Aston Martin: To εμβληματικό πράσινο στον καρπό σας από την Girard Perregaux

To αποτέλεσμα της συνεργασίας της Aston Martin με τον οίκο ωρολογοποιίας Girard-Perregaux διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και τιμά το British Racing Green.

Είναι η δεύτερη φορά που η Aston Martin συνεργάζεται με την Girard-Perregaux μετά το 2021 που μάς εντυπωσίασε με την παρουσίαση του Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition, που διατέθηκε σε μόλις 18 αντίτυπα με τιμή που έφτανε τα 160.000 δολλάρια.

To σπάνιο Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition είχε εντυπωσιάσει με τον μοναδικό συνδυασμό πρωτοποριακού σχεδιασμού και υλικών από τον χώρο της εξωτικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το πρόσφατο δημιούργημα των Aston Martin και Girard-Perregaux ανήκει στην συλλογή Laureato του Ελβετικού οίκου και ονομάζεται Green Ceramic Aston Martin Edition. Αυτό το περιορισμένης παραγωγής μοντέλο προσφέρεται σε διάμετρο κάσας 38 και 42 χλστ. και θα διατεθεί σε μόλις 188 και 388 αντίτυπα αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην εμφάνιση είναι η κάσα και το μπρασελέ από κεραμικό στο πράσινο της Aston Martin. Τα κεραμικά εξαρτήματα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο πέρασμα του χρόνου και σκληρά, έως και επτά φορές σκληρότερα από το ατσάλι, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές, κάτι που κατά τους ωρολογοποιούς εγγυάται ότι το ρολόι θα διατηρήσει την εμφάνισή του για πολλά χρόνια.

Το μοτίβο στην πλάκα του ρολογιού που παραπέμπει σε διαμάντι αποτελεί αναφορά στο λογότυπο της «AM» της περιόδου 1921-1926 όπως αυτό συναντάται και στην ταπετσαρία κάποιων σύγχρονων μοντέλων της Aston Martin.

«Από την αρχή, ο σχεδιασμός του Laureato ήταν διακριτικός», περιέγραψε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Girard-Perregaux, Patrick Pruniaux. «Το στυλ του περιελάμβανε γεωμετρικές, καθαρές γραμμές, ενώ τόνιζε τον premium χαρακτήρα. Γυαλισμένες και σατινέ επιφάνειες με αντίθεση, ένα εργονομικό, μπρασελέ και, φυσικά, όπως πάντα, μια εσωτερική κίνηση… αυτά είναι τα βασικά συστατικά που έχουν κάνει το Laureato μια αξιοσημείωτη επιτυχία. Τα ίδια συστατικά αποδεικνύονται πολύ με τη νέα Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition, μαζί με την προσθήκη ενός ενδιαφέροντος, εξαιρετικά σύγχρονου υλικού».

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα προηγμένο προϊόν πολυτελείας», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Aston Martin και επικεφαλής διευθυντής Δημιουργικού Marek Reichman για το πιο πρόσφατο ρολόι. «Είναι ενδιαφέρον ότι ο Patrick και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για τα στοιχεία της παράδοσης του Laureato και το σχεδιαστικό παιχνίδι μεταξύ σχήματος και αναλογίας της εμβληματικής στεφάνης του. Όταν μοιράστηκε μαζί μου την εξερεύνηση του GP για τις οπτικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών, των τεχνικών, των μικροσφαιριδίων και των microns, μαγεύτηκα αρκετά από αυτή την ιδέα ότι το παρελθόν εξελίσσεται προς το μέλλον. Εξερευνούμε πάντα συνδυασμούς τεχνολογίας, χρωμάτων και υλικών στα σπορ αυτοκίνητα της Aston Martin για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις, να εμπλουτίσουμε τη λειτουργικότητα και να τονώσουμε την απόλαυση του ιδιοκτήτη. Μαζί έχουμε συνδυάσει αυτές τις ιδέες και τα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουμε αυτό το υπέροχο νέο Aston Martin GP Laureato».

Ο μηχανισμός κίνησης Caliber GP01800 αποτελείται από 191 εξαρτήματα, κατασκευάζεται in-house από την Girard-Perregaux είναι εγνωσμένης αξιοπιστίας και είναι ορατός χάρη στο διαφανές κρύσταλο στο πίσω μέρος του ρολογιού αναδεικνύοντας τις Côtes de Genève, το διάσημο μοτίβο των Ελβετών ορολογοποιών.

Η διάθεσή του θα γίνει μέσω επιλεγμένων αντιπροσώπων της Girard-Perregaux στα τέλη Ιουνίου με τιμή που αναμένεται να πλησιάζει τις 30.000 ευρώ.

Μέχρι τότε, η Girard Perregaux κοινοποίησε ένα βίντεο παρουσίασης του Laureato Green Ceramic

Στο κανάλι της Aston Martin στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο για το Three Flying Bridges που σηματοδότησε το ξεκίνημα της συνεργασίας της με την Girard Perregaux