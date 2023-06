Δρομολόγιο για την κόλαση: Το λεωφορείο 666 δεν υπάρχει πια

Μετά από χρόνιες έντονες διαμαρτυρίες συντηρητικών θρησκευτικών οργανώσεων της χώρας, το… σατανικό λεωφορείο «666» αλλάζει αριθμό.

Το κάτωθι κείμενο πάει ταμάμ με ηχητικό background το The Number of the Beast (666) των Iron Maiden. Βασικά πολλά ταιριάζουν με αυτήν την κομματάρα, αλλά εν προκειμένω υπάρχει και (ανίερος…) συμβολισμός. «Six six six, the number of the beast/ Hell and fire was spawned to be released» τραγουδάει ο Bruce Dickinson και τα πλήθη παραληρούν. Κατά κανόνα επειδή γουστάρουν.

Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έρχονται σε παροξυσμό οργής ακούγοντάς το – τι να κάνουμε, υπάρχουν και τέτοιοι εκεί έξω, όπως μας θυμίζει η ιστορία για το λεωφορείο 666…

Διαβάστε τη συνέχεια στο intronews.gr