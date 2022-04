Ο Elon Musk αγόρασε το Twitter

Το Twitter ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε την πρόταση εξαγοράς από τον CEO της Tesla, Elon Musk, έναντι οικονομικού τιμήματος ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα η γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να καταστεί ιδιωτική εταιρεία αμέσως μετά την επίσημη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αρχικά, το διοικητικό συμβούλιο του Twitter φαινόταν να… αντιστέκεται στην προσπάθεια του Elon Musk να τοαγοράσει. Ωστόσο, η στάση των μελών του ΔΣ του Twitter άρχισε να διαφοροποιείται όταν ο Elon Musk δημοσιοποίησε τις απαραίτητες αποδείξεις την περασμένη Παρασκευή αναφορικά με την πηγή των χρημάτων.

«Η Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία με αποτέλεσμα την εξαγορά του από μια οντότητα που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Elon Musk έναντι 54,20 $ ανά μετοχή σε μετρητά σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Twitter θα γίνει ιδιωτική εταιρεία.»

Ο Elon Musk, σχολίασε από τη μεριά του:

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης όπου συζητούνται ζητήματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. Θέλω επίσης να κάνω το Twitter καλύτερο από ποτέ, βελτιώνοντας το προϊόν με νέες δυνατότητες, κάνοντας τους αλγόριθμους σε μορφή ανοιχτού κώδικα για να αυξήσω την εμπιστοσύνη, νικώντας τα spam bots και επαληθεύοντας την ταυτότητα όλων των ανθρώπων. Το Twitter έχει τεράστιες δυνατότητες – ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εταιρεία και την κοινότητα των χρηστών για να το ξεκλειδώσουμε».

O Elon Musk κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 25,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω δανείων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υποστηρίζεται από το μερίδιό του στην Tesla. Περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ιδία κεφάλαια.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία εξαγοράς, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ανησυχεί εδώ και καιρό για τη δύναμη που έχουν αποκτήσει οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.»

Ο προκάτοχος του Joe Biden δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο Twitter, ακόμη και αν ο λογαριασμός του ξεμπλοκαριστεί. Ο Donald Trump είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα ανοίξει επισήμως λογαριασμό στη δική του εταιρεία Truth Social εντός των επόμενων επτά ημερών, όπως είχε ήδη προγραμματίσει να κάνει. «Δεν θα πάω στο Twitter, θα μείνω στο Truth. Ελπίζω ο Elon να αγοράσει το Twitter επειδή θα κάνει βελτιώσεις και είναι καλός άνθρωπος, αλλά εγώ θα μείνω στο Truth», είπε.

Ο ίδιος ο Elon Musk με ανάρτησή του στην… εταιρεία του κάλεσε τους επικριτές του να παραμείνουν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022