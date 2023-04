Το ηλεκτρικό hypercar της κινεζικής BYD που πηγαίνει με τρεις ρόδες

Ο κινεζικός όμιλος BYD δημοσίευσε σήμερα πρόσθετες πληροφορίες για το επερχόμενο YangWang U9, ένα ηλεκτρικό hypercar που έχει ως κύρια… αξιοθέατα ένα εντυπωσιακό κινητήριο σύνολο με ισχύ άνω των 1.000 ίππων και ένα έξυπνο σύστημα ανάρτησης που φέρει την ονομασία Disus.

Όπως φαίνεται στα δύο βίντεο που ακολουθούν, η ρύθμιση της ανάρτησης μπορεί να κάνει ολόκληρο το αυτοκίνητο να… χορεύει και να αναπηδά μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος και επίσης επιτρέπει στο ηλεκτρικό hypercar να οδηγείται με τρεις τροχούς, με τρόπο παρόμοιο με την Citroen DS της δεκαετίας του 1960 η οποία διέθετε την διάσημη πλέον υδροπνευματική των Γάλλων.

Διαφημιζόμενο από την BYD ως «το πιο προηγμένο σύστημα ελέγχου αμαξώματος οχημάτων της βιομηχανίας παγκοσμίως», η ανάρτηση Disus διαθέτει διάφορες παραλλαγές.

DiSus-X The most advanced vehicle body control system of the industry globally. #Yangwang #U9 #DiSus pic.twitter.com/XUX6TflyvO

Even if one wheel was taken off, the vehicle equipped with DiSus-X still showcased its ability to dance, jump and drive.#Yangwang #U9 #DiSus pic.twitter.com/nv1N0IZf3k

