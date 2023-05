Συνεργασία Hyundai και Sony στη νέα ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων θα περιλαμβάνει μια ιπτάμενη έκδοση του ηλεκτροκίνητου concept Hyundai Prophecy, προκατόχου του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 6, καθώς και δείγματα του οράματος της εταιρείας για την μελλοντική κινητικότητα.

Η Hyundai Motor Company και η Sony Pictures ενώνουν τις δυνάμεις τους και πάλι αυτό το καλοκαίρι στην ταινία Spider-Man: Across the Spider-Verse. Η ταινία κινουμένων σχεδίων παρουσιάζει μια ιπτάμενη έκδοση του ηλεκτροκίνητου concept «Prophecy» και το όραμα της εταιρείας για την μελλοντική κινητικότητα. Παράλληλα, μια παγκόσμια καμπάνια marketing θα προβάλλει τα διάσημα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα IONIQ της Hyundai.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της παγκόσμιας διαφημιστικής συνεργασίας που η Hyundai Motor υπέγραψε με τη Sony Pictures το 2020 για να αναδείξει το ανθρωποκεντρικό όραμα της εταιρείας για την κινητικότητα μέσω προϊόντων και τεχνολογικών καινοτομιών. Οι προηγούμενες συνεργασίες αφορούσαν στις ταινίες Spider-Man: No Way Home (2021) με το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 5 και το SUV TUCSON και Uncharted (2022) με το TUCSON Beast concept και πολλά άλλα αυτοκίνητα παραγωγής.

Η ταινία Spider-Man: Across the Spider-Verse είναι η συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων, Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Στη νέα ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον Ιούνιο 2023, το κοινό θα απολαύσει το «Flying Prophecy», μια έκδοση του πραγματικού πρωτότυπου αυτοκινήτου που ενέπνευσε τη σχεδίαση του Electrified Streamliner IONIQ 6, που κατέκτησε πρόσφατα τρία κορυφαία βραβεία στα World Car Awards, όπου στέφθηκε World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design της χρονιάς καθώς και το βραβείο «Gold» στα iF DesignAwards.

Η ταινία παρουσιάζει επίσης αρκετά από τα μελλοντικά concepts κινητικότητας της Hyundai Motor με σκοπό την αναζωογόνηση των πόλεων, περιλαμβανομένης της προηγμένης εναέριας κινητικότητας (AAM), μιας νέας μορφής κινητικότητας που χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο για τη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων καθώς επίσης και ένα αυτόνομο robotaxi που βασίζεται στο Hyundai Pony, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Hyundai Motor. Όλα διαδραματίζονται στο έτος 2099 στην πόλη «Nueva York» του Spider-Verse.

Παράλληλα, η Hyundai Motor και η Sony Pictures συνεργάζονται σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια καμπάνια marketing που θα διαρκέσει από τον Μάϊο έως τον Ιούλιο. Η καμπάνια μεταξύ άλλων ενεργειών περιλαμβάνει μια τηλεοπτική διαφήμιση κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστές τον Spider-Man, το IONIQ 6 και το IONIQ 5(https://www.youtube.com/watch?v=m6wmnXi6D_w), ενώ χρησιμοποιεί ένα νέο τραγούδι παραγωγής του Metro Boomin.