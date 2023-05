H Renault στηρίζει το Rolland-Garros

Η Renault παραχωρεί στο Rolland-Garros για τη μεταφορά αθλητών και παραγόντων στόλο 185 αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων 90 ηλεκτρικά Mégane E-Tech, 30 πλήρως υβριδικά Austral E-Tech και 20 νέα Espace E-Tech.

Η Renault από το 2022 είναι κορυφαίος χορηγός & συνεργάτης του γαλλικού Open. Στο τουρνουά του 2023, που διεξάγεται από τις 22 Μαΐου μέχρι τις 11 Ιουνίου, η μάρκα κοσμεί με το στυλ και το σήμα της όλη τη διοργάνωση. Το σήμα της Renault, για παράδειγμα, εμφανίζεται στο δίχτυ των πέντε κύριων γηπέδων. Η συνεργασία ενισχύθηκε το 2023 με νέες πρωτοβουλίες,ως μια ιδανική ευκαιρία και για τις δύο μάρκες να προωθήσουν τις κοινές τους φιλοδοξίες, προβάλλοντας τηγαλλική σημαία σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ RENAULT 5 ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ROLAND GARROS

Το 2021 το πρωτότυπο Renault 5 προκάλεσε το θαυμασμό με το έντονο κίτρινο χρώμα του, ενώ είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και σήμερα. Κομμάτι της συνεργασίας της Renault με το Roland-Garros, αυτός ο προπομπός του πλήρως ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου πόλης, παρουσιάζεται σε μία καινούργια λευκή σατινέ μεταλλική απόχρωση. Αυτή η ρετρό-φουτουριστική έκδοση ενσωματώνει αισθητικές παραπομπές του σταδίου του Roland-Garros, όπως είναι ο εμβληματικός σταυρός του Saint Andrew στις πλευρικές γρίλιες και το φωτιζόμενο λογότυπο του Roland-Garros στη θέση του εμβληματικού αριθμού 5. Για μία πιο ανάλαφρη αλλά και σικ εμφάνιση, τα πλαίσια των παραθύρων διαθέτουν επένδυση από σατινέ χρώμιο,ενώ οι τροχοί ξεχωρίζουν χάρη στη διακόσμηση σε ανοδιωμένο μπλε χρώμα. Η νέα ειδική έκδοση του πρωτότυπου Renault 5 με την ονομασία French Open,αποτελεί μία πρόγευση του μελλοντικού μοντέλου παραγωγής, που πρόκειται να παρουσιαστεί το 2024.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Renault παραχωρεί ένα στόλο 185 οχημάτων, μεταξύ των οποίων 90 ηλεκτρικά Mégane E-Tech, 30 fullhybrid Austral E-Tech και 20 νέα fullhybrid Espace E-Tech. Επιπλέον, για να σηματοδοτήσει τα 30 χρόνια του Twingo, του οποίου τα ζωντανά χρώματα και το εντυπωσιακό design κατέκτησαν γενιές και γενιές πελατών, η μάρκα διαθέτει τρείς ανακατασκευασμένες ηλεκτρικές εκδόσεις που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με την R-FIT, για τη μεταφορά των θεατών και των προσκεκλημένων στο στάδιο.

Η ΟΜΑΔΑ «ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ» ΤΗΣ RENAULT

Το Roland-Garros είναι ένα σημαντικό γεγονός του παγκόσμιου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια του πολυαναμενόμενου αυτού ετήσιου τουρνουά, του μοναδικού χωμάτινου Grand Slam, θεατές από ολόκληρο τον κόσμο συντονίζονται για να παρακολουθήσουν τα τεκταινόμενα στο Ported’Auteuil δυτικά του Παρισιού.

GIVE ME 5

To Give Me 5 είναι μία πρωτοβουλία της μάρκας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που εστιάζει στη παροχή υποστήριξης των νέων ανθρώπων σε υποβαθμισμένες γειτονιές. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, η Renault ανανεώνει το “Let Challenge” κατά τη διάρκεια του French Open. Κάθε φορά που το μπαλάκι χτυπάει την κορυφή του net μετά από ένα σερβίς, και πέφτει στην αντίπαλη περιοχή, η Renault προσθέτει 100 € στο ταμείο της πρωτοβουλίας. Κατά τη διάρκεια του Roland-Garros του 2022 συγκεντρώθηκε το ποσό των 161.400 €, ενώ με τη συνδρομή της Renault το τελικό ποσό έφτασε τις 235.000 €, ποσό με το οποίο κατασκευάστηκαν τρία γήπεδα τένις στη Λυών, τη Μασσαλία και το Γκρινί. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος Give Me 5 σε αυτές τις τρεις πρώτες περιοχές στη Γαλλία και μέσω της συμμετοχής των τριών πρεσβευτών της Renault, ο φετινός στόχος είναι να επεκταθεί το έργο στη Γαλλία με τη συνεργασία του Luca VanAssche και του συλλόγου Fêtele Mur.

Το πρόγραμμα έχει επίσης επεκταθεί σε άλλες χώρες: Στο Τόγκο με τον Félix Auger-Aliassime, την Ολλανδία με τον Diede de Groot, την Αργεντινή με τη Gabriela Sabatini και τη Βραζιλία. Το πρόγραμμα Give Me 5 δεν εξελίχθηκε με στόχο να βελτιώσει μόνο την πρόσβαση στο τένις – λειτουργεί επίσης και για να κάνει στους νέους που ζουν σε υποβαθμισμένες γειτονιές πιο προσιτή την εξάσκηση στη μουσική και την προπόνηση στο τζούντο.

ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΗΣ RENAULT

Η Renault, καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, διαθέτει ένα περίπτερο στο χώρο του Roland-Garros, όπου οι θεατές μπορούν να δουν από κοντά δύο πρωτότυπα μοντέλα, το πρωτότυπο Renault 5 Roland-Garros και το 4EVER Trophy.

Renault 5 Roland-Garros Αυτό το ‘showcar’, αποτελεί μία πρόγευση της έκδοσης Roland-Garros του μελλοντικού ηλεκτρικού R5, ενώπαρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό.

4EVER Trophy στα χρώματα του 4L του 1962 :Το 4EVER Trophy έχει νέα εμφάνιση καθώς είναι βαμμένο στο διάσημο μπλε χρώμα Île-de-France, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Renault 4 του 1962. Το 4EVER Trophy αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινόμε τη νέα του εμφάνιση, στο γαλλικό Open. Η εκλεπτυσμένη και υψηλής τεχνολογίας σχεδίασή του, διαθέτει κίτρινες πινελιές στους ιμάντες της σχάρας αποσκευών, τους προφυλακτήρες, τα αμορτισέρ και τα σήματα των τροχών. Αυτή η εντυπωσιακή παραπομπή στις μπάλες του τένις του Roland-Garros, υπογραμμίζει το περιπετειώδες πνεύμα του showcar, ενώ παραπέμπει στην αισθητική του αρχικού 4L.