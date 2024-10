Οδηγούμε την ηλεκτρική Porsche Macan

H Porsche έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα τολμηρή στην πρόσφατη ιστορία της. Ανεβαίνοντας από νωρίς στο άρμα των SUV, δε φοβήθηκε στη συνέχεια να υιοθετήσει πετρελαιοκίνητα κινητήρια σύνολα, ενώ σήμερα, με τη νέα Macan, διατηρεί απαρέγκλιτα την πορεία που έχει χαράξει για τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της.

Την Αντίπ, μεταξύ Καννών και Νίκαιας, επέλεξε η Porsche ως κέντρο της παγκόσμιας παρουσίασης της νέας Macan, έχοντας σχεδιάσει το ιδανικό road book, σε περιοχές γνώριμες από το Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Προφανώς η γερμανική εταιρεία νιώθει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το νέο της δημιούργημα, δίνοντας την ευκαιρία στους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου να το αξιολογήσουν σε δύσκολες και δεόντως οδηγοκεντρικές διαδρομές, προκειμένου να δικαιωθεί ο ισχυρισμός της· ότι δηλαδή πρόκειται για το πλέον σπορ μοντέλο της κατηγορίας.

Αναρωτιόμασταν αν όλο αυτό δημιουργεί ένα… πολεμικό κλίμα για τους συναδέλφους που συνέρρεαν από όλες τις γωνιές του κόσμου στην ηλιόλουστη Ν. Γαλλία τις δύο αυτές εβδομάδες της παρουσίασης, για να επιβεβαιωθεί από τα λόγια του Ισραηλινού συναδέλφου (και πρώην πρωταθλητή σε αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας), με τον οποίο επρόκειτο τις επόμενες ώρες να μοιραστούμε εναλλάξ τη θέση του οδηγού στη νέα Macan: «Do you have a problem with high-speed driving?».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Δέκα χρόνια μετά το λανσάρισμα της Porsche Macan, που ήδη μετρά στο ενεργητικό της 800.000 πωλήσεις, ήρθε η ώρα της διαδοχής της. Το νέο μοντέλο θα διατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρική καρδιά, θα παράγεται δε από το ανθρακικά ουδέτερο εργοστάσιο της μάρκας στη Λειψία. Η νέα Macan βασίζεται στο νέο ηλεκτρικό δάπεδο Premium Platform Electric (PPE) του γερμανικού ομίλου, με αρχιτεκτονική 800 Volt.

Δάπεδο το οποίο μάλιστα μοιράζεται με το Audi Q6 e-tron. Από σχεδιαστική άποψη είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, με τις αναλογίες της να έχουν προσαρμοστεί στο χαρακτήρα ενός ηλεκτρικού μοντέλου. Έτσι, χάρη και στο περισσότερο κεκλιμένο καπό, στην πιο κουπέ διαμόρφωση της ουράς αλλά και στα τονισμένα φτερά, το αποτέλεσμα δείχνει σαφώς πιο μοντέρνο και δυναμικό. Το εμπρός μέρος με τους προβολείς τεσσάρων σημείων παραπέμπει ευθέως στην Taycan, ενώ το προφίλ αποπνέει μεγαλύτερο δυναμισμό, κάτι που υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο από τους μεγάλους τροχούς (έως 22 ιντσών) και τις πόρτες χωρίς πλαίσιο.

Είναι εύλογο πως στο σχεδιασμό του μοντέλου ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο αεροδυναμικό αποτέλεσμα, όπου χάρη και στη χρήση ενεργών στοιχείων, ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίστηκε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή (Cx=0,25). Η βελτιστοποίηση της ροής του αέρα γύρω από το αμάξωμα της νέας Macan επιτυγχάνεται χάρη στην αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή, στα ενεργά πτερύγια ψύξης στην εισαγωγή εμπρός και στα εύκαμπτα καλύμματα στο πλήρως σφραγισμένο κάτω μέρος του αμαξώματος. Αεροκουρτίνες κάτω από τη μονάδα προβολέων και το κάτω μέρος του ρύγχους, όπως επίσης και ο πίσω διαχύτης, συμπληρώνουν τον αεροδυναμικό σχεδιασμό του μοντέλου, με βασικό ζητούμενο φυσικά την αύξηση της αυτονομίας του.

Two for the road

Το νέο μοντέλο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά ισχύος τους: τη Macan 4 και τη Macan Turbo, με την οποία και ξεκινάμε τη δοκιμή μας. Περνώντας στο εσωτερικό, τα πράγματα δείχνουν αρκετά γνώριμα, παραπέμποντας στο σχεδιασμό της Cayenne. Στο ταμπλό του αυτοκινήτου προσφέρονται έως και τρεις οθόνες, μία 12,6 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, εκείνη του infotainment με διαγώνιο 10,9 ιντσών, ενώ ως έξτρα διατίθεται και οθόνη ίδιου μεγέθους για τον συνοδηγό, που φυσικά δεν είναι ορατή από τον «χειριστή» του αυτοκινήτου. Να σημειώσουμε εδώ πως το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου βασίζεται στο Android Automotive OS.

Επίσης ο φωνητικός βοηθός «Hey Porsche» μπορεί να προτείνει διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων στάσεων φόρτισης. Η Macan εξοπλίζεται επίσης με ένα head-up display, όπου υιοθετείται τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας. Τα εικονικά στοιχεία, όπως τα βέλη πλοήγησης, ενσωματώνονται οπτικά στον πραγματικό κόσμο. Η εικόνα προβάλλεται εμπρός από τον οδηγό σε μια απόσταση 10 μέτρων και αντιστοιχεί στο μέγεθος μιας οθόνης 87 ιντσών.

Εκτός από τις σύγχρονες ψηφιακές διεπαφές, υπάρχουν επίσης επιλεγμένα αναλογικά στοιχεία ελέγχου, όπως για παράδειγμα τα χειριστήρια του κλιματισμού. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως το αυτοκίνητο δείχνει απλό και φιλικό για τον χρήστη του, όπως άλλωστε το σύστημα πολυμέσων, το μενού του οποίου δεν είναι υπερβολικά φορτωμένο. Ακόμα και οι επιλογές που προσφέρονται στον οδηγό είναι συγκεκριμένες, με τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης να ρυθμίζονται από έναν περιστροφικό διακόπτη πάνω στο τιμόνι, χωρίς επιπλέον δυνατότητες παραμετροποίησης για το βαθμό ανάκτησης, μέσω των paddles ή του μενού του infotainment.

Χάρη στο κατά 86 χλστ. μεγαλύτερο μεταξόνιο έχουν διευρυνθεί οι εσωτερικοί χώροι, συγκρατώντας ωστόσο τις συνολικές διαστάσεις της κατασκευής, το μήκος της οποίας φτάνει τα 4.784 χλστ. Στην πράξη οι πίσω επιβάτες θα καθίσουν άνετα, με το χώρο για τα πόδια πάντως να μην είναι το ίδιο πληθωρικός όσο άλλων ηλεκτρικών SUV αντίστοιχων διαστάσεων. Όσο για το μικρό κεντρικό τούνελ, δε θα προβληματίσει εκείνον που θα φιλοξενηθεί στη μεσαία θέση.

Η ηλεκτρική μετάλλαξη της Macan εξασφαλίζει και ένα ακόμα πιο ευρύχωρο πορτ μπαγκάζ, η μεταφορική ικανότητα του οποίου μπορεί, ανάλογα με την έκδοση, να φτάσει τα 540 λίτρα. Επιπλέον, ένας συμπληρωματικός αποθηκευτικός χώρος 84 λίτρων εντοπίζεται, όπως σε πολλά ηλεκτρικά μοντέλα, κάτω από το εμπρός καπό – το λεγόμενο «frunk». Πρόκειται για μια συνολική αύξηση 136 λίτρων έναντι του προηγούμενου μοντέλου, ενώ με την αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ φτάνει έως και τα 1.348 λίτρα. Τέλος, ο οδηγός και ο συνοδηγός κάθονται τώρα (ανάλογα και με την έκδοση του μοντέλου) έως και 28 χλστ. χαμηλότερα από πριν, ενώ οι πίσω επιβάτες έως και 15 χλστ. πιο κάτω.

Για την κίνηση της ηλεκτρικής Macan επελέγησαν ηλεκτροκινητήρες τύπου PSM τόσο για τον εμπρός όσο και για τον πίσω άξονα, για την επίτευξη όχι μόνο υψηλότερης απόδοσης, αλλά και για επαναληψιμότητα στην επαναλαμβανόμενη αξιοποίηση της μέγιστης ισχύος. Σε συνδυασμό με το Launch Control, η Macan 4 παράγει έως και 300 kW (408 PS), με την τιμή της συνδυαστικής κατανάλωσης κατά το πρότυπο WLTP να διαμορφώνεται στις 21,1-17,9 kWh/100, ενώ η αντίστοιχη ονομαστική τιμή της αυτονομίας φτάνει στα 516-613 χλμ. (665-784 χλμ. στην πόλη).

Αντίστοιχα η απόδοση της Macan Turbo, χάρη στο μεγαλύτερης ισχύος πίσω μοτέρ, αγγίζει τα 470 kW (639 PS), με τη συνδυαστική κατανάλωση να διαμορφώνεται στις 20,7-18,8 kWh/100 χλμ. και την ηλεκτρική αυτονομία στα 518-591 χλμ. (670-765 χλμ. στην πόλη). Η μέγιστη ροπή στις δύο αυτές εκδόσεις αγγίζει, αντίστοιχα, τα 650 και τα 1.130 Nm. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στον τομέα των επιδόσεων; Η Macan 4 επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 5,2 δευτερόλεπτα, ενώ η Macan Turbo χρειάζεται μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα των δύο μοντέλων να οριοθετείται στα 220 και τα 260 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.

Οι ηλεκτροκινητήρες εν προκειμένω αντλούν την ενέργειά τους από μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 100 kWh, εκ των οποίων οι 95 kWh είναι αξιοποιήσιμες. Η ισχύς φόρτισης DC φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 270 kW, έτσι που η μεγάλης χωρητικότητας αυτή μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10% έως 80% μέσα σε περίπου 21 λεπτά σε κατάλληλο σταθμό ταχείας φόρτισης. Σε σταθμό φόρτισης 400 Volt, ένας διακόπτης υψηλής τάσης στην μπαταρία επιτρέπει την αποτελεσματική φόρτισή της με ισχύ έως και 135 kW. Αντίστοιχα, η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ισχύ έως και 11 kW, ενώ η ισχύς φόρτισης κατά την επιβράδυνση μπορεί να φτάσει την εντυπωσιακή τιμή των 240 kW.

Στρίβοντας αλά γαλλικά

Αφήνουμε πίσω μας την ασφυκτική κίνηση της πόλης (παρ’ ότι ακόμη δεν έχει ξεσπάσει το τουριστικό κύμα), τα αμέτρητα round-about, τα απανταχού έργα και τις κάμερες που ξεφυτρώνουν εκεί που πάει να ανοίξει λίγο η κυκλοφορία. Είναι ώρα να πυροβολήσεις, σκέφτεσαι. Ο δρόμος πλέον ανηφορίζει μακριά από το παραλιακό μέτωπο και το τοπίο γίνεται συναρπαστικό. Θέλεις να απολαύσεις την ξεχωριστή αυτή ηλεκτρική κατασκευή εδώ που η αστυνόμευση είναι ανύπαρκτη, όμως ακόμα και το επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ./ώρα μοιάζει ακατόρθωτο.

Οι δύο λωρίδες ανταγωνίζονται σε πλάτος τις θέσεις στάθμευσης των ελληνικών πάρκινγκ, και στις απανωτές τυφλές στροφές δε γνωρίζεις αν θα βρεις μπροστά σου ένα τσούρμο ασθμαίνοντες ποδηλάτες με κολάν ή θα συναντηθείς κατά μέτωπο με κάποιο αυτοκινούμενο που ξεχειλίζει σε πλάτος. Περιθώρια για κάποιον ελιγμό δεν υπάρχουν, καθώς αριστερά σου ορθώνονται βράχια και δεξιά περιμένει με ανοιχτές αγκάλες το παραμικρό σου λάθος ένας αχανής γκρεμός, που αν επρόκειτο να τον μετρήσεις κατηφορίζοντας, θα χρειαζόταν να επαναλάβεις κάμποσες φορές την πρώτη και μοναδική λέξη που γνωρίζεις στα γαλλικά: «merde…».

Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεις το απαραίτητο σθένος και ξεθαρρεύεις, ανεβάζεις ρυθμό και αρχίζεις και απολαμβάνεις τη διαδρομή. Η πεποίθησή σου ότι κινείσαι γρήγορα καταρρέει αντικρίζοντας στον καθρέφτη σου -κολλημένο πίσω σου ασφυχτικά- ένα Dacia Duster πρώτης γενιάς. Διάολε! Το παίρνεις πατριωτικά ότι δε θα είσαι αυτός που ο Γάλλος επαρχιώτης θα χλευάζει στην παρέα του το βράδυ σε κάποιο καπηλειό πάνω από ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Πατάς ακόμα πιο βαθιά το δεξί πεντάλ και διακρίνεις τον οδηγό του Dacia που με γοργούς ρυθμούς μένει πίσω να προφέρει τη γνώριμή σου αυτή γαλλική λέξη.

Η διαχείριση της εξωπραγματικής δύναμης του αυτοκινήτου είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο Porsche Traction Management (ePTM), που ελέγχει τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ, λειτουργεί περίπου πέντε φορές πιο γρήγορα από ένα συμβατικό σύστημα τετρακίνησης και, σε περίπτωση ολίσθησης κάποιου τροχού, μπορεί να ανταποκριθεί μέσα σε 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιπλέον, η κατανομή της τετρακίνησης εξαρτάται και από το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Τα δυνατά φρένα φροντίζουν ώστε να αποφύγεις το απρόοπτο φτάνοντας στη στροφή. Στην έξοδό της βυθίζουμε το δεξί πεντάλ. Τα ηλεκτρονικά επεμβαίνουν αποτελεσματικά, ενώ γίνεται σαφής η πρόθεση του ePTM να κατανείμει μεγαλύτερο μέρος της ροπής στους πίσω τροχούς, εκμηδενίζοντας έτσι οποιαδήποτε υποστροφική τάση.

Εννοείται πως οι κλίσεις του αμαξώματος είναι ανύπαρκτες, δεδομένου ότι το κέντρο βάρους της νέας Macan βρίσκεται 14 ολόκληρα εκατοστά (το μισό περίπου από το ύψος της σελίδας που είσαι τώρα έτοιμος να προσπεράσεις) πιο χαμηλά από του απερχόμενου μοντέλου! Το Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό στον πίσω άξονα της Macan Turbo, συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της πρόσφυσης, στην ευστάθεια και στα καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου στις στροφές, ενώ στη συνολική οδική συμπεριφορά συνεισφέρει τα μέγιστα και η ιδανική κατανομή του βάρους (48 εμπρός/52 πίσω).

Σε όλα τα παραπάνω καταγράψτε και το γεγονός ότι η Macan προσφέρεται πλέον και με προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης. Με τους πίσω τροχούς να παίρνουν γωνία έως και 5 μοιρών, επιτυγχάνεται ένας ιδιαίτερα μικρός κύκλος στροφής 11,1 μ., καθιστώντας το αυτοκίνητο ευέλικτο στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα διεύθυνσης ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις εντολές του οδηγού όταν κινείται γρήγορα σε δρόμους με στροφές.

Βρισκόμαστε στο μέσο της υπέροχης αλλά απαιτητικής αυτής διαδρομής, και πρέπει πλέον να τη μοιραστώ με τον συνεπιβάτη μου. «Παίρνει ρίσκα η Porsche», σκέφθηκα εγκαταλείποντας τη θέση του οδηγού, κάτι που χρειάστηκε να επαναλάβω και για τον εαυτό μου, όταν λίγη ώρα αργότερα, παραδίδοντας τα πηδάλια στον Ισραηλινό δημοσιογράφο, και πριν ακόμη ξεκινήσει να λυσσάει, φρόντισε να μου απαριθμήσει το σύνολο των ολικών καταστροφών που συμπεριλαμβάνονται στο δημοσιογραφικό του παλμαρέ…

Προσπάθησα απεγνωσμένα να του τσακίσω το τέμπο, πιάνοντας κουβέντες περί ανέμων και υδάτων – όχι φυσικά για γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά για θέματα σαν αυτό της ποιότητας κύλισης… Α propos (να κι άλλο γαλλικό!), τα εξοπλισμένα αυτοκίνητα με αερανάρτηση (στάνταρντ στην Macan Turbo) διαθέτουν και το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της απόσβεσης, Porsche Active Suspension Management (PASM), το οποίο προσφέρεται ως έξτρα στην περίπτωση των συμβατικών αναρτήσεων. Το PASM διαθέτει πλέον σύστημα απόσβεσης με τεχνολογία δύο βαλβίδων, που εξασφαλίζει ακόμα πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά μεταξύ άνεσης και επιδόσεων, κάτι το οποίο γίνεται πιο άμεσα αντιληπτό εναλλάσσοντας τα προγράμματα οδήγησης.

Στην πράξη η Macan Turbo δείχνει σφιχτή, κάτι για το οποίο ενοχοποιούνται και τα ιδιαίτερα χαμηλού προφίλ ελαστικά του αυτοκινήτου της δοκιμής (40άρια μπροστά, 35άρια πίσω. Αν η Macan Turbo μας εντυπωσίασε, τι να πούμε για τη Macan 4. Οι 408 ίπποι (έναντι των 639 της Turbo) σε καμία περίπτωση δε σε κάνουν να νιώθεις πως σου λείπει η δύναμη. Τουναντίον, μοιάζει πιο γήινη, γίνεται πιο ισορροπημένη όταν ανεβάζεις ρυθμό, ενώ οι τροχοί των 21 ιντσών θεωρούμε πως της ταιριάζουν καλύτερα και πιστεύουμε πως αυτή είναι η πιο ταιριαστή επιλογή και για την ελληνική άσφαλτο.

Κλείνουμε με το θέμα της κατανάλωσης, που κυμάνθηκε και στα δύο αυτοκίνητα ελάχιστα πάνω από τις 20 kWh/100 χλμ., με τη στάθμη της 100άρας μπαταρίας να μη δείχνει πρόθεση να πέσει κάτω από το 70% ύστερα από τρεις ώρες καταιγιστικής οδήγησης, αλλά και κίνησης σε μποτιλιαρισμένους δρόμους. Τι άλλο να πούμε; Την περιμένουμε (εναγωνίως) στη χώρα μας τον ερχόμενο Ιούλιο με τιμή εκκίνησης τα 89.950 ευρώ. A tout a l’heure!_ Μ. Σ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORSCHE MACAN

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 ηλεκτροκινητήρες >ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 387/408* (584/639*) ίπποι >ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ**: 650 (1.130) Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους 4 τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης >ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 100 kWh >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.784×1.938×1.622χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.893 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 540+84 (480+84) λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 2.405 (2.480) κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,2 (3,3) δλ. >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Πολλαπλών συνδέσμων (Αερανάρτηση) >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (Αερανάρτηση) >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 220 (260) χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,9-21,1 (18,8-20,7) kWh/100 χλμ. >ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA: 516-631 (518-591) χλμ. >ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 10 ώρες (11 kW) >ΦΟΡΤΙΣΗ DC: 270 kW >ΤΙΜΗ: 89.950 (122.760) ευρώ

*ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST **ΜE LAUNCH CONTROL ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ MACAN TURBO