες στην καμπίνα είναι στεγανοποιημένοι με σιλικόνη και διαθέτουν σημεία επαφής από καουτσούκ, για να προστατεύονται από τη φθορά και να διασφαλίζεται ότι θα καθαρίζονται εύκολα.

Παρά το γεγονός ότι το Bronco είναι κατασκευασμένο για τις πιο σκληρές συνθήκες, παρέχει μία TFT οθόνη 8 ιντσών στον πίνακα οργάνων και μία κεντρική οθόνη αφής LCD 12 ιντσών, που διαθέτει την τελευταία γενιά του συστήματος επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 43, αλλά και πολλά ακόμα σύγχρονα καλούδια. Ξεχωρίσαμε το στάνταρντ σύστημα κάμερας 360 μοιρών, που ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγονται τα εκτός δρόμου drive modes, παρέχοντας μια εικόνα των τροχών και επιτρέποντας στον οδηγό να δει τη θέση τους από την άνεση του καθίσματός του. Αυτή η δυνατότητα αυξάνει την ορατότητα κατά τη διάρκεια οδηγικών προκλήσεων, όπως είναι η αναρρίχηση σε βραχώδεις επιφάνειες.

Ford Bronco: «Καβαλώντας» το G.O.A.T.

Το πρώτο Bronco απέσπασε το παρατσούκλι «G.O.A.T.» (Goes Over Any Type of Terrain), χάρη στην αξιοσημείωτη off-road ικανότητά του, και φυσικά αυτό ήταν το σημείο που όφειλαν πάνω από όλα να προασπίσουν στη νέα του γενιά. Θέτουμε σε λειτουργία τον twin-turbo V6, ο οποίος συνδυάζεται στάνταρντ με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων, που βοηθάει εξαιρετικά στην πολιτισμένη κίνηση και συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην άσφαλτο και στην καθημερινότητα. Το DNA του αυτοκινήτου, πάντως, παραμένει αναλλοίωτο, αφού συνδυάζει τις δυναμικές επιδόσεις με έναν καθαρόαιμο εκτός δρόμου χαρακτήρα. Παρά το βάρος των 2.343 κιλών, το «0-100» έρχεται σε 7,2 δλ. (6,7 για το βάρους 2.214 κιλών Outer Banks). Από εκεί και πέρα, η γνωστή παραλία του Τάνις στη Βόρεια Θάλασσα μας περιμένει προκειμένου να ανακαλύψουμε τις εκτός ασφάλτου δυνατότητες του νέο Bronco.

Μια μέγιστη σχέση «έρπειν» (crawl) έως και 64,33:1 στη λειτουργία low range δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να κινείται με ταχύτητα 6 χλμ./ώρα με τον κινητήρα να περιστρέφεται στις 2.400 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο χαμηλών ταχυτήτων και μειώνοντας την πιθανότητα ακινητοποίησης σε δύσκολο έδαφος. Η έκδοση Outer Banks (απέχει 237 χλστ. από το έδαφος) είναι εξοπλισμένη με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο μεταφοράς δύο ταχυτήτων, που επιτρέπει την εναλλαγή εν κινήσει με το πάτημα του κουμπιού μεταξύ μακριών και κοντών σχέσεων.

Η «δική μας» Badlands (261 χλστ. από το έδαφος) προσθέτει ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για τον εμπρός άξονα, καθώς και ένα σύστημα αποσύνδεσης της εμπρός αντιστρεπτικής δοκού, εξασφαλίζοντας μέγιστη άρθρωση στην ανάρτηση σε απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, ένα ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο μεταφοράς δύο ταχυτήτων με αυτόματη λειτουργία επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ 2WD και 4WD, ανάλογα με τις συνθήκες, αφήνοντας τον οδηγό απερίσπαστο προκειμένου να συγκεντρωθεί στο δρόμο.

Στην παραλία της Βόρειας Θάλασσας, πραγματικός οδοστρωτήρας, με το μυστικό να είναι και στη λειτουργία της ανάρτησης High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS). Αποτελείται από ανεξάρτητα ψαλίδα εμπρός σε συνδυασμό με μεγάλης διαδρομής coil-over ελατήρια και πίσω από έναν συμπαγή άξονα πέντε συνδέσμων με ελατήρια μεγάλης διαδρομής και μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα ανθεκτικά στη σκληρή χρήση αμορτισέρ. Η έκδοση Badlands, μάλιστα, ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, διαθέτοντας στάνταρντ αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης υψηλών προδιαγραφών της Bilstein με εξωτερικά δοχεία. Σημειώστε εδώ ότι διατίθεται προαιρετικά, μεταξύ άλλων, μία προστατευτική ποδιά, που παρέχει πλήρη θωράκιση για τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το κιβώτιο μεταφοράς και το ρεζερβουάρ καυσίμου.

Το Bronco προσφέρει επίσης το Trail Toolbox, μία σουίτα προηγμένων off-road τεχνολογιών. Το Trail Control, για παράδειγμα, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το cruise control: ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία ταχύτητα έως 31 χλμ./ώρα, με το όχημα να διαχειρίζεται αυτόματα την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, προκειμένου να διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα ενώ ο οδηγός επικεντρώνεται στο τιμόνι όταν διασχίζει δύσκολα εδάφη. Το Trail Turn Assist χρησιμοποιεί ένα σύστημα torque vectoring με βάση τα φρένα, για μείωση της ακτίνας στροφής μέχρι 40% σε συνθήκες εκτός δρόμου οδήγησης σε περιορισμένους χώρους. Από την άλλη, το Trail One-Pedal Drive επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να φρενάρει χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης του οχήματος κατά την οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες.

Ford Bronco: Old School του 2024!

Αυτό μας απέδειξε ότι είναι νέο Ford Bronco! Διαθέτει εξαιρετικές «Built Wild» ικανότητες εκτός δρόμου, σκληροτράχηλη σχεδίαση εντός και εκτός και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για όλες τις συνθήκες, έχοντας βάλει και την άσφαλτο στην εξίσωση, με πινελιές όπως το 10άρι αυτόματο κιβώτιο. Μία ιδανική αναβίωση με σεβασμό στην κληρονομιά που κουβαλάει και μια «μπρουτάλ» προσωπικότητα, εντελώς διαφορετική από την «ηλεκτρικοποίηση» της εποχής μας._ Μ. Σαλ.

FORD BRONCO BADLANDS 2.7 V6 AWD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ TwinTurbo EcoBoost V6 >ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 2.694 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ: 335 ίπποι/5.250 σ.α.λ. >ΡΟΠΗ: 563 Nm/3.100 σ.α.λ. >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 10 σχέσεων >ΑΝΑΡΤΗΣΗ* ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδα εμπρός, coil-over ελατήρια >ΑΝΑΡΤΗΣΗ* ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.800×1.937×1.962 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.950 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 546-1.804 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 2.343 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,2 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 161 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 14,2 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 338 γρ./χλμ.

*High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS). Το Bronco Badlands διαθέτει στάνταρντ αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης υψηλών προδιαγραφών της Bilstein με εξωτερικά δοχεία.