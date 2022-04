Fiat 500 «La Prima by Bocelli» – η μελωδία των ηλεκτρικών οχημάτων

Η Fiat μαζί με τον Andrea Bocelli, τον επίσης μουσικό γιό του Matteo Bocelli και την JBL παρουσιάζουν την πιο «καλλίφωνη», αλλά και πλούσια εξοπλισμένη έκδοση του ηλεκτρικού 500.

To νέο Fiat 500 La Prima by Bocelli είναι το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που εφοδιάζεται με την τεχνολογία Virtual Venues της JBL, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη για την κατηγορία ακουστική εμπειρία. To JBL Premium Audio mastered by Bocelli είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα ήχου απόδοσης 320 W, το οποίο ξεχωρίζει, τόσο σε ποιότητα και ισχύ, όσο και σε ευκολία χρήσης. Παράλληλα, το σύστημα είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου χωρίς να αλλοιώνει τη σχεδίαση του, ή να μειώνει στο ελάχιστο το χώρο αποσκευών. Για τον τέλειο συνδυασμό της τεχνολογίας της JBL με την καμπίνα του ηλεκτρικού FIAT, η Ιταλική μάρκα συνεργάστηκε με τον Μαέστρο Andrea Bocelli, τον πιο δημοφιλή εν ζωή τενόρο στον κόσμο, αλλά και τον γιο του και επίσης μουσικό, Matteo Bocelli, το νέο τραγούδι του οποίου συνοδεύει το λανσάρισμα του 500 La Prima by Bocelli.

Για την πρεμιέρα του στη διεθνή σκηνή, το νέο 500 la Prima by Bocelli, εκτός από το εντυπωσιακό μαύρο χρώμα (θα είναι διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα) και τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, εφοδιάζεται και με το καινοτόμο Sanitizing Glove Box, το οποίο μέσω μια λυχνίας UV-C που βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να απολυμάνει την επιφάνεια προσωπικών αντικειμένων, όπως κινητών τηλεφώνων, κλειδιών και άλλων καθημερινών μικροαντικειμένων. Ο κύκλος απολύμανσης διαρκεί μόλις 3 λεπτά.

Το νέο 500 la Prima by Bocelli θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά με την μπαταρία των 42kWh που προσφέρει αυτονομία έως 320χλμ. στον κύκλο WLTP και έως 460χλμ. σε αστικές συνθήκες, ενώ οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην κλασσική έκδοση hatchback, την cabrio με την υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή και την καινοτόμα 3+1.

H JBL είναι ο ήχος που έχει διαμορφώσει μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Από θρυλικές εκδηλώσεις, όπως το Woodstock και συναυλίες στο Madison Square Garden, τα παιχνίδια στο Yankee Stadium, αλλά και απλές εκδρομές, η JBL ανεβάζει την εμπειρία του ήχου σε ένα νέο επίπεδο. Με 75 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, ο ήχος της JBL είναι η τεχνολογία αιχμής που δίνει ρυθμό σε σημαντικές εκδηλώσεις, ενώ η μάρκα συνεργάζεται με τα κορυφαία ταλέντα στο χώρο της μουσικής, των σπορ και των esports.