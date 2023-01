Η Tesla είναι η καλύτερη μάρκα στο να κλέβει πελάτες από άλλους κατασκευαστές – αλλά και να τους διατηρεί

Η Tesla έχει το χαμηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης σε σχέση με άλλους, σαφώς πιο παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Αν και εξακολουθεί να είναι μια σχετικά νέα αυτοκινητοβιομηχανία, η Tesla ήδη ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά βετεράνους κατασκευαστές αυτοκινήτων με ιστορία δεκαετιών – ή και αιώνα πλέον. Αλλά ακόμη και μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων στον κόσμο, η Tesla φαίνεται να έχει μια πολύ ιδιαίτερη δύναμη αυτή τη στιγμή: δεν είναι μόνο εξαιρετική στο να διατηρεί τους πελάτες της, είναι επίσης ιδιαίτερα ικανή στο να τους κλέβει νέους από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με την S&P Global, οι αγοραστές αυτοκινήτων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες με βάση την πίστη τους: Super Loyalists, Loyalists και Nomads. Οι Super Loyalists έχουν ιστορικό πολλαπλά επανειλημμένων αγορών από την ίδια μάρκα αυτοκινήτου. κάτι που είναι ιδιαίτερα πιθανό να συνεχίσουν να το κάνουν. Οι Loyalists έχουν κάνει επαναλαμβανόμενες αγορές στην ίδια μάρκα κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγορών τους, όχι όμως με την ίδια «ένταση» σε σχέση με τους Super Loyalists, ενώ οι Nomads δεν έχουν σταθερή πίστη σε καμία επωνυμία αλλάζοντας διαρκώς τις προτιμήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, πάνω από το 80% των ιδιοκτητών Tesla ανήκουν στην κατηγορία των Nomads που είναι νέοι στην εταιρεία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας σχετικά καινούργιος παίκτης στον κλάδο. Αλλά αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει την Tesla από τον ανταγωνισμό είναι η τιμή «One and Done», η οποία αναφέρεται στον αριθμό των αγοραστών που κατέχουν ένα όχημα μιας συγκεκριμένης μάρκας την οποία εγκαταλείπουν.

Με περίπου το 58% των Nomad αγοραστών να εγκατέλειψαν τη μάρκα του οχήματός τους στην Αμερική (σ.σ.: το υψηλότερο τα τελευταία δέκα χρόνια), η Tesla είχε επίδοση στη συγκεκριμένη μέτρηση που ανέρχεται σε μόλις 39%. Πράγμα που σημαίνει ότι περίπου το 60% των πελατών της εταιρείας πιθανότατα θα αντικαταστήσουν το υπάρχον ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο με κάποιο άλλο Tesla.

«Ενώ το υψηλό μερίδιο της Tesla σε ιδιοκτήτες που αγοράζουν το αυτοκίνητό της για πρώτη φορά (83%) δεν προκαλεί έκπληξη, η ικανότητά της να κρατά αυτούς τους νέους πελάτες είναι εξαιρετική. Το ποσοστό εγκατάλειψης – One and Done – της Tesla είναι μόλις 39% σε σύγκριση με 58% για το σύνολο του κλάδου (σ.σ.: όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο το καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση). Το επόμενο καλύτερο ποσοστό εγκατάλειψης πηγαίνει στη Ford και είναι 50%», αναφέρει η S&P Global.