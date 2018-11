H Seat στην «Αυτοκίνηση EKO 2018»

Η Seat Τεχνοκάρ συμμετέχει και φέτος στην Έκθεση «Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) από τις 10 έως και τις 18 Νοεμβρίου 2018. Στο περίπτερο Νο12, όλα τα φώτα θα πέσουν επάνω στα νέα μοντέλα SEAT Tarraco και CUPRA Ateca.

Το νέο Tarraco συμπληρώνει την οικογένεια SUV της SEAT, ως ο μεγαλύτερος αδελφός των Ateca και Arona. Το Tarraco έρχεται να αποτελέσει την νέα «ναυαρχίδα» της SEAT και με τις πληθωρικές του διαστάσεις και την δυνατότητα 7θέσιας διαμόρφωσης, να προσφέρει ένα όχημα στο αγοραστικό κοινό που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης οικογενειακής ζωής. Το CUPRA Ateca είναι ένα SUV κορυφαίας απόδοσης 300hp που σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας εποχής και το ιδανικό αυτοκίνητο για το λανσάρισμα της νέας, ανεξάρτητης πλέον, μάρκας CUPRA στην αγορά. Πρόκειται για ένα μοναδικό μοντέλο στη κατηγορία του, που προσφέρει απλόχερα μία νέα και σύγχρονη έκφραση του sportiness: δεν χρειάζεσαι την πολυτέλεια για να είσαι μοναδικός.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δουν και την υπόλοιπη γκάμα της SEAT: Το μικρό στυλάτο αυτοκίνητο πόλης Mii by Cosmopolitan 1.0 60hp Style 5d. Tο δημοφιλές Ibiza στις εκδόσεις 1.0 TSI 115hp Style Plus και 1.0 TSI 115hp Xcellence Plus. Το crossover Arona στις εκδόσεις 1.0 TSI 115hp Style και 1.6 TDI 95hp Style. Το πολυτάλαντο Leon στις εκδόσεις 2.0 TSI 290hp CUPRA DSG και 1.8 TSI 180hp FR Plus. Το εξελιγμένο SUV Ateca 1.0 TSI 115hp Style Ecomotive

Στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και φέτος το καθιερωμένο Test Drive, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν το Ibiza 1.0 TSI 115hp, το νέο κινητήρα του Leon 1.5 TSI 130hp ACT, το Αrona 1.6 TDI 95hp και το Ateca 1.0 TSI 115HP.