Ο Όμιλος Hyundai στο πλευρό της πόλης που θα φιλοξενήσει την World EXPO 2030

Ο Όμιλος Hyundai υποστήριξε στο World Economic Forum (WEF) στο Νταβός την πόλη Busan της Νότιας Κορέας για να φιλοξενήσει την World EXPO 2030, σε μια εκδήλωση που συμμετείχαν κορυφαίοι πολιτικοί και επιχειρηματίες.

Κατά τη διάρκεια του Forum που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου, ο Όμιλος διέθεσε ένα στόλο 58 οχημάτων με λογότυπο «Busan World Expo 2030» προβάλλοντας την πόλη στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες από όλον τον κόσμο που συμμετέχουν στο Forum, στους Ελβετούς πολίτες και σε όλους τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το όραμα της Busan World Expo για ένα βιώσιμο μέλλον («Transforming Our World, Navigating Towards a Better Future»), ο στόλος αποτελούνταν από σαράντα πέντε (45) φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, περιλαμβανομένων δεκαοκτώ (18) αμιγώς ηλεκτρικών Genesis G80, οκτώ (8) GV60, τεσσάρων (4) GV70 και δεκαπέντε (15) Hyundai Santa Fe plug-in hybrid οχήματα. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν ειδικοί σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) κοντά στον χώρο της εκδήλωσης καθώς και οχήματα IONIQ 5 που παρείχαν τη δυνατότητα φόρτισης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Vehicle to Load (V2L) του μοντέλου.

Παράλληλα, ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του WEF παρουσίασε το πρωτότυπο Genesis X σε ειδική προθήκη στην είσοδο της αίθουσας εκδηλώσεων που φιλοξενήθηκε η «Korea Night». Με το πρωτότυπο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, η Genesis παρουσίασε τη νέα προοπτική της για τη σχεδίαση βιώσιμων πολυτελών αυτοκινήτων.

Πριν από το WEF, ο Όμιλος υποστήριξε την υποψηφιότητα της πόλης του Busan στη Γενική Συνέλευση του Bureau International des Expositions (BIE) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, με οχήματα που έφεραν το λογότυπο Busan World Expo και με διαφημιστικές ενέργειες και prospectus κατά την επίσημη τελετή παράδοσης οχημάτων στη Σύνοδο Κορυφής των G20 που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί, τον περασμένο Νοέμβριο.

Επίσης, ο Όμιλος παράγει και αναρτά συνεχώς περιεχόμενο αναδεικνύοντας τις ικανότητες της πόλης του Busan να φιλοξενήσει την World Expo και το όραμά του για το μέλλον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης YouTube, Instagram, Facebook και LinkedIn.