Ιδρύθηκε η «Διεθνής Ένωση Λιθίου»

Ο κόσμος βρίσκεται ήδη στον «αιώνα του λιθίου» σχεδόν χωρίς να το καταλάβει και πλέον αυτός ο κρίσιμος κλάδος έχει φωνή, με την ίδρυση της International Lithium Association (Διεθνής Ένωση Λιθίου).

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου βρίσκονται παντού, παρέχοντας ενέργεια όπου και όποτε χρειάζεται. Από τις πολυάριθμες εφαρμογές για μπαταρίες λιθίου, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (ESS) ξεχωρίζουν μακράν ως οι μεγαλύτεροι και ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς, λόγω της παγκόσμιας στροφής από τα παραδοσιακά οχήματα που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα προς καθαρότερες μορφές μεταφορών και χρήσης ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει εκτιμήσει ότι η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης λιθίου κατά 40 φορές μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικής ανάπτυξης, η Διεθνής Ένωση Λιθίου (ILiA) ιδρύθηκε για να παρέχει μια κεντρική, παγκόσμια φωνή για τους παραγωγούς λιθίου και τους ενδιαφερόμενους φορείς τους και να προωθήσει ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον για την αλυσίδα αξίας του λιθίου.

Τα πέντε ιδρυτικά μέλη της ILiA είναι οι εταιρείες SQM, Ganfeng Lithium Co. Ltd, AMG Brazil S.A., Orocobre Ltd και Pilbara Minerals, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής λιθίου. Οι πρωταρχικοί στόχοι της ILiA είναι να γίνει μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για το λίθιο, να προωθήσει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα διαπιστευτήρια των μελών της ILiA και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και αποδοτικά τις βασικές προκλήσεις του κλάδου.

Ο νέος οργανισμός θα έχει την έδρα και τη γραμματεία του στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, αν και ο πρώτος πρόεδρός του (ο αναγνωρισμένος διεθνής εμπειρογνώμονας λιθίου Anand Sheth της Titan International Pty Ltd) θα συνεχίσει να εδρεύει στο Περθ της Αυστραλίας. Η ILiA συνιδρύθηκε από τον Anand Sheth και τον Roland Chavasse, έναν πολύ έμπειρο διαχειριστή βιομηχανικών ενώσεων, με την υποστήριξη κορυφαίων παραγωγών λιθίου, για να είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός που διοικείται από τα μέλη του.

Το στοιχείο λίθιο (Li) είναι το ελαφρύτερο από όλα τα μεταλλικά άτομα και είναι το 33ο πιο κοινό στοιχείο στη Γη. Τα φυσικά ορυκτά λιθίου είναι σχετικά άφθονα και βρίσκονται σε πολλές χώρες. Επί του παρόντος υπάρχουν περίπου οκτώ μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Αυστραλία, τη Χιλή, την Αργεντινή, την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Ζιμπάμπουε και την Πορτογαλία που παράγουν πρώτες ύλες λιθίου σε σημαντική κλίμακα, αν και ο αριθμός αυτός πρόκειται να αυξηθεί καθώς αυξάνεται η παραγωγή λιθίου για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης.