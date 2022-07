Τα μυστικά του Ford Bronco

Το πρώτο Ford Bronco απέσπασε το παρατσούκλι G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), χάρη στις αξιοσημείωτες off-road ικανότητές του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα και με τη νέα γενιά που τώρα έρχεται και στην Ευρώπη.