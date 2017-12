Διευρύνεται η συνεργασία Toyota και Panasonic στην κατασκευή μπαταριών

Η Toyota πραγματοποιεί όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να είναι καθ’ όλα έτοιμη σε επίπεδο τεχνολογίας απέναντι στην επερχόμενη, όσο και αναπόφευκτη, όπως όλα μαρτυρούν, επέλαση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα στα προσεχή χρόνια. Ως εκ τούτου, ο ιαπωνικός κολοσσός ανακοίνωσε σήμερα πως σχεδιάζει να διευρύνει έτι περαιτέρω τη συνεργασία του με την επίσης ιαπωνική Panasonic προκειμένου να κατασκευάσουν από κοινού μια νέα μονάδα κατασκευής μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες θα «φορεθούν» από τα επερχόμενα από το 2020 κα μετά ηλεκτροκίνητα μοντέλα της Toyota. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει από το 1996 στενούς επιχειρηματικούς και κατασκευαστικούς δεσμούς μέσω της δημιουργίας της κοινοπραξίας Primearth EV Energy Co., στην οποία η Toyota ελέγχει το 80,5% του μετοχικού της σχήματος. Μέσω αυτής παράγονται μπαταρίες ιόντων λιθίου, αλλά και συσσωρευτές ενέργειας νικελίου μετάλλου του υδριδίου.

Θυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή η Panasonic είναι ο αποκλειστικός σύμμαχος της αμερικάνικης Tesla κατασκευάζοντας για λογαριασμό της στο γνωστό Gigafactory του Elon Musk που βρίσκεται στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όλες τις μπαταρίες που φιλοξενούνται στα Model 3, S και X. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nomura Research, η Panasonic κατέχει αυτή τη στιγμή μερίδιο στην παγκόσμια αγορά που στο συγκεκριμένο κλάδο αγγίζει για το πρώτο 6μηνο του 2019 το 29%. Ο πιο… κοντινός ανταγωνιστής της είναι η κορεάτικη LG Chem, με μερίδιο της τάξης του 13%. Πίσω τους ακλουθούν η κινεζική BYD Co Ltd με 10% και Amperex Technology Co Ltd με 9%._Χ.Α.