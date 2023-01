Τι συμβαίνει με τα πίσω φρένα του Tesla Model Y Performance;

Το περασμένο καλοκαίρι η Tesla άλλαξε προμηθευτή όσον αφορά τις πίσω δαγκάνες φρένων στο Model Y Performance. Κάτι για το οποίο η αμερικανική εταιρεία είχε ενημερώσει εγκαίρως τους δυνητικούς πελάτες του μοντέλου, υποσχόμενη μάλιστα ότι η απόδοση δεν θα επηρεαστεί από την εν λόγω αλλαγή.

Μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο, η κορυφαία έκδοση του ηλεκτρικού SUV της Tesla ήταν εξοπλισμένη με υψηλών προδιαγραφών δαγκάνες της Brembo τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω άξονα. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα που ξεκίνησαν να παράγονται από τότε και μετά φέρουν πλέον στον πίσω άξονα ένα σύστημα πέδησης με μικρότερες δαγκάνες της εταιρείας Mando, και τα ίδια σε πάχος τακάκια με το Model Y Long Range.

Η Tesla, με μια αρκούντως παράδοξη κίνηση, δεν ήθελε να «δείξει» στους πελάτες της ότι οι πίσω δαγκάνες της έκδοσης Performance είναι πλέον διαφορετικές (και μικρότερες!), με αποτέλεσμα ο κατασκευαστής να τις κρύψει πίσω από πλαστικά κόκκινα καλύμματα. Αντικρίζοντας τα από μακριά, η αλήθεια είναι ότι η…. απάτη λειτουργεί. Ωστόσο, όταν τα αγγίζει κανείς, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι έχουν διαφορετική υφή και φινίρισμα σε σύγκριση με τις εμπρός δαγκάνες.

As we took delivery of our 2023 Model Y last month. At some point Tesla decided to put caliper covers on the Performance Y. What does that mean? It’s a smaller caliper and a smaller rotor which is the same on LR. So now you are just paying for the same brakes just red. pic.twitter.com/FXinpySrTu

— ZEVcentric (@ZEVcentric) January 8, 2023