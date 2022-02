Το Jeep Gladiator στον ρόλο του εξερευνητή (+video)

To Jeep Gladiator εξερευνά μια διαδρομή 587 χιλιομέτρων, στις πλέον αφιλόξενες περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αναζητώντας νέες προκλήσεις, το Jeep Gladiator αυτή τη φορά κατέκτησε μια από τις πλέον αφιλόξενες περιοχές στη γη, όπου οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η απουσία οδικού δικτύου κάνουν την διάσχισή της εξαιρετικά δύσκολη. Σε συνεργασία με την XDubai που διοργανώνει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις extreme sports στη Μέση Ανατολή, εννέα άτομα με τρία Jeep Gladiator ήρθαν αντιμέτωπα με μια ακραία διαδρομή μήκους 587 χιλιομέτρων, το #GladiatorRoute.

Με αφετηρία το νοτιότερο άκρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) δίπλα στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, μέσα σε 5 ημέρες τα πληρώματα έφτασαν στο Βορειότερο μέρος των HAE στο Ras Al Khaimah, έχοντας διασχίσει μερικά από τα πλέον δύσβατα εδάφη της Αραβικής Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης της ερήμου Rub Al Khali, ενώ πέρασαν και από σημεία που βρέθηκαν για πρώτη φορά τροχοφόρα οχήματα. Οι συνθήκες, εκτός από την εξαντλητική ζέστη που έφτανε ως και τους 50 βαθμούς υπό σκιά, περιλάμβαναν διάβαση από αμμόλοφους, αλλά και πετρώδης ορεινούς όγκους, αδιάβατους ακόμα και για μερικά από τα πλέον ικανά εκτός δρόμου οχήματα.

Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις, το Jeep Gladiator, βασίστηκε στα κύρια χαρακτηριστικά που συνοδεύουν όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Το στιβαρό πλαίσιο, οι αποδοτικοί κινητήρες (Pentastar V6 3,6lt – 285hp και EcoDiesel V6 3,0lt 260hp), το προηγμένο σύστημα κατ’ επιλογή τετρακίνησης και οι ανθεκτικοί άξονες Dana συνθέτουν ένα σύνολο απόλυτα ικανό για τις ακραίες συνθήκες της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, με δεδομένη την αυξημένη δυσκολία που παρουσίαζε η δοκιμασία του XDubai, η Jeep Performance Parts εφοδίασε τα Gladiator της αποστολής με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 13χλστ., αλλά και ειδικά για το μοντέλο αμορτισέρ της FOX.

Τα συγκεκριμένα διαθέτουν ξεχωριστό δοχείο για το υδραυλικό υγρό, έτσι ώστε αυτό να διατηρείται σε ιδανική θερμοκρασία ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή είναι η χρήση, αλλά και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή διαθέτουν ειδική λειτουργία όπου στο τέλος της διαδρομής τους παρέχουν ένα δεύτερο επίπεδο απορρόφησης έτσι ώστε να βελτιώνεται η άνεση και ο έλεγχος του οχήματος κατά την κάλυψη δύσβατων εδαφών με υψηλή ταχύτητα. Τέλος τα οχήματα διέθεταν μία επιπλέον λειτουργία στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα-κιβωτίου με την ονομασία Off-Road Plus, η οποία ρύθμιζε κατάλληλα την απόδοση για τις διαδρομές στην έρημο. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα Gladiator της αποστολής είναι τα πρώτα μοντέλα της Jeep που εκτός από την πιστοποίηση Trail Rated, κατακτούν και την πιστοποίηση Desert Rated.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο #GladiatorRoute ήταν οι Nicholi Rogatkin, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και θρυλικός ποδηλάτης του FMB, ο JB O’Neil, Wakeboarder of the Year 2021 και η Lynn Jung, καλύτερη γυναίκα αθλήτρια στη μεγαλύτερη διοργάνωση Freerunning στον κόσμο, το Red Bull Art of Motion.