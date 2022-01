H ευελιξία του νέου Ford Ranger (+video)

Το βιβλίο παραγγελιών για τη νέα γενιά Ford Ranger θα ανοίξει στην Ευρώπη στα τέλη του 2022 και οι παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2023.

Θέλοντας να διασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά Ranger θα μπορεί να μεταφέρει εργαλεία σε δυσπρόσιτα μέρη, αλλά και οικογένειες με σπορ εξοπλισμό σε εκδρομές περιπέτειας, η Ford συνεργάστηκε με κατόχους μοντέλων pick up οχημάτων προκειμένου να αναπτύξει πρακτικά και έξυπνα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη νέα της πρόταση ως το πλέον ευέλικτο και ικανό Ranger στην ιστορία του μοντέλου.

Ένα βολικό εργαστήριο σε τροχούς

Η ομάδα σχεδίασης της Ford πραγματοποίησε πάνω από 5.000 συνεντεύξεις με κατόχους pick-up μοντέλων προκειμένου να διερευνήσει πώς χρησιμοποιούν την καρότσα – από εμπόρους και φίλους της περιπέτειας μέχρι οικογένειες που μεταφέρουν εξοπλισμό – και ανέπτυξαν πολυάριθμες καινοτόμες λύσεις για ευκολότερη πρόσβαση και αποτελεσματικότερη χρήση του σχετικού χώρου.

Το σκαλοπάτι πρόσβασης στον πίσω χώρο φόρτωσης διευκολύνει πολύ το ανέβασμα στην καρότσα. Στερεωμένο απευθείας στο χώρο φόρτωσης μέσω δύο ατσάλινων βάσεων, το σκαλοπάτι έχει ισχυρή και ανθεκτική δομή, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να πατά κανείς σε ένα λασπωμένο τροχό με ολισθηρή επιφάνεια προκειμένου να έχει πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης. Ο φωτισμός του χώρου φόρτωσης σημαίνει ότι το στήσιμο ή το πακετάρισμα εξοπλισμού εργοταξίων ή κάμπινγκ και η ανεύρεση εργαλείων στο σκοτάδι είναι πολύ πιο εύκολη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο φωτισμός ζώνης ελέγχεται μέσω της οθόνης αφής του συστήματος infotainment που βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ή μέσω της εφαρμογής FordPass 2 στο smartphone. Ένας συνδυασμός προβολέων, φώτων υποδοχής, φώτων πινακίδας κυκλοφορίας και φωτισμού καρότσας μπορούν να ρυθμίζονται για να φωτίζουν μία επιφάνεια 360 μοιρών γύρω από το pick-up, ή απλά συγκεκριμένες ζώνες, βοηθώντας στην ασφαλή επιθεώρηση της περιοχής γύρω από το όχημα τη νύχτα. Η πίσω πόρτα Easy Lift, που ανεβαίνει και κατεβαίνει με το ένα χέρι, λειτουργεί και ως κινητός πάγκος εργασίας. Η επιφάνεια εργασίας της πίσω πόρτας είναι σχεδιασμένη για να βοηθά τους ιδιοκτήτες σε επαγγελματικές ή do it yourself εργασίες. Δύο υποδοχές με σφιγκτήρες κρυμμένες πίσω από καπάκια με ελατήρια στην πίσω πόρτα είναι σχεδιασμένες για να βοηθούν στη συγκράτηση ξύλων ή άλλων υλικών, ενώ ένας ενσωματωμένος χάρακας με κλιμάκωση ανά 10 χιλιοστά (σε μοντέλα που δεν εφοδιάζονται με το πρόσθετο κάλυμμα χώρου φόρτωσης) διευκολύνει τις όποιες μετρήσεις.

Οι προαιρετικές παροχές ρεύματος στο χώρο φόρτωσης με τη μορφή δύο πριζών 12V και μετασχηματιστή 400 W προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες να τροφοδοτούν διάφορες ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντάς της απευθείας στο Ranger. Με ισχύ 400W, συσκευές όπως ένας μικρός φούρνος, ένα ηλεκτρικό ψυγείο, ένα smartphone ή ένα laptop μπορούν να λειτουργούν από την πρίζα που βρίσκεται στο χώρο φόρτωσης.

Καινοτομίες για ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Η καρότσα του νέου Ranger περιλαμβάνει αρκετές νέες καινοτομίες που βοηθούν τους ιδιοκτήτες να εξατομικεύουν το χώρο φόρτωσης ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Το νέο κάλυμμα του πατώματος φόρτωσης περιλαμβάνει σημεία διαχωρισμού ώστε οι ιδιοκτήτες να δημιουργούν τους δικούς τους θαλάμους για την τοποθέτηση εξοπλισμού που σε άλλη περίπτωση θα μετάφεραν μέσα στην καμπίνα. Τα εξατομικευμένα διαχωριστικά μπορούν να κατασκευάζονται από ξύλο στο σπίτι και στη συνέχεια να τοποθετούνται και να αφαιρούνται κατά περίπτωση. Η νέα σχεδίαση και το υλικό του καλύμματος προσφέρει τρία ακόμα πλεονεκτήματα: είναι πιο άνετο για τα γόνατα, πιο εύκολο στο καθάρισμα και πιο αντιολισθητικό για τα μεταφερόμενα υλικά.

Η διαδικασία φόρτωσης-εκφόρτωσης στο Ranger είναι ευκολότερη από ποτέ. Η καρότσα φόρτωσης έχει την καλύτερη χωρητικότητα στην κατηγορία καθώς υπερβαίνει τα 1.200 λίτρα, 3 κάτι που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα. Καθώς το Ranger είναι τώρα 50 mm φαρδύτερο, η καρότσα μπορεί να μεταφέρει μία στάνταρ ευρωπαλέτα μεταξύ των θόλων των τροχών (έως 1.224 mm) ενώ το μήκος του χώρου φόρτωσης είναι από 1.638 mm έως 2.305 mm ανάλογα με την έκδοση.

Μία εσωτερική ράγα με ρυθμιζόμενες μέσω ελατηρίου βάσεις σε κάθε πλευρά της καρότσας επιτρέπει στους πελάτες να μετακινούν ασφαλίζουν τις βάσεις-σημεία πρόσδεσης ανάλογα με κάθε φορτίο και σε εννέα θέσεις κατά μήκος της ράγας. Υπάρχουν επίσης έξι σταθερά σημεία πρόσδεσης στην καρότσα. Οι εξωτερικές ράγες πρόσδεσης αυξάνουν την ευελιξία στις μεταφορές φορτίων και είναι σχεδιασμένες για να συνεργάζονται εύκολα με ιμάντες/καστάνιες και σχοινιά, ενώ τα μοντέλα Wildtrak εφοδιάζονται με αλουμινένια ελάσματα που λειτουργούν και ως ράγες πρόσδεσης διατρέχοντας όλο το μήκος της καρότσας.

Τα ανθεκτικά πλαστικά καπάκια καρότσας και πόρτας προστατεύουν τα άκρα του χώρου φόρτωσης και τα αντίστοιχα της πίσω πόρτας από ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να φορτώνουν εξοπλισμό στην καρότσα χωρίς να φοβούνται ότι θα καταστρέψουν τη βαφή στην άνω επιφάνεια του χώρου φόρτωσης ή στην πίσω πόρτα. Τα καπάκια πρόσβασης καρότσας είναι αφαιρούμενα πλαστικά καλύμματα σημείων έδρασης αξεσουάρ όπως σκληρές οροφές (hardtop), εγκάρσιες μπάρες για εξοπλισμό κάμπινγκ και περιπέτειας. Οι στάνταρ βάσεις οροφής επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση αξεσουάρ όπως σχάρες ή μία πλατφόρμα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής του νέου Ranger είναι 350 kg (στατικό) και 85 kg (δυναμικό).

Το προαιρετικό ηλεκτρικά αναδιπλούμενο κάλυμμα της καρότσας επιτρέπει στους πελάτες να το ανοίγουν και να το κλείνουν χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, ένα διακόπτη που βρίσκεται μέσα στην καρότσα ή από τον πίνακα οργάνων. Στις πλαϊνές υποδοχές αξεσουάρ κάτω από τα αυλάκια του καλύμματος στερεώνονται βάσεις για ποδήλατα, καγιάκ, snowboard/σκι ή εξοπλισμό κάμπινγκ. Το ηλεκτρικό κάλυμμα περιλαμβάνει λειτουργίες θραύσης πάγου και ανίχνευσης εμποδίου για πρόσθετη άνεση και προστασία. Το νέο Ranger θα διατίθεται με πάνω από 150 εργοστασιακά αξεσουάρ ήδη από το λανσάρισμά του στην Ευρώπη. Γνωρίζοντας ότι το Ranger πιθανότατα θα φέρει εξοπλισμό με μεγάλο βάρος, οι μηχανικοί της Ford πρόσθεσαν χώρο για μία δεύτερη μπαταρία κάτω από το καπό και μία προεγκατάσταση με πάνελ διακοπτών στην οροφή για να διευκολύνουν την τοποθέτηση μπαρών φώτων, βιντσιών ή πιο περίπλοκων μετατροπών όπως ανατρεπόμενες καρότσες και εξοπλισμό ρυμούλκησης.