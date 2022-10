«Τέλος εποχής» για το Ford GT με την έκδοση LM Edition

To Ford GT τρίτης γενιάς παίρνει την άγουσα για τα αποδυτηρια αποχαιρετώντας το κοινό με την έκδοση LM Edition, η οποία έρχεται να τιμήσει την αγωνιστική κληρονομιά της μπλε οβάλ εταιρείας στο Le Mans.

Η Ford παρουσιάζει σήμερα την τελευταία, ειδική έκδοση του Ford GT τρίτης γενιάς, με το νέο Ford GT LM Edition να τιμά το μοναδικό αγωνιστικό αυτοκίνητο από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού που διακρίθηκε στο Le Mans κατακτώντας τη νίκη στον εμβληματικό αυτό αγώνα το 2016, αλλά και τις τρεις θέσεις του βάθρου, με ένα ιστορικό «1-2-3», το 1966.

Το Ford GT παραμένει αποκλειστικό και τα τελευταία 20 αντίτυπα της ειδικής αυτής έκδοσης θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη μοναδικότητα του. Όπως ανακοίνωσε η Ford, οι παραδόσεις του Ford GT LM Edition ξεκινούν φέτος το φθινόπωρο, με την παραγωγή να ολοκληρώνεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Με το carbon αμάξωμά του βαμμένο στο χρωματισμό Liquid Silver, το περιορισμένης έκδοσης Ford GT LM Edition ολοκληρώνεται μοναδικά με μπλε ή κόκκινες πινελιές, αποτίοντας φόρο τιμής στις αντίστοιχες αποχρώσεις του αγωνιστικού Ford GT με το Νο. 68 που κέρδισε το Le Mans. Εξασφαλίζοντας μία μοναδική εμφάνιση, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν σκούρο κόκκινο ή μπλε χρωματισμό για τα εκτεθειμένα κάτω αεροδυναμικά βοηθήματα του αυτοκινήτου, που είναι κατασκευασμένα από carbon. Το πακέτο περιλαμβάνει το χρωματισμένο και εξαιρετικά ελαφρύ αυτό υλικό που απαντάται στο εμπρός splitter, στα πλαϊνά μαρσπιέ και στο κατώφλι των θυρών, καθώς και στις περσίδες του διαμερίσματος του κινητήρα, στους βραχίονες των εξωτερικών καθρεπτών και στον πίσω διαχύτη. Την ίδια στιγμή, οι ζάντες των 20 ιντσών από γυμνό, γυαλιστερό carbon κοσμούνται από μπουλόνια από τιτάνιο, ενώ πίσω τους φιγουράρουν οι λακαρισμένες σε μαύρο χρώμα δαγκάνες του συστήματος πέδησης της Brembo που ενισχύουν τον μοντέρνο χαρακτήρα του όλου πακέτου.

Μοναδικές στο Ford GT LM Edition είναι και οι δύο απολήξεις από τιτάνιο, που αποτελούν προϊόν τρισδιάστατης εκτύπωσης και υιοθετούν στο εσωτερικό τους εφαπτομενικά πτερύγια, προϊδεάζοντας με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο για τις ικανότητες του twin-turbo EcoBoost κινητήρα των 660 ίππων. Πάνω από τις απολήξεις, το σήμα «GT LM» είναι επίσης κατασκευασμένο από τιτάνιο μέσω 3D εκτύπωσης.

Στα ενδότερα του Ford GT LM Edition

Στο εσωτερικό του Ford GT LM Edition υιοθετούνται μοναδικά στοιχεία εξοπλισμού όπως καθίσματα από carbon με επένδυση Alcantara, σε συνδυασμό με ασορτί κόκκινο ή μπλε κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού Ebony με χαρακτηριστική ραφή στο χρώμα του καθίσματος του οδηγού – ίδιο χρώμα με το κάθισμα του οδηγού διαθέτει και το μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα. Ο πίνακας οργάνων φέρει επένδυση από δέρμα Ebony και Alcantara, ενώ οι κολόνες και η οροφή κοσμούνται από επένδυση Ebony Alcantara. Το carbon απαντάται και σε άλλα μέρη της καμπίνας, όπως στην κονσόλα, τους αεραγωγούς και στο κάτω μέρος των κολόνων A με ματ φινίρισμα.

Θέλοντας να καταστήσει τη συγκεκριμένη έκδοση ως τον τελικό φόρο τιμής στο εμβληματικό σπορ μοντέλο της Ford, η ομάδα της Ford Performance αναζήτησε τρόπους προκειμένου να ενσωματώσει στο GT LM Edition το «πνεύμα» του αγωνιστικού αυτοκινήτου που τερμάτισε στο βάθρο στο Le Mans. Το αποτέλεσμα; Αφού εντόπισαν τον αποσυναρμολογημένο και τοποθετημένο στα ράφια της εταιρείας κινητήρα του αγωνιστικού Ford GT του 2016 με το No. 69 που τερμάτισε στην τρίτη θέση στο Le Mans, τα μέλη της ομάδας της Ford Performance προχώρησαν στο λιώσιμο του στροφαλοφόρου άξονα της συγκεκριμένης μονάδας δημιουργώντας με βάση το υλικό που προέκυψε ένα μοναδικό, ειδικό κράμα που κατόπιν χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του τρισδιάστατα εκτυπωμένου σήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο ταμπλό και των 20 αντιτύπων της ειδικής έκδοσης.

Τιμώντας τις προσπάθειες του Ford GT στο Le Mans

Το νέο Ford GT LM Edition αποτίει φόρο τιμής στη νίκη που απέσπασε η τρίτη γενιά του μοντέλου και στο Ford GT με το Νο. 68 των Sébastien Bourdais (FRA), Joey Hand (US) και Dirk Müller (GER) που πέρασε πρώτο τη γραμμή τερματισμού στο Le Mans το 2016.

Όπως στην επική μάχη «Ford v. Ferrari» το 1966, το Ford GT με το No. 68 πήρε το προβάδισμα για τελευταία φορά την 20ή ώρα του αγώνα ύστερα από μάχη με την Ferrari με το No. 82. Ο Joey Hand ήταν ο οδηγός που βρέθηκε πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου και στις τρεις περιπτώσεις που το Ford GT με το No. 68 προσπέρασε τη Ferrari, αναζωπυρώνοντας μία κόντρα με ιστορία 50 ετών μεταξύ των δύο κατασκευαστών.

Το Ford GT με το Νο. 69 των Ryan Briscoe (AUS), Scott Dixon (NZ) και Richard Westbrook (GB) ανέβηκε και αυτό στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση. Τα Ford GT με το Νο. 66 και 67 τερμάτισαν στην τέταρτη και ένατη θέση, αντίστοιχα.

Το νέο Ford GT LM Edition τιμά επίσης την προσπάθεια των οδηγών και της ομάδας Ford Chip Ganassi που μεταμόρφωσε το αυτοκίνητο σε νικητή του Le Mans σε κάτι παραπάνω από ένα μόλις χρόνο– και συγκεκριμένα σε 395 ημέρες.

Περαιτέρω εξέλιξη στη σειρά ειδικών εκδόσεων βασισμένων στο Ford GT

Το Ford GT LM Edition αποτελεί μία ακόμα έκδοση που έρχεται να τιμήσει τα ορόσημα του supercar μοντέλου στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που έχει αποσπάσει στο Le Mans. Συνολικά, η σειρά μοντέλων περιλαμβάνει 10 εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής. Και συγκεκριμένα:

2022 Ford GT Holman Moody Heritage Edition : φόρος τιμής στο σαρωτικό «1-2-3» στο Le Mans του 1966 και στην αγωνιστική ομάδα που συνέβαλε στην εξέλιξη ενός συστήματος πέδησης για το GT40 MK II που απεδείχθη ικανό να υποστηρίξει την τελική ταχύτητα των 200+ mph του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Κατασκευάστηκαν μόνο 21 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο σαρωτικό «1-2-3» στο Le Mans του 1966 και στην αγωνιστική ομάδα που συνέβαλε στην εξέλιξη ενός συστήματος πέδησης για το GT40 MK II που απεδείχθη ικανό να υποστηρίξει την τελική ταχύτητα των 200+ mph του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Κατασκευάστηκαν μόνο 21 αντίτυπα 2022 Ford GT Alan Mann Heritage Edition : φόρος τιμής στο Ford GT MK I με το Νο. 16 της ομάδας Alan Man, ενός χαμηλού βάρους, πειραματικού πρωτοτύπου που συνέβαλε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το εμφατικό «1-2-3» της Ford στο Le Mans το 1966. Κατασκευάστηκαν μόνο 30 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο Ford GT MK I με το Νο. 16 της ομάδας Alan Man, ενός χαμηλού βάρους, πειραματικού πρωτοτύπου που συνέβαλε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το εμφατικό «1-2-3» της Ford στο Le Mans το 1966. Κατασκευάστηκαν μόνο 30 αντίτυπα 2022 Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition : φόρος τιμής στις ρίζες του Ford GT και στα πρώτα πέντε πρωτότυπα του Ford GT. Κατασκευάστηκαν μόνο 27 αντίτυπα

: φόρος τιμής στις ρίζες του Ford GT και στα πρώτα πέντε πρωτότυπα του Ford GT. Κατασκευάστηκαν μόνο 27 αντίτυπα 2021 Ford GT ’66 Daytona Heritage Edition : φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT MK II με το No. 98 που χάρισε στη Ford το «1-2-3-5» στη Daytona το 1966 και αποτέλεσε το έναυσμα μιας μαγικής σεζόν για το Ford GT40 MK II. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT MK II με το No. 98 που χάρισε στη Ford το «1-2-3-5» στη Daytona το 1966 και αποτέλεσε το έναυσμα μιας μαγικής σεζόν για το Ford GT40 MK II. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα 2020 Ford GT ’69 Gulf Livery Heritage Edition : φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT40 MK I με το 6 που κέρδισε στο Le Mans το 1969. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT40 MK I με το 6 που κέρδισε στο Le Mans το 1969. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα 2019 Ford GT ’68 Gulf Livery Heritage Edition : φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT40 MK I με το 9 που κέρδισε στο Le Mans το 1968. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο αγωνιστικό Ford GT40 MK I με το 9 που κέρδισε στο Le Mans το 1968. Κατασκευάστηκαν μόνο 50 αντίτυπα 2018 Ford GT ’67 Heritage Edition : φόρος τιμής στο Ford GT40 MK IV με το No. 1 που κέρδισε στο Le Mans το Κατασκευάστηκαν μόνο 39 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο Ford GT40 MK IV με το No. 1 που κέρδισε στο Le Mans το Κατασκευάστηκαν μόνο 39 αντίτυπα 2017 Ford GT ’66 Heritage Edition : φόρος τιμής στο Ford GT40 MK II με το No. 2 που κέρδισε στο Le Mans το 1966, Κατασκευάστηκαν μόνο 27 αντίτυπα

: φόρος τιμής στο Ford GT40 MK II με το No. 2 που κέρδισε στο Le Mans το 1966, Κατασκευάστηκαν μόνο 27 αντίτυπα 2006 Ford GT Gulf Livery Heritage Edition: φόρος τιμής στους διαδοχικούς τίτλους του GT40 στο Le Mans το 1968 και το 1969. Κατασκευάστηκαν μόνο 343 αντίτυπα

Επιπλέον των παραπάνω, το Ford GT Mk II, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση του Ford GT για χρήση αποκλειστικά σε πίστα, που εξελίχθηκε από κοινού από την Ford Performance και την τη Multimatic. Η παραγωγή των 45 στο σύνολο οχημάτων ολοκληρώνεται επίσης στο τέλος του έτους.