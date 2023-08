H Nissan έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Nissan ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της έχουν ξεπεράσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων.

Από το λανσάρισμά του τον Δεκέμβριο του 2010, το Nissan LEAF έχει πουλήσει περισσότερες από 650.000 μονάδες παγκοσμίως. Το μοντέλο, που πωλείται σήμερα σε περίπου 50 αγορές με επίκεντρο την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις πελατών σε όλο τον κόσμο και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία σε πολλές χώρες. Το 2022, η Nissan ξεκίνησε τις πωλήσεις του αμιγώς ηλεκτρικού crossover Ariya. Το Ariya εκφράζει την τελευταία σχεδιαστική άποψη και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της Nissan, όπως το e-4ORCE all-wheel control και το σύστημα ProPILOT 2.0. Ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός του κέρδισε το Auto Color Award 2021 Grand Prix στην Ιαπωνία και το Red Dot Design Award στη Γερμανία. Το Ariya συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα Wards 10 BestInteriors & UX.

Επίσης το 2022, η Nissan λάνσαρε το Sakura, το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιαπωνική αγορά μίνι οχημάτων. Έχει λάβει συνολικές παραγγελίες 50.000 μονάδων χάρη στην εξαιρετική ηχομόνωση της καμπίνας, την ισχυρή αλλά ομαλή επιτάχυνση, το κομψά σχεδιασμένο, ευρύχωροεσωτερικό και την εξαιρετική του αυτονομία. Το Sakura έχει κερδίσει τρία σημαντικά βραβεία στην Ιαπωνία: Το 2022-2023 Japan Car of the Year: το πρώτο μίνι όχημα που κερδίζει το βραβείο, σε αναγνώριση της συμβολής του οχήματος στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά, 2023 RJC Car of the Year, 2023 JAHFA Car of the Year.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της σύμφωνα με το Nissan Ambition 2030, η Nissan σχεδιάζει να λανσάρει 19 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το οικονομικό έτος 2030. Η εταιρεία στοχεύει επίσης να λανσάρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες στερεάς κατάστασης, οι οποίες θα έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά έως το οικονομικό έτος 2028 και να επεκτείνει την γκάμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών σε όλο τον κόσμο. Η Nissan έχει πουλήσει 230.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ιαπωνία, 210.000 στη Βόρεια Αμερική, 320.000 στην Ευρώπη, 230.000 στην Κίνα και 10.000 σε άλλες αγορές.