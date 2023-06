Ξεκινά το 1ο συνέδριο για το Υδρογόνο στην Ελλάδα

Το 1o «Hydrogen & Green Gases Forum» για τα θέματα υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Το συνέδριο θα ανοίξει, με την ιδιότητά του ως υπηρεσιακός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο καθηγητής του ΕΜΠ Παντελής Κάπρος, που ήταν, άλλωστε, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για το υδρογόνο. Ανάμεσα στους ομιλητές βρίσκονται, η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ, ο Γιάννης Ξιφαράς, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, οι ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη και Νίκος Παπανδρέου, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Hydrogen Europe, η Μαρία Γεωργιάδου, Senior Expert European Commision DG Research & Innovation, η Μελίσσα Βερύκιος, πρόεδρος του Clean Hydrogen Partnership, ο Ανδρέας Πουλλικκάς, πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, ο Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, συντονιστής της Εθνικής Επιτροπής του ΥΠΕΝ για το υδρογόνο, ο Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Project Officer στο Clean Hydrogen Partnership, ο Σωτήρης Καρέλλας, καθηγητής ΕΜΠ, τεχνικός Σύμβουλος του ΥΠΕΝ για το βιομεθάνιο, ο Δημήτριος Λυρίδης, Αν. καθηγητής Ναυπηγών Μηχανικών ΕΜΠ – Δ/ντής Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών, ο Αντώνης Μεταξάς, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, ο Μάνος Σταματάκης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας – ΙΤΕ, ο Αλέξανδρος Υφαντής, πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου, ο Νίκος Ντάβος, από το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE), η Νεκταρία Καρακατσάνη κ.α.

Την επιχειρηματική κοινότητα εκπροσωπούν μεταξύ άλλων, η Μαρία-Ρίτα Γκάλι, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Hydrogen, ο Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Advent Technologies, ο Βασίλης Γαλάνης, από την CENERGY HOLDINGS, ο Αλέξανδρος Σουμελίδης, Διευθυντής Νέων Δραστηριοτήτων Παραγωγής ΔΕΗ, ο Διομήδης Σταμούλης της HELLENiQ ENERGY, ο Ιωάννης Στεφάνου, Partner, Head of Energy Sector, Grant Thornton Greece, ο Κωνσταντίνος Λεβογιάννης, Head of EU Affairs of NEL Hydrogen, ο Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Δ/ντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ομίλου Motor-Oil, η Κυριακή Καρακίτσου από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο Κάρολος Αντώνιος Βιδάλης, Hydrogen Director της Centrica British Gas Zero UK, η Αριάδνη Ψιμάρα από ATTICA GROUP, ο Αλέξανδρος Λαγάκος, Γενικός Διευθυντής της Blue Grid Gas & Power, και άλλοι.

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (μπείτε εδώ) παραμένει ανοιχτή έως και τη Δυτέρα η δυνατότητα εγγραφών για την παρακολούθηση με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλέον περιορισμένες. Ωστόσο το σύνολο των διαδικασιών θα μεταδίδεται και ζωντανά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσα από το energypress.gr και τα social media. Πηγή: energypress.gr