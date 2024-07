Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν στην Ευρώπη το 2024;

Μειώνονται οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη των 28 χωρών ή όχι; Τα επίσημα στοιχεία της Jato Dynamics αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια.

Πριν απαντήσουμε στο πόσο δημοφιλή είναι τελικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, καλό είναι να δούμε εν τάχει την πορεία της συνολικής αγοράς αυτοκινήτου στη γηραιά ήπειρο η οποία κατέγραψε θετικό πρόσημο (+4%) στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 στην Ευρώπη των 28 χωρών καταγράφηκαν 6.847.842 νέες ταξινομήσεις, έναντι 6.559.213 την ίδια περίοδο το 2023.

Τι συμβαίνει με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων από κινεζικές μάρκες ανήλθαν συνολικά σε 70.000 μονάδες. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 26% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Ομοίως, το μερίδιο αγοράς των εν λόγω κατασκευαστών στις πωλήσεις BEV αυξήθηκε από 5,97% σε 7,37% την ίδια περίοδο.

Ο όμιλος Geely – ο ιδιοκτήτης των Volvo, Polestar και Lotus – αύξησε τις ηλεκτρικές πωλήσεις του κατά 52%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες των Hyundai-Kia, Mercedes και Renault Group.

Η BYD κατέγραψε πωλήσεις 17.000 μονάδων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – 14.000 περισσότερα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στην πραγματικότητα, η ταχεία ανάπτυξη της BYD της επέτρεψε να ξεπεράσει τις πωλήσεις BEV των Nissan, Smart, Toyota, Polestar, Citroen, Dacia, Ford, Mini, Porsche και Mazda. Ως αποτέλεσμα, η BYD είναι πλέον η 16η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη στην κατηγορία BEV – η δεύτερη κινεζική μάρκα μετά την MG, η οποία κατείχε την 8η θέση στην κατάταξη των BEV.

Η XPeng κατέγραψε 2.214 ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σύγκριση με μόλις 51 το πρώτο εξάμηνο του 2023. Η Great Wall Motors διπλασίασε τις πωλήσεις της φτάνοντας τις 2.123 μονάδες. Η Zeekr εξασφάλισε 821 μονάδες, ενώ η Hongqi «έπιασε» τις 366 μονάδες.

Συνολικά, η αγορά των BEV κατά το πρώτο 6μηνο του έτους στις 28 χώρες της Ευρώπης ανήλθαν σε 949.981 μονάδες, επίδοση αυξημένη κατά 2% σε σχέση με εκείνη του πρώτου 6μήνου του 2023.

Σε ότι αφορά τα best-seller ηλεκτρικά μοντέλα, η πρωτοκαθεδρία της Tesla δεν απειλείται. Το Model Y ηγείται της κούρσας με 101.181 οχήματα, ακολουθούμενο από το Model 3 με 58.400 οχήματα. Στην τρίτη θέση φιγουράρει το Volvo EX30 (36.980), ενώ στην τέταρτη συναντάμε το MG4 (31.992). To top10 συμπληρώνουν τα VW ID.4 (29.146), VW ID.3 (29.136), Skoda Enyaq (25.248), Volvo EX40 (25.223), BMW iX1 (24.506) και Audi Q4 (24.456).