Toyota Yaris: Το supermini που σπάει τα ρεκόρ

Σε σχεδόν 25 χρόνια παρουσίας ανά τον κόσμο το Toyota Yaris μπαίνει σε ένα επίλεκτο κλαμπ στο οποίο ήδη μετέχουν οι Corolla, RAV4, Hilux, Camry και Land Cruiser.

Μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, οι σωρευτικές πωλήσεις της οικογένειας του Toyota Yaris σε όλο τον κόσμο ξεπέρασαν τις 10.000.000, ενώ μόνο στην Ευρώπη άγγιξαν τις 5.155.506 μονάδες από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη γενιά του μοντέλου το 1999. Το 2022, οι πωλήσεις της οικογένειας (185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross και 5.392 GR Yaris) αντιπροσώπευαν πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων της Toyota στην Ευρώπη.

Το Yaris είναι ένα πραγματικό παγκόσμιο μοντέλο Toyota με εργοστάσια παραγωγής σε όλη την υφήλιο. Η αρχική παραγωγή του ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1999 στο εργοστάσιο Takaoka στο Aichi της Ιαπωνίας, ενώ σήμερα ο ιαπωνικό σούπερ μίνι κατασκευάζεται σε 10 διαφορετικές χώρες: την Ιαπωνία, την Βραζιλία, την Κίνα, την Ταϊβάν, την Ινδονησία, την Μαλαισία, το Πακιστάν, την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία και την Τσεχία.

Στην Ευρώπη, η Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) παράγει το Yaris από το 2001 και το Yaris Cross από το 2021. Την ίδια χρονιά η Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) στο Kolin ξεκίνησε επίσης την παραγωγή του μοντέλου για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η σωρευτική ευρωπαϊκή παραγωγή της οικογένειας Yaris έφτασε τα 4,6 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2022.

Την ίδια στιγμή, ζωτικής σημασίας εξαρτήματα του μοντέλου, όπως οι βενζινοκινητήρες και οι υβριδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες και τα κιβώτια ταχυτήτων παράγονται επίσης εντός Ευρώπης. Και συγκεκριμένα στην Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), η οποία προμηθεύει τόσο την TMMF όσο και την TMMCZ.

Toyota Yaris: Η πρώτη γενιά

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Toyota ήθελε να εξελίξει ένα νέο συμπαγές αυτοκίνητο για την παγκόσμια αγορά παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από το Starlet. Για να το πετύχει αυτό, το νέο μοντέλο όφειλε να υιοθετήσει μια πιο μοντέρνα εμφάνιση και πιο σύγχρονες τεχνολογίες στους επιμέρους τομείς.

Το 1997 η Toyota έδωσε μια πρώτη γεύση των προθέσεών της με το πρωτότυπο Funtime, το οποίο παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης και σχεδιάστηκε από το European Office of Creation της Toyota (EPOC) με έδρα τις Βρυξέλλες. Ένα χρόνο αργότερα, το νέο Toyota Yaris έκανε το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με το εξωτερικό ντιζάιν να φέρει την υπογραφή του EPOC – το οποίο σύντομα μετονομάστηκε σε Toyota European Design Development (ED2) – και του δικού μας Σωτήρη Κωβού, ενώ το εσωτερικό του αποτελούσε προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στα σχεδιαστικά κέντρα της Toyota σε Ευρώπη και Ιαπωνία.

Η τροφοδοσία του πρωτοποριακού Yaris πρώτης γενιάς προέρχονταν από έναν εξαιρετικά αποδοτικό για την εποχή βενζινοκινητήρα με χωρητικότητα 1,0 λίτρου, ο οποίος απέδιδε 68 ίππους και κέρδισε το 1999 τη διάκριση International Engine of the Year το 1999. Ένα χρόνο αργότερα, το Yaris κατέστη το πρώτο αυτοκίνητο της Toyota που κατάφερε να αποσπάσει τον τίτλο Car of The Year.

Αργότερα μέσα στη χρονιά, η γκάμα εμπλουτίστηκε με έναν 1.300άρη VVT-i κινητήρα με απόδοση 87 ίππων, ενώ το 2001 την πρεμιέρα του έκανε το Yaris T-Sport με 1.500άρη κινητήρα 106 ίππων. Αμέσως μετά, το μοντέλο απέκτησε και πετρελαιοκίνητη έκδοση (1.4 D-4D).

Οι παγκόσμιες πωλήσεις του Yaris πρώτης γενιάς ξεπέρασαν τις 1,2 εκατ. μονάδες.

Toyota Yaris: Η δεύτερη γενιά

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου έκανε το ντεμπούτο της το 2005. Το Yaris μεγάλωσε στη συγκεκριμένη εκδοχή του προσφέροντας βέλτιστο εσωτερικό χώρο και άνεση, σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία. Σημαντικές βελτιώσεις έλαβαν χώρα και στους τομείς των επιδόσεων και της αποδοτικότητας με τη βοήθεια ενός ιδιαίτερα αεροδυναμικού αμαξώματος με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,30.

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου απέσπασε για πρώτη φορά την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP και ήταν διαθέσιμη σε τρίθυρα και πεντάθυρα αμαξώματα με επιλογή τριών κινητήρων. Ένας νέος βενζινοκινητήρας VVT-i 1,0 λίτρων παρείχε οικονομία και επιδόσεις, ενώ παρέμεινε ελαφρύς, παράγοντας 69 ίππους και ροπή 93 Nm. Η μονάδα VVT-i των 1,3 λίτρων που «μεταφέρθηκε» από την προηγούμενη γενιά παρέμεινε δημοφιλής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας των 1,4 λίτρων της σειράς D-4D εμφανίστηκε βελτιωμένος κάτω από το καπό του Yaris δεύτερης γενιάς αποδίδοντας 90 ίππους.

Καθώς το Yaris κέρδιζε συνεχώς δημοτικότητα μεταξύ των οδηγών όλων των ηλικιών, η πρεμιέρα ενός ακόμα πιο… νεανικού και σπορ μοντέλου ήταν θέμα χρόνου. Αυτή η νέα σπορ παραλλαγή είδε τα φώτα της δημοσιότητας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2006 έφερε την ονομασία Yaris TS και έναν νέο κινητήρα Dual VVT-i 1,8 λίτρων με απόδοση 132 ίππων.

Toyota Yaris: Η τρίτη γενιά

Το 2012, το Toyota Yaris έφερε την επανάσταση στην κατηγορία Β εισάγοντας την υβριδική τεχνολογία. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία ανακύκλωσης καυσαερίων και την ηλεκτρική αντλία νερού, η υβριδική ισχύς στο Yaris εξασφάλισε κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου, με την εν λόγω μονάδα να αποδίδει 100 ίππους προσφέροντας για πρώτη φορά στην κατηγορία τη δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρική ισχύ, χωρίς εκπομπές καυσαερίων.

Το Toyota Yaris τρίτης γενιάς έθεσε τα πρότυπα και στον τομέα του σχεδιασμού, με βελτιστοποιημένο σχήμα αμαξώματος και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,287.

Το 2017, η Toyota ανανέωσε το Yaris τρίτης γενιάς, το οποίο διέθετε περισσότερα από 900 νέα επιμέρους μέρη. Την ίδια στιγμή, το μοντέλο εισήγαγε τις τεχνολογίες ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης Toyota Safety Sense.

Η επιστροφή της Toyota στο WRC, το 2017 υπό την σκέπη της Toyota Gazoo Racing οδήγησε στην ανάπτυξη της έκδοσης Yaris GRMN, η οποία παρήχθη σε μόλις 400 αντίτυπα.

Toyota Yaris: Η τέταρτη γενιά

Η τέταρτη γενιά, που κυκλοφόρησε το 2020, διαθέτει πιο δυναμική εμφάνιση. Δομικά, βασίζεται στην πλατφόρμα GA-B της Toyota New Global Architecture (TNGA), όπως ακριβώς και η SUV παραλλαγή του με την ονομασία Yaris Cross που παρουσιάστηκε το 2021.

Από εκεί και πέρα, η συνολική αποδοτικότητα του συστήματος μετάδοσης κίνησης αυξήθηκε κατά 22%, ενώ η βελτίωση στην ισχύ έφτασε το 16% και τους 116 ίππους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υβριδικό Yaris τέταρτης γενιάς προσφέρει τώρα τη δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικής κίνησης έως και τα 130 χλμ./ώρα.

Η έκδοση της τέταρτης γενιάς που ξεσήκωσε του θιασώτες τη σπορ οδήγησης είναι αναμφίβολα η GR Yaris. Βασισμένο σε μία μοναδική πλατφόρμα που συνδυάζει την την GA-B και ένα πίσω τμήμα προσαρμοσμένο στην πλατφόρμα GA-C, ενσωματώνει ελαφριά πάνελ αμαξώματος από αλουμίνιο και οροφή από σφυρήλατο carbon, παίρνοντας κίνηση από τον ισχυρότερο 3κύλινδρο κινητήρα στον κόσμο. Ο εν λόγω 1.600άρης αποδίδει 261 ίππους και 360 Nm ροπής προσφέροντας στο τετρακίνητο GR Yaris των 1.280 κιλών επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 230 χλμ./ώρα.

Η παραγωγή του Toyota GR Yaris θα περιοριστεί στις 25.000 μονάδες, με όλες να έχουν ήδη εξαντληθεί.