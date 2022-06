Data Driven Cities: Η πρόταση της Fiat για αστικές μετακινήσεις πιο φιλικές στο περιβάλλον

Με βασικό ομιλητή τον CEO της Fiat Olivier Francois, η ιταλική εταιρεία στο πλαίσιο του διεθνoύς συνεδρίου Data Driven Cities, ανέπτυξε το όραμά της για τις βιώσιμες μετακινήσεις.

Στόχος του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Leonardo Da Vinci National Museum of Science and Technology του Μιλάνο, ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη πλάνων και λύσεων για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Με τις μετακινήσεις να αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της καθημερινότητας των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, ο κ. Francois παρουσίασε τα κύρια σημεία και στόχους που οριοθετούν την πορεία της FIAT προς την ηλεκτροκίνηση και την παροχή λύσεων μετακίνησης με φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και παράλληλα προσιτό χαρακτήρα.

«Η FIAT ως αυτοκινητοβιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας βιώσιμης αυτοκίνησης για τις πόλεις», ανέφερε ο κ. Francois. «Αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα επιχειρηματικό πλάνο, αλλά και μια κοινωνική αποστολή. Όπως μετά τον 2ο Π.Π., με το 500, η FIAT έκανε πράξη την προσιτή αυτοκίνηση για όλους, τώρα αναλαμβάνει το ρόλο να εξηλεκτρίσει τις αστικές μετακινήσεις. Με το νέο μας μοντέλο να αποτελεί ήδη τη δημοφιλέστερη πρόταση στα αυτοκίνητα πόλης στην Ευρώπη και το δεύτερο δημοφιλέστερο ηλεκτρικό όχημα ανεξαρτήτου κατηγορίας, είναι φυσικό για εμάς να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Για να πετύχουμε όμως μια πραγματικά βιώσιμη αστική αυτοκίνηση, θα πρέπει να εργαστούμε σαν ομάδα. Τα πιο επείγοντα θέματα που πρέπει να λύσουμε είναι η διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης, τα έξυπνα κτήρια και τη σύνδεση τους με τα οχήματα, αλλά και οι συνδυαστικές λύσεις μετακίνησης. Όλα αυτά χρειάζονται την κοινή προσπάθεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία μετακίνησης, καλύτερη για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις πόλεις μας.»

Διαχρονικά η φιλοσοφία της FIAT είναι συνυφασμένη με την παροχή έξυπνων και πρακτικών λύσεων, οι οποίες είναι προσιτές για όλους. Σήμερα αυτός ο στόχος, αλλά και η τοποθέτηση της μάρκας μέσα στον Όμιλο Stellantis, συμπυκνώνεται στη φράση “It’s only green when it’s green for all” που τονίζει την πρόθεση της FIAT να συνεχίσει και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης να προσφέρει πρακτικές λύσεις και υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες για όλους.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό 500 επιβεβαιώνει αυτή την εστίαση, προσφέροντας έξυπνη σχεδίαση με τρία αμαξώματα (hatchback, cabrio, 3+1), υψηλή τεχνολογία (δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2), αλλά και προσιτό χαρακτήρα. Παράλληλα, χάρη στο νέο μοντέλο, η FIAT συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που στοχεύουν να δώσουν πρακτικές λύσεις σε θέματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη σταθερότητα των δικτύων ηλεκτροδότησης και την ανάπτυξη των συστημάτων V2G (Vehicle-to-Griod), αλλά και την επαγωγική φόρτιση εν κινήσει, το νέο ηλεκτρικό 500 συμβάλει στο να καταστεί η ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο αποδοτική και πρακτική για όλους.