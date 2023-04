Ford – Ενιαία έκθεση βιωσιμότητας και οικονομικού απολογισμού 2023

Η Ford δημοσιεύει την ενιαία έκθεση βιωσιμότητας και οικονομικού απολογισμού για το 2023, καθώς και λεπτομέρειες για την ουδετερότητα του άνθρακα και τη δέσμευσή της για μία υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.

Βασισμένη σε περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, η φετινή μοιράζεται νέα δεδομένα που δείχνουν ότι η Ford βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη ουδετερότητας του άνθρακα το αργότερο έως το 2050 σε όλα τα οχήματα, τις λειτουργίες και την αλυσίδα εφοδιασμού της. Επισημαίνει επίσης την πρόοδο σε πρωτοβουλίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση της εταιρείας να προμηθεύεται πρώτες ύλες που παράγονται υπεύθυνα καθιστώντας πιο διαφανή την αλυσίδα εφοδιασμού τόσο για τα ηλεκτρικά οχήματα όσο και τις μπαταρίες τους.

On The Road to Better

Το Road to Better είναι η δέσμευση της Ford για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιου μέλλοντος στον τομέα των μεταφορών, όπου κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να μετακινείται και να κυνηγά τα όνειρά του. Καθώς η Ford γιορτάζει φέτος την 120ή επέτειό της, αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις κοινότητες. Η Ford εγκαινιάζει ιστότοπους Road to Better σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές. Αυτοί οι ιστότοποι θα αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες της Ford που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος και θα καταδεικνύουν με σαφήνεια την πρόοδό της εταιρείας ως προς τους καθορισμένους στόχους βιωσιμότητας.

Σε όλο τον κόσμο, η Ford επενδύει περισσότερα από 50 δις δολάρια από το 2022 έως το 2026 για την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για ετήσια παραγωγή 600.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τα τέλη του 2023 και περισσότερα από 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2026. Μέχρι το 2030, ο μισός όγκος των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων της Ford αναμένεται να είναι ηλεκτρικά.

Η έκθεση περιγράφει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο αυτής της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την οδήγηση ενός Ford EV. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι, ανάλογα με το μοντέλο, η οδήγηση ενός ηλεκτρικού οχήματος της Ford θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της ζωής του έως και 60% όταν φορτίζεται με ηλεκτρική ενέργεια από ένα μέσο ηλεκτρικό δίκτυο των ΗΠΑ σε σύγκριση με την οδήγηση ενός παρόμοιου οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Για το F-150 Lightning, αυτή η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος ισοδυναμεί με το CO2 που εξοικονομείται από τη μη χρήση περίπου 33.225 λίτρων βενζίνης. Το F-150 Lightning έγινε γρήγορα το ηλεκτρικό pickup με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αμερική, όταν ξεκίνησε να διατίθεται κατά τη διάρκεια του πρώτου πλήρη μήνα λιανικών πωλήσεων μέσω των εμπόρων Ford τον Ιούνιο του 2022.

Επιταχυνόμενη πρόοδος προς την ουδετερότητα άνθρακα

Πέρα από τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα οχήματά της, η δέσμευση της Ford για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών από τις εγκαταστάσεις, τις διαδικασίες και την ηλεκτρική ενέργεια που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της εταιρείας και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Η Ford μείωσε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές ρύπων (Scope 1 και Scope 2) κατά 35,4% από το 2017, ήτοι τις άμεσες εκπομπές από τις δραστηριότητές της και τις έμμεσες εκπομπές από τις αγορές ενέργειας. Η Ford επένδυσε περισσότερα από 26 εκατομμύρια δολάρια σε αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις μονάδες και τις διαδικασίες παραγωγής της, το οποίο βοήθησε την εταιρεία να επιτύχει μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή κατά 40% σε σχέση με το 2017. Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης βήματα για τη μετάβαση στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα, ενσωματώνοντας 60,6% ηλεκτρική ενέργεια απαλλαγμένη από άνθρακα στις δραστηριότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης όλης της αγοραζόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή σε Ευρώπη και Μεξικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 42,6% ήταν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Μεταξύ 2019 και 2022, η Ford μείωσε επιπλέον τις συνολικές της εκπομπές Scope 3, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπομπές από προμηθευτές, προϊόντα και άλλες πηγές εκτός εγκαταστάσεων, κατά περίπου 23%. Η Ford ήταν η πρώτη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία που συμπεριέλαβε την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της στην πλατφόρμα Manufacture 2030, προσκαλώντας 3.000 εργοστάσια προμηθευτών Tier 1 να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να τους βοηθά να μετράνε, να μετριάζουν και να μειώνουν τις εκπομπές ρύπων. Η Ford σχεδιάζει να προσκαλέσει επιπλέον προμηθευτές Tier 1 και έμμεσους προμηθευτές να συμμετάσχουν στο Manufacture 2030 το 2023.

Η Ford εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας προστατεύει το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καθώς δημιουργεί μια νέα αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εξασφάλιση πρώτων υλών απευθείας από εταιρείες εξόρυξης που είναι ευθυγραμμισμένες με την εταιρική πολιτική της. Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς αρκετές νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της δέουσας επιμέλειας.

Το 2021 η Ford ξεκίνησε τη χαρτογράφηση και τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών για να κατανοήσει καλύτερα την προέλευση των πρώτων υλών στην αλυσίδα εφοδιασμού EV, συμπεριλαμβανομένου του νικελίου, του λιθίου, του κοβαλτίου και του γραφίτη. Μέχρι σήμερα, το project έχει πραγματοποιήσει 30 ελέγχους προμηθευτών σε αυτές τις τέσσερις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού που αφορούν ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες, σε όλα τα στάδια μέχρι και την τοποθεσία εξόρυξης. Στις αρχές του 2023, μαζί με τους προμηθευτές της, η εταιρεία υποβλήθηκε επίσης σε έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης της δέουσας επιμέλειας για το νικέλιο, το λίθιο και το κοβάλτιο. Βασιζόμενη σε αυτή τη διαδικασία, η Ford ενίσχυσε τις εταιρικές πρακτικές της, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών απαιτήσεων και απαιτήσεων διακυβέρνησης στις συμφωνίες προμηθειών της.

Στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού της, η Ford συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της και με τρίτες εταιρείες διασφάλισης, όπως οι Initiative for Responsible Mining Assurance, Responsible Minerals Initiative και Responsible Business Alliance, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού της έναντι ολοκληρωμένων κριτηρίων που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας. Το 2022, η Ford εκπαίδευσε 844 εργαζόμενους στον τομέα των αγορών, 2.647 άλλους υπαλλήλους της εταιρείας και 979 προμηθευτές σε θέματα βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, της δίκαιης εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Ford Motor Company Fund που αποτελεί το φιλανθρωπικό βραχίονα της εταιρείας, συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ηγέτες των κοινοτήτων για να βοηθήσει στην κάλυψη των μοναδικών τους αναγκών σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 2022, η Ford και το Ford Fund συνεισέφεραν πάνω από 64 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, επενδύοντας σε συνεργασίες και προγραμματισμό σε τρεις σημαντικούς τομείς: απελευθέρωση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, άνοιγμα νέων δρόμων στην εκπαίδευση για το μέλλον της εργασίας και διαφοροποίηση του δικτύου των επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να αυξήσει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες και να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της παιδικής εργασίας, η Ford υποστηρίζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα μέσω του Ford Fund για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών και την ενδυνάμωση των γυναικών που εργάζονται στις αλυσίδες εφοδιασμού χαλκού και κοβαλτίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το 2022, το πρόγραμμα παρείχε εξοπλισμό, πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά για τουλάχιστον 50 γυναίκες.

Περισσότερες από 90 γυναίκες που εργάζονται σε βιοτεχνικές περιοχές κοβαλτίου επωφελήθηκαν από την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων για βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη. Το Ford Fund επέκτεινε πρόσφατα την υποστήριξή του και διπλασίασε τις δαπάνες του για το project μέσα στο 2023.

Η ενιαία έκθεση βιωσιμότητας και οικονομικού απολογισμού παρέχει διαφάνεια σχετικά με την πρόοδο της εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της για τη βιωσιμότητα και δείχνει την πορεία της προς το καλύτερο (The Road to Better). Για να διαβάσετε την πλήρη έκθεση και να μάθετε περισσότερα για το The Road to Better, επισκεφθείτε τη διεύθυνση sustainability.ford.com