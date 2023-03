Tesla: Τέρμα γκάζι για την παραγωγή στο Βερολίνο

Η Tesla προβλέπει ότι οι παραδόσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα καταγράψουν στο τέλος του τρέχοντος τριμήνου νέο ρεκόρ, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει την αμερικανική εταιρεία στη θέση 1 στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο νέο κατασκευαστικό ρεκόρ που επετεύχθη στη μόλις ενός έτους μονάδα της εταιρείας που βρίσκεται στα περίχωρα του Βερολίνου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει φτάσει πλέον σε ένα ρυθμό παραγωγής 5.000 οχημάτων την εβδομάδα, επίδοση σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα επίπεδα των 4.000 οχημάτων για την ίδια περίοδο στη μονάδα της Tesla στη Σαγκάη της Κίνας.

Εάν καταφέρει να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό παραγωγής που επιτεύχθηκε πρόσφατα, το Gigafactory Berlin θα μπορεί να παράγει πάνω από 250.000 οχήματα ετησίως.

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Tesla έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου να παράγει 500.000 οχήματα ετησίως από το εν λόγω εργοστάσιο και τώρα που πέτυχε τον στόχο της με την παραγωγή Model Y, αναμένεται να προσθέσει ένα νέο μοντέλο στη γκάμα του Gigafactory Berlin. Που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Model 3.

Επιπλέον, η Tesla υπέβαλε πρόσφατα αίτηση στις γερμανικές αρχές για επέκταση της παραγωγής στο Gigafactory Berlin σε 1 εκατομμύριο οχήματα ετησίως. Αυτή η επέκταση θα απαιτήσει περαιτέρω ανάπτυξη του αποτυπώματος του εργοστασίου.

Giga Berlin hits 5k builds/week—1 year after delivering the first vehicles to customers pic.twitter.com/PZigSaSci5

— Tesla (@Tesla) March 25, 2023