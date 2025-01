Η νέα υπηρεσία RIDEVU In-Car Entertainment της Sony μετατρέπει σε κινηματογραφική αίθουσα τα αυτοκίνητα της Mercedes, με την εμπειρία να είναι καθηλωτική.

Πρεμιέρα στο Λας Βέγκας και την έκθεση CES 2025 έκανε η υπηρεσία RIDEVU στη Mercedes E-Class. Πιο αναλυτικά, η Sony Pictures Entertainment (SPE), η IMAX Corporation, η Mercedes και η DTS, ανακοίνωσαν ότι το RIDEVU, η υπηρεσία ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο της SPE, θα καταστήσει το περιεχόμενο IMAX Enhanced από τη βιβλιοθήκη της Sony Pictures άμεσα διαθέσιμο στα οχήματα, ξεκινώντας αυτό το καλοκαίρι από τα μοντέλα Mercedes με την πιο πρόσφατη γενιά MBUX.

Έτσι, αναβαθμίζεται σημαντικά η υπηρεσία ψυχαγωγίας, με μια μοναδική εμπειρία θέασης, από τον πλούσιο κατάλογο ταινιών που είναι διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη της Sony Pictures. Μεταξύ άλλων είναι διαθέσιμες ταινίες όπως τα: «Venom: The Last Dance, Spider-Man: No Way Home και Uncharted.

Εικόνα και ήχος είναι μοναδικά με την υπογραφή «IMAX Enhanced» που κάνει το αυτοκίνητο να μοιάζει με κινηματογράφο. Το RIDEVU παρέχει επιλεγμένες ταινίες IMAX Enhanced που διαθέτουν τη διευρυμένη αναλογία διαστάσεων (EAR) της IMAX, την αποκλειστική διαδικασία DMR της IMAX και τον ήχο DTS:X, διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες.

Σε αυτή τη φάση η υπηρεσία RIDEVU της SPE είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Η πρόσβαση που παρέχει αφορά χιλιάδες ταινίες για αγορά, ενοικίαση ή streaming. Οι ταινίες είναι δυνατόν να προβληθούν σε όλες τις ενσωματωμένες οθόνες των αυτοκινήτων της Mercedes, με αυτή του οδηγού να απαιτεί στάση του αυτοκινήτου.