Οι ενώσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών πιέζουν τον πάροχο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5G για περισσότερη διαφάνεια

Έξι ενώσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς την Avanci, την εταιρεία που διαχειρίζεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την τεχνολογία 5G στα συνδεδεμένα οχήματα, ζητώντας της περισσότερη διαφάνεια.

Οι ενώσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται οι The Alliance for Automotive Innovation, The Japan Automobile Manufacturers Association, ACEA, German Association of the Automotive Industry, Korea Automobile & Mobility Association και French Association of the Automotive and Suppliers Industry επιθυμούν η Avanci να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές ενός προτεινόμενου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αδειοδότηση αυτών που θεωρούν κρίσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Συγκεκριμένα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να γνωρίζουν

Ποιες πατέντες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Avanci.

Πώς η Avanci ελέγχει ότι αυτές οι πατέντες είναι πραγματικά απαραίτητες για την τεχνολογία.

Πώς αποφασίζει η Avanci για τα ποσοστά των δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζει ότι είναι δίκαια και λογικά.

Εάν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την αδειοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν εφαρμοστούν γρήγορα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία στα προϊόντα τους θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την απόκτηση αδειών με δίκαιους και λογικούς όρους;

Έξι βασικά σημεία που περιγράφονται στην επιστολή

Ανησυχίες σχετικά με τους όρους αδειοδότησης

Οι ενώσεις εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τους όρους αδειοδότησης που προτείνει η Avanci, ιδίως όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ευθυγράμμισή τους με τα πρότυπα του κλάδου.

Έκκληση για μεταρρύθμιση της αδειοδότησης SEP

Στην επιστολή ζητείται μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των τυποποιημένων ουσιωδών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (SEP) ώστε να διασφαλιστεί ότι οι όροι είναι πιο ισορροπημένοι και λογικοί, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για πρακτικές χωρίς διακρίσεις.

Επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Δίνεται μεγάλη έμφαση στο πώς οι τρέχουσες πρακτικές αδειοδότησης επηρεάζουν αρνητικά την αυτοκινητοβιομηχανία, καταπνίγοντας ενδεχομένως την καινοτομία και αυξάνοντας το κόστος για τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές.

Απαίτηση για περισσότερη διαφάνεια

Οι ενώσεις απαιτούν περισσότερη διαφάνεια από την Avanci όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια SEP, τα τέλη αδειοδότησης και τη βάση για τα τέλη αυτά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι αδειών είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Αίτημα για διάλογο μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών

Στην επιστολή ζητείται η έναρξη διαλόγου με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, στον οποίο θα συμμετέχουν κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειούχοι και άλλα σχετικά μέρη, προκειμένου να συζητηθούν και να επιλυθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση SEP.

Νομικές και ρυθμιστικές εκτιμήσεις

Οι ενώσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη συμμόρφωσης με τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια, υποδεικνύοντας ότι οι τρέχουσες πρακτικές της Avanci ενδέχεται να μην συνάδουν με τους νόμους περί ανταγωνισμού και άλλους κανονισμούς.

«Εάν δεν υπάρξει ταχεία υιοθέτηση των προτεινόμενων από την ΕΕ κανόνων αδειοδότησης SEP, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα στην απόκτηση αδειών για τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας με δίκαιους και λογικούς όρους», δήλωσε o ACEA σε δελτίο τύπου.

Tην επόμενη ημέρα, η Avanci απάντησε στην επιστολή

«Η Avanci σημειώνει με κάποια έκπληξη την ανοικτή επιστολή ορισμένων ενώσεων αυτοκινήτων, καμία από τις οποίες δεν έχει προσεγγίσει προηγουμένως την Avanci για να θέσει οποιοδήποτε από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα από τα μέλη των αυτοκινητοβιομηχανιών αυτών των ενώσεων έχουν ήδη εξετάσει τις επιλογές αδειοδότησής τους και έχουν επιλέξει να γίνουν κάτοχοι αδειών της Avanci Vehicle. Η Avanci είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος προαιρετικών προγραμμάτων αδειοδότησης, μεταξύ άλλων για συνδεδεμένα οχήματα, τα οποία παρέχουν ένα παγκόσμιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού με γνώμονα την αγορά. Το πρόγραμμά μας 4G Vehicle έχει αυξηθεί από το 2017 και πλέον καλύπτει περισσότερες από 100 εταιρείες αυτοκινήτων και σχεδόν 60 αδειούχους. Το πρόγραμμά μας 5G Vehicle, το οποίο ξεκίνησε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 30 εταιρείες αυτοκινήτων και πάνω από 65 αδειούχους. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την ευρεία αποδοχή των λύσεών μας από την αγορά και αποτελούν απόδειξη της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών σε όλους τους κλάδους παγκοσμίως. Η Avanci ιδρύθηκε για να προσφέρει επιλογές για την αδειοδότηση SEP, τόσο για τους αδειοδότες όσο και για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίες είναι απλές και αποτελεσματικές, με βασική αρχή τη διαφάνεια. Ο ιστότοπός μας στη διεύθυνση www.avanci.com/vehicle διαθέτει λεπτομέρειες για τα προγράμματά μας, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδόχων, των αδειούχων και των τιμών». Πηγή: www.avanci.com