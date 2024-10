H Pirelli προσφέρει καινούργια ελαστικά για τα vintage μοντέλα της Ferrari

Το Cinturato P7 της Pirelli, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για αγώνες ράλλυ και στη συνέχεια έγινε δημοφιλές σε «πολιτικά» οχήματα, έχει τώρα αναπτυχθεί σε ειδική έκδοση για το πρώτο supercar μοντέλο της Ferrari: την GTO.

Η Pirelli ολοκλήρωσε τη σειρά ελαστικών για τα supercar της Ferrari με την εισαγωγή του νέου Cinturato P7, το οποίο αναπτύχθηκε για το εμβληματικό μοντέλο Ferrari GTO.

Αυτό το ελαστικό έκανε το ντεμπούτο του στο δρόμο τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης GTO Legacy Tour 2024, προσθέτοντας έτσι μια ακόμα επιλογή στη συνολική σειρά των εξατομικευμένων ελαστικών της Pirelli για τη Ferrari. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει και τελευταία ελαστικά της σειράς P Zero για την Enzo, καθώς και τα ήδη διαθέσιμα ελαστικά για άλλα γνωστά μοντέλο της ιταλικής εταιρείας όπως οι F40, F50, LaFerrari και LaFerrari Aperta.

Το Pirelli Cinturato P7 για τη Ferrari GTO

Η Ferrari GTO, το πρωτοποριακό supercar της Ferrari, γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία της. Για να τιμήσει αυτή την επέτειο, η Ferrari διοργάνωσε μια αποκλειστική περιοδεία για τους κατόχους GTO, με διαδρομή από τα γραφικά βουνά Δολομίτες μέχρι το σπίτι της Ferrari στο Μαρανέλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, το νέο Cinturato P7 από τη σειρά Pirelli Collezione έκανε το ντεμπούτο του στο δρόμο.

Η σειρά Pirelli Collezione περιλαμβάνει ελαστικά σχεδιασμένα για τα πιο εμβληματικά κλασικά και σύγχρονα αυτοκίνητα στον κόσμο, συνδυάζοντας ρετρό εμφάνιση με σύγχρονη τεχνογνωσία. Αρχικά αναπτύχθηκε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 1974 και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ως ελαστικό για δρόμο το 1976, το Cinturato P7 ήταν το πρώτο προϊόν εξαιρετικά χαμηλού προφίλ, προσφέροντας βελτιωμένη πρόσφυση στις στροφές χάρη στο καινοτόμο χαμηλό ύψος του πλευρικού τοιχώματος σε σύγκριση με το πλάτος του πέλματος. Για τη Ferrari GTO, το ελαστικό αυτό επανέρχεται στο αρχικό του μέγεθος (225/50 R16 εμπρός και 265/50 R16 πίσω), συνδυάζοντας ρετρό σχεδίαση με σύγχρονα υλικά και τεχνολογία, όπως ισχύει για όλα τα ελαστικά της σειράς Collezione.

Ελαστικά Pirelli P Zero για τις Ferrari F40, F50 και Enzo

Η συνεργασία της Pirelli με τη Ferrari συνεχίστηκε το 1987 με την κυκλοφορία της Ferrari F40, η οποία συνέχισε την παράδοση της GTO και ήταν το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που εξοπλίστηκε με τα εμβληματικά ελαστικά P Zero ως εξοπλισμό πρώτης τοποθέτησης. Αυτό το ελαστικό εισήγαγε ένα επαναστατικό μέγεθος ζάντας 17 ιντσών, που μέχρι τώρα δεν είχε δει σε κανένα αυτοκίνητο δρόμου, καθώς και τεχνολογίες αιχμής που επέτρεψαν στην F40 να ξεπεράσει τα 300 χλμ/ώρα. Σήμερα, η σειρά Pirelli Collezione περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο P Zero για την F40, σε μέγεθος 245/40 R17 μπροστά και 335/35 R17 πίσω..

Για τον διάδοχό της, τη Ferrari F50 που παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1995, η Pirelli ανέπτυξε ειδικά ελαστικά βασισμένα στο P ZeroCorsaSystem, στο μέγεθος 245/35 R18 εμπρός και 335/30 R18 πίσω. Αυτό το ελαστικό, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χαρακτηρίζεται ως το πιο αθλητικό της οδικής γκάμας, με μια συγκεκριμένη δομή που εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και στις στροφές, επιτρέποντας τη χρήση του και σε αγωνιστικές πίστες.

Πιο πρόσφατα, η Pirelli παρουσίασε ένα νέο ελαστικό P Zero CorsaSystem για τη Ferrari Enzo στη σειρά Collezione: στο μέγεθος 245/35 R19 εμπρός και 345/35 R19 πίσω. Αυτό το ελαστικό, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δοκιμαστικούς οδηγούς της Ferrari, προσφέρει την ίδια sportεμπειρία οδήγησης όπως όταν το αυτοκίνητο ήταν καινούριο, αλλά με βελτιωμένη ασφάλεια και αξιοπιστία, χάρη στην γόμα τελευταίας γενιάς.

Pirelli: Από το κλασικό στο μοντέρνο

Η Pirelli υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος στην εξέλιξη των supercars της Ferrari: από την κλασική GTO έως τα πιο σύγχρονα μοντέλα. Αυτά περιλαμβάνουν τη LaFerrari του 2013 και τη LaFerrari Aperta του 2016, τα οποία εξοπλίστηκαν αρχικά με τα ελαστικά P Zero Corsa Asimmetrico 2 της Pirelli: ένα προϊόν υπερυψηλής απόδοσης της σειράς P Zero. Το όνομα P Zero έχει συνδεθεί τα τελευταία 40 χρόνια με τα πιο ακραία και πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτή η ροή τεχνολογίας ξεκινά από το υπαίθριο εργαστήριο της Formula 1, το οποίο μεταφέρει στον δρόμο καινοτομίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για την πίστα.